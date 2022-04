5,2 milliárdos gigafejlesztés a napközis tábor helyén: még négyévszakos sípálya is lesz

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere arról számolt be, hogy az MVP csaknem 4 milliárd, a TOP pedig több mint 1,2 milliárd forintot biztosított az egykori alsóerdei napközis tábor helyén az élménypark létrehozására, valamint a további két ütemben megvalósuló fejlesztésekre. A következő fázisban a búslakpusztai sportlőteret újítják fel és bővítik, valamint a tévétornyot és annak környezetét korszerűsítik, illetve túraútvonalakat alakítanak ki.

A polgármester jelezte: a múlt hét vége óta már üzemelő élménypark elemeinek többségét ingyenesen használhatják a látogatók, illetve a parkolásért sem kell fizetni, csupán néhány attrakció használatért szednek belépődíjat.

Vigh László, a térség fideszes parlamenti képviselője arról beszélt: a befektetők egy lehetséges helyszín kiválasztásakor arra is kíváncsiak, hogy az adott településen milyen körülmények, szolgáltatások vannak. Zalaegerszegen több olyan lehetőséget is biztosítani szeretnének az itt élőknek vagy ide érkezőknek, mint a most elkészült szabadidős létesítmény, ami mára a város egyik legszebb helye lett.

A sajtónak készült összefoglaló szerint az Alsóerdei Sport- és Élményparkban egyebek mellett erdei kalandpark, különféle játszóterek, multifunkciós sportpályák, füves pálya, KRESZ-park, salakos kerékpárpálya, futópálya, továbbá négyévszakos, műanyag borítású sípálya is várja a sportolni vágyókat.

