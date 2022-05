Tudtad? Ezeken a magyar helyeken játszódik a Netflix Vaják című sorozatának sok fontos jelenete

1. Csákberény és Gyarmatpuszta

A sorozat első részének nagy csatáját Csákberényben, a menekülttáboros, valamint az erdős jeleneteket pedig Gyarmatpusztán forgatták. A stáb igyekezett a lehető legtöbb jelenetet egy helyen felvenni. Korábban írtunk a marsbéli tájra emlékeztető magyar forgatási helyszínről, a Gánt melletti, egykori bauxitbányáról, földtani múzeumról, ami nagyon közel van Csákberényhez és Gyarmatpusztához. Látszik, hogy a stáb igyekezett minél jobban kihasználni az adott természeti környezetet, és lehetőleg minél több dolgot egymáshoz közel eső helyeken leforgatni. Gánt, Csákberény és Gyarmatpuszta egy körben, Fejér és Komárom-Esztergom megye határán található, bárki ellátogathat ide, és megnézheti a helységek egyén nevezetességeit is.

2. Monostori Erőd, Komárom

Korábban írtunk arról, hogy kiemelkedő szerepet játszott a Tatai vár a sorozatban, és bár csak néhány perc erejéig látható a Fort Monostor, vagyis a Monostori Erődrendszer, mégis fontos jelenetek forgatási helyszíne. Az első részben, Cintra ostrománál bukkan fel a monostor bejárata, amikor a nilfgaardi katonák egy varázslót támadnak meg. Annak ellenére, hogy a monostor alacsony, a filmben úgy tűnik, mintha a cintrai kastély bejárata lenne. Valószínűleg a környékén forgatták a többi cintrai harcjelenetet is.

A Monostori erőd - Közép-Európa legnagyobb újkori erődje - 1850 és 1871 között épült. Az UNESCO Világörökségi Várományosi Listáján szereplő, klasszicista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, precízen faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag földtakarójával és több kilométer hosszú földalatti folyosórendszerével (kazamata-hálózatával).

Monumentális méreteit bizonyítják a következő adatok: az erőd 25 hektárt foglal el, teljes területe lőterekkel együtt 70 hektár, épületek alapterülete 25680 négyzetméter, a helyiségek száma 640. Az erődben élő katonák legmagasabb létszáma 8000 fő volt.

Nyári nyitvatartás:

2022. június 1. és 2022. november 1. között ssütörtöktől vasárnapig 10 órától 18 óráig – Jegyváltás 17 óráig –.

Tárlatvezetés egyéni vendégeink részére szombaton és vasárnap 11:00 és 14:00 órakor.

3. Az Egri vár mása a Pilisben

Ez az épület az első évad utolsó részében látható néhány másodpercig. Az Ogrodzieniecben található lengyel kastéllyal keverték, hogy megalkothassák az epikus harcjelenetet. Összességében a lengyel kastélyt használták a jelenetekhez, viszont ahol nincs szereplő, a magyar vármásolat látható a filmben.

Könnyű, változatos gyalogtúra tehető a Pilisborosjenő környéki hegyekben, a séta csúcspontjai pedig az egri vár romjai, a nagy sikerű Egri csillagok című film sokak által ismerős díszletéül szolgált. A túra hossza: 10,5 km, időtartama pedig 3 óra.

4. Szelim-barlang, Tatabánya

Emlékeztek a 6. rész barlangjára, ahol a sárkányok laknak, akik először hétköznapi emberekként tűnnek fel az epizódban? Bizony, az ikonikus jelenetnek, amikor lelepleződik a harcosok valódi énje, és talán az évad legjobban sikerült részének a Szelim-barlang adott otthont. A barlang a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban található Tatabányán, és gond nélkül látogatható. A barlangon kívüli jeleneteket az epizódhoz sajnos már nem Magyarországon, hanem a Kanári szigeteken vették fel.

A Gerecsében hat fokozottan védett barlang is van, ezek közül az egyik a Szelim-lyuk vagy Szelim-barlang. A 45 méter hosszú és 18 méter magas, hatalmas üreget könnyű felismerni a tetején található ablakokról.

Tatabánya jelképétől, a fémből készült Turul szobortól egy kényelmes parkerdei sétaút vezet a Szelim-barlanghoz, a piros turistajelzésen haladva. Útközben kis geológiai bemutatót is láthatunk a környék hegységeit alkotó jellegzetes kőzettípusokról. Pár perc után egy elágazásnál a bal oldali utat válasszuk, ez jelzetlen, de nem lehet eltéveszteni, egyenesen a barlanghoz vezet. Rövidesen elérünk egy elágazáshoz, itt a jobb oldali ösvényt válasszuk, ahol is elhaladunk majd egy bekerített, hatalmas gödör mellett, ez már a barlang egyik kürtője. Egy lépcsősoron ereszkedhetünk le a barlang egyik bejáratához, ahol kellemes hűvös fogad a kánikulában is.

A barlangot az itt talált őskori leletek (ősembercsontok, szerszámok, tűzrakóhely) tették ismertté. Ma már a leletek múzeumokba kerültek, de a tágas, impozáns, világos barlang látványa így is lenyűgöző. Két nagy kürtőjéből kapja a fényt, egyik bejárata pedig egy hatalmas lyuk, még az autópályáról is látható. A barlang előtti részről káprázatos kilátás terül elénk. A barlang „teraszától” is visszamehetünk a Turulhoz vezető útra, egy meredek sziklapárkányon keresztül, ha bevállalósok vagyunk, és nincs tériszonyunk.

A Szelim-barlang elnevezéséről több legenda is szól, az egyik szerint a török Szulejmán szultán seregének közeledtére a barlangba rejtőzött a környék lakossága. A törökök ezt észrevették, lezárták a területet, és nemes egyszerűséggel az emberekre gyújtották a barlangot, ahol mindenki odaveszett.

A barlang ingyenesen látogatható.

5. Szentendrei Skanzen

Ugyan a második részben is látható pár vágás erejéig, azonban a hetedik részben kap nagyobb szerepet a múzeum. A háttérben látható harangtorony eredetileg Nemesborzovában épült valamikor a 17-18. században, majd átköltöztették Szentendrére a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. A sorozatban ez ad otthont annak a falunak, amiben Ciri bújkál.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagyis a Szentendrei Skanzen Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma. 63 hektáros területén a magyar nyelvterület népi építészete, lakáskultúrája, gazdálkodása és életmódja elevenedik meg a látogatók előtt. A múzeum állandó kiállítása eredeti és áttelepített, illetve hiteles másolatban megépített épületek - lakóházak, gazdasági melléképületek, malmok, templomok - segítségével mutatja be a régmúlt vidéki örökségét tájegységekre tagolva. Az állandó szabadtéri kiállítás a 18. század közepétől a 20. század közepéig tartó időszakot öleli át.

A falumúzeum ezen kívül egész évben rengeteg programajánlattal, koncertekkel, rendezvényekkel várja a kicsiket és a nagyokat egyarát.

Főszezonban (április 1-től október 31-ig) keddtől vasárnapig 9:00 - 17:00 óráig látogatható a skanzen.

Felnőtt belépőjegy (26-62 év között): 2600 Ft; Ifjúsági és nyugdíjas belépőjegy: 1300 Ft; Családi felnőtt (egy vagy több, 6-18 év közötti gyermekkel érkező felnőtt látogatók részére): 2300 Ft; Családi gyerek (egy vagy több, szülővel érkező 6-18 év közötti gyerekeknek, gyermekenként).

