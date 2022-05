Most még ingyenes: bárki körbenézhet a frissen felújított balatoni tájházban

A tájház bútorai, tárgyai, a kiállított dokumentumok egy, a 20. század első felében élt család lakóhelyét mutatják be. A tisztaszoba és konyha a századfordulótól a harmincas évekig jellemző berendezést idézi meg – olvasható Balatonfüred honlapján.

Arács központjában a 19. század közepén már állt a lakóház. Építésekor a településen körülbelül 600-n éltek. Az épület az elmúlt századok során folyamatosan lakott volt. Az utca felőli házrész még a teleksoros úti falvak építészeti hagyományait mutatja. A későbbi hozzáépítések már a későbbi századokra jellemző közös udvarok rendszere szerint épült meg.

Eredetileg a ház szabadkéményes konyhával rendelkezett, amelynek archaikus hatást keltő boltozata még most is látható. A többszöri átépítések és hozzáépítések során alakult ki a 20. század elejére a végleges épület, amelynek a felújítás során a megmenthető részletei a kiállítótérben, illetve a közösségi terekben láthatóak.

Arács példamutató volt a kultúra terén, hiszen Arácson már korán olvasóegylet (1891) és dalegylet (1910) jött létre, Füreden 1893-ban Polgári Dalegylet, később Izraelita Nőegylet, olvasókörök és gazdakörök, vöröskereszt egyesület alakultak. E közösségi létnek az eredete teremtett arra alapot, hogy az Arácsi Tájház megidézze ezt az időszakot, nem csak tárgyi formájában, hanem a hagyományőrzés terén is.

Az Arácsi Tájház felújítása mintegy 70 millió forintba került, a beruházáshoz az önkormányzat harminc millió forintot biztosított a többi forrást különböző pályázati támogatások fedezték.

A Füredkult Kft. működtette tájház új közösségi térként funkcionál, kapuja nyitva áll majd az érdeklődők előtt. Különböző kulturális programoknak, foglalkozásoknak is helyet biztosít, autentikus helyszíne lesz a népművészeti táboroknak, múltidéző eseményeknek. Az Arácson most is működő csoportok és kisközösségek pedig megtöltik majd élettel, a Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely tagjai, asszonyai foglalkozásokat indítanak, bemutatókat tartanak ifjaknak és időseknek egyaránt, a Kék Balaton Népdalkör révén pedig megismerkedhetünk a korabeli dalkörök világával is.

