Igazi gigapontyot fogott ki a mázlista magyar pecás: mutatjuk hol laknak ezek az óriáshalak

Az utóbbi években ugyan sok más KHESZ hasznosításba került holtág is előkelő helyet kér a körös-vidéki vizek toplistáján, az ős-hős idők horgászlegendáinak alapkövei azonban ma is szilárdan tartják a Félhalmi-holtág vadvíz nimbuszát - írta Facebook-bejegyzésében a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ ). Nem érdemtelenül. Ezt igazolja most Szamosi Attila horgász beszámolója is, akinek egy múlt heti, több naposra tervezett horgászat keretében sikerült néhány kapitális, közte egy közel 20 kilogrammos pontyot kézbe vennie pár örökbecsű fotó erejéig.

Idei első pecára készülődve nézegettem az időjárás előrejelzést. Sok jót nem jósoltak, viszont szelet mínuszokat, és egy kis esőt igen. Csak azon izgultam jussak be valahogy, aztán majd látjuk. Csütörtök délután érkeztem a Félhalmi-holtág partjára, az „ötödikre”. Egy olyan állásra, ahol még sohasem horgásztam. Az első öt éjszaka négy kapásom volt, abból egy 10 kg körüli és két kicsi. Nem voltam szomorú, tudtam, nem lesz sok kapás, annyira már ismerem ezt a vizet. Kedd délután a túlparti nád előtti részt megint centiről-centire letapogattam, megetettem. Gondoltam is, hogy ide hal nem jön egy darabig, úgy szétcsaptam a vizet. Nem lett igazam. Este tíz óra körül, amikor a legjobban aludtam, szólalt meg a jelző. Alig találtam ki a sátorból. Hosszú fárasztás után lett meg ez a gyönyörűség: 19 kg. Semmi különleges nem volt a szerelékben: 18-as golyóra jött, inline ólom, 16 cm-es előke. Ezzel a túra még nem ért véget, három éjszaka maradt hátra. Irány a 20+! A fotókért köszönet Oláh Tibornak.

Ahogy a Facebook posztból kiderült, 20 kilogramm feletti ponty ugyan nem került horogra, de a beszámoló után még egy 15.30 kilogrammos tükörponty is matracra került a feledhetetlen horgásztúra zárásaként:

