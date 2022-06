10+1 klassz vidéki helyszín és program: ezeket kár kihagyni a hosszúhétvégén

Tudtátok, hogy a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep maga a pünkösd? Mozgó ünnep, amit mindig a húsvét utáni ötvenedik napon, azaz idén június 5-én és 6-án ünnepel a keresztény világ. A pünkösd eredetileg egyébként zsidó ünnep, előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi mózesi törvényhozást ünnepelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon. Az Újszövetség történeteiből tudhatjuk, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A néphit szerint, ha e napon szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken pedig még ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket.

Két év kihagyás után most az idei pünkösdünk végre nem a Covid-korlátozások jegyében telik! A ránk váró extra hosszú hétvégén az ország számos pontján, meseszép természeti környezetben kirakodóvásárok és zenei fesztiválok sora vár. Összegyűjtöttünk hát pár izgalmasnak ígérkező helyszínt, ahová szinte ingyenes a belépés, és ahol nemcsak a pünkösdi programok, hanem a táj szépsége vagy a helyszín különlegessége miatt is érdemes elzarándokolni! Soroljuk is!

1. Pünkösdölő a hollókői várban

Két év kihagyás után, június 4-én újra látogatható a hollókői vár: a felújítás után most először lehet körbejárni! Pünkösdkor várnapokat is rendeznek a Nógrád megyei faluban, ahol megelevenednek a régi pünkösdi népszokások, és az ófalu ismét ünnepi díszbe öltözik. Vasárnap az ófaluban lesz pünkösdi áldásosztás, néptáncoktatás, népzenei koncert, kézműves vásár, és nevezni lehet a Hollókő Pünkösdi Királya címre is, amelynek elnyeréséhez népi ügyességi feladatokat kell a legjobban teljesíteni. A vasárnapi ingyenes rendezvényen az ófalu udvaraiban gasztronómiai ínyencségek is várnak. A belépővel látogatható Pünkösdi Várnapokon vasárnap és hétfőn a frissen felújított Várban Szent László Vitézei tartanak fegyveres bemutatót, a zenészek pedig különböző időpontokban muzsikálnak a hollókői vár udvarán. Lehetőség lesz kipróbálni középkori fegyvereket és felpróbálni korabeli ruhákat is.

2. Pünkösdölés Ópusztaszeren

Lovas ügyességi verseny, bábszínházi előadások, kulturális és gyermekprogramok, a madárvilágot és a Tisza menti életet bemutató rendezvények csalogatnak a pünkösd hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban.

Vasárnap és hétfőn a Por zenekar autentikus magyar népzenét játszik, a Makói parasztháznál és a Szeged-alsóvárosi portán kézműves-foglalkozásokat tartanak, az Olvasókörnél pedig megtudhatják a látogatók, hogyan készül a foszlós kalács vagy a finom kenyérlángos. Vasárnap a Puszta házánál madárgyűrűzési bemutatókat tartanak, előadások hangzanak el a túzokokról, a fehér és fekete gólyákról, a Nagyréten pedig Gasztonyi Dániel solymász ismerteti meg az érdeklődőkkel az ősi vadászati módot. A Gátőrháznál interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja a látogatókat, akik homokzsákot rakodva is próbára tehetik ügyességüket, és előadásokat halhatnak a 19-20. századi Tisza mente vízi világáról, a népi halászatról, valamint a fokgazdálkodásról.

Pünkösd hétfőjén a skanzenben a Községházánál a Barboncás társulat bábszínházi előadása szórakoztat, majd a pünkösdjárás részesei lehetnek a Por zenekarral és a táncosokkal. Ezután következik a hétvége egyik leginkább várt eseménye, a pünkösdi király megválasztása. Az emlékpark nagyrétjén a környékbeli ifjak lóháton ülve teljesítenek különböző ügyességi feladatokat, végül egy vágtát követően kiderül, hogy a két legjobb versenyző közül kinek sikerül megszereznie a királyi címet jelentő koszorút.

3. Pünkösdölés a Zichy-kastély ősfás udvarán

Június 3. és 5. között első alkalommal rendezik meg a Zsámbéki Pünkösdi Fesztivált, amellyel megnyitja kapuit a Zsámbéki Nyári Színház és állandó nyári játszóhelye, a Zichy-kastély ősfás udvarán felállított szabadtéri színpad, ahol június elejétől augusztus végéig színházi, irodalmi és zenei programok várnak. A háromnapos esemény az I. Zsámbéki Pünkösdi Zarándoklattal indul, a résztvevők Budapestről Zsámbékra 28 kilométert tesznek meg gyalog a Szent Jakab úton Vecsei H. Miklós színművész vezetésével. A hosszú pünkösdi sétát egy nyárindító háromnapos fesztivál követi ismert alternatív zenekarok akusztikus koncertjeivel.

A közleményben Vecsei H. Miklóst idézik, aki kiemelte: a Zsámbéki Pünkösdi Fesztivál megelőzi a magyarországi fesztiválszezont, ami előtt érdemes elcsendesedni, befele fordulni, lassítani. "Ezért gyaloglunk együtt 5-6 órán keresztül az erre vállalkozókkal teljesen csendesen, hogy megérkezzünk Zsámbékra, ami szakrális és művészeti központ is egyben - mondta.

Június 3-án a szabadtéri színpadon fellép a Csaknekedkislány, akik akusztikus koncertet adnak. A fesztivál másnapján a Zsámbékra visszatérő Platon Karataev, a részben zsámbéki zenészekből álló Aurevoir, valamint a Lóci játszik lép színpadra, a Pici Szív Tánczenekar pedig Grecsó Krisztián gyerekverseire épülő zenés-táncos-verses gyerekelőadással várja a közönséget. Június 5-én a program Szabó Balázs Bandájának koncertjével zárul.

A fesztivált követően júniusban a nyári színházban fellép Hegedűs D. Géza és Nagy-Kálózy Eszter, a Churchill és Garbo című előadással, valamint Mácsai Pál és Fullajtár Andrea Radnóti-esttel, Dés László, Dés András és Fenyvesi Márton. A későbbiekben pedig találkozhat a közönség Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós Kártyajáték című produkciójával vagy a Grund vígszínházi fiúzenekarral.

A programban szerepel Kollár-Klemencz László, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés irodalmi estje. Látható lesz a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Gyulai Várszínház koprodukciójaként létrejött Az ifjú barbárok című előadás.

Műsorra tűzik Háy János Cégvezető című darabját Sághy Tamással a címszerepben és Tasnádi István A fajok eredete című művét Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Thuróczy Szabolcs szereplésével. Az Azt meséld el Pista Mácsai Pál és a Csemegepultos naplója Ötvös András előadásában szintén helyet kapott a programban.

Folytatódik a Kedves Zsámbék! című sorozat Seres Tamás rendezésében két előadással, ahol Csákányi Eszter, Kováts Adél, Vecsei H. Miklós színész, Berecz István táncos, Szabó Dani (cimbalom) és Szokolay Dongó Balázs (fúvós hangszerek) a vendég - áll a közleményben.

A programokról további információ ITT érhető el.

4. Különleges koncertek a bakonybéli bencés monostorban

Népzenével, jazzkoncerttel és gyerekprogrammal készül a pünkösdi hétvégére a Szent Mauríciusz-monostor is, amely részben megnyitja kapuit a vendégek előtt. Június 3. és 5. között olyan alkotók lépnek fel Bakonybélben, akik a művészet közösségformáló erejét is megmutatják. Részleteket ITT találsz!

5. Kőfeszt a Káli-medencében

Kőfeszt célja egy csendes, nyugodt, beszélgetős, minőségi, valóban összművészeti fesztivált, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Kővágóörs és az egész Káli-medence visszakerüljön a kulturális térképre. Ének- és tánctanulás a legjobbaktól, örömzene, szabadegyetem, folkmozik, koncertek, táncház - 4 nap-4 éjjel. Muzsikál a Szalonna és bandája, a Veszélyes banda (Méra gipsy band), az Üsztürü, Csávásiak, Palatkai Banda és Koncz Gergő, Erdőfű, Gombai Tamás és baràtai, Naszály, Mihó Attila, Bajkó zenekar, és még sokan mások! Énekel Fábián Éva, Hideg Anna néni, Navratil Andrea, Pál Eszter, Türei Lengyel László, Somogyi Eszter. Részletetes program ITT!

6. Pünkösd az Egri várban

Fegyver- és viseletbemutatók, "pünkösdi hárompróba" felnőtteknek és gyerekeknek, történelmi-gasztronómiai előadás, pünkösdi fejdísz készítése a Játszóházban, tárlatvezetések a Hősök termébe és a Kazamata aknafigyelő folyosóiban. A programért kattints IDE!

7. Betyárok, dobosok és egy zoknicsata: programok a siroki várban

Pünkösdi Várnapot rendeznek a Siroki várban, ahol sokszínű, hagyományőrző programok várják a család minden tagját egész nap a várban és környékén. Részleteket ITT találsz!

8. Várostrom Tatán

A Tatai Patara Fesztivál 14. alkalommal kerül megrendezésre, amely török kori időket idéző programokkal várja a látogatókat a kastély parkjában. A 14. Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivál valódi időutazás, a vár lábánál elevenedik meg az 1597. évi történelmi ostrom. Valós eseményeken alapuló csatarekonstrukcióknak lehetünk szem- és fültanúi. Bővebb információkat ITT találsz!

9. Vadat és halat, s mi jó falat, szem-szájnak ingere... Szekszárdon

Szekszárd történelmi belvárosában rendezik meg a Pünkösdi Hal- és Vadünnep programsorozatot, amely színvonalas programokkal és gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket. Természetesen a pünkösdi hagyományokat is felelevenítik a négynapos ünnepen. Szeretettel vár mindenkit Szekszárd város kulturális és gasztronómiai fesztiválja, a Pünkösdi Hal- és Vadünnep 2022. június 3-6. között. Részeletes programok ITT!

10. Időutazás Füzér várában

A 15. Pünkösdi Mulatság (június 4-5) rendezvényen változatos programokkal elevenedik meg Füzér vára: többek között összecsapnak a reneszánsz kori lovagok és a zsoldosok, mesekuckó várja a kisebbeket, lesz ingyenes tárlatvezetés, középkori játékudvar, és vásárok. Részeletes programok ITT!

10+ 1. Pünkösdi portanyitogató hétvége Zalában

Végezetül következzék egy különleges programsorozat a Dunántúlról, a Zala-völgy több településén ugyanis pünkösdi portanyitó hétvégét rendeznek (június 3-6. között). Íme, a részletes program:

2022. június 3. péntek

08.00-17.00 Pónilovaglás 50% kedvezménnyel, Zalaszentlászló

16.00-20.00 Pünkösdi borkóstoló, Zalaszentgrót

16.30-18.00 Tavaszi Virágvásár és Zöldségpalánta Vásár, Vindornyaszőlős

17.00-21.00 Nyárköszöntő borkóstoló, Zalaszentgrót

17.00-21.30 Nyitott órák a Farm Inn Fogadóban, Örvényeshegy

2022. június 4. szombat

08.00-17.00 Pónilovaglás 50% kedvezménnyel, Zalaszentlászló

09.00-11.00 Eper szüret, Döbröce

09.00-13.00 Cseresznye böngészés, Kisgörbő

9.30-11.00 Pünkösdi Jóga és hangfürdő, Zalaszentgrót

10.00-11.00 Levendula illóolaj lepárlás bemutató, Zalaszentgrót

10.00-18.00 Pünkösdi íjászat, Kehidakustány

10.00-13.00 Zalai cukorperec készítés, Zalaszentgrót

10.00-18.00 Kecskesajt-kóstoló, Zalaszentgrót

11.00-14.00 Pünkösdi kézműves foglalkozás és dámszarvas-les túra, Zalacsány-Örvényeshegy

12.00-22.00 Nyitott órák a Farm Inn Fogadóban, Örvényeshegy

13.00-15.00 Tavaszi Virágvásár és Zöldségpalánta Vásár, Vindornyaszőlős

14.00-18.00 Tanévzáró barkácsolás és kerti falatozás, Zalaszentlőrinc

16.00-19.00 Pünkösdi Palacknyitogató, Zalaszentgrót

16.00-20.00 Pünkösdi Malackodó, Zalaszentlászló

17.00-20.00 Huszonyai borbarangolás, Zalaszentgrót

2022. június 5. vasárnap

10.00-18.00 Pünkösdi íjászat, Kehidakustány

10.00-18.00 Varázslatos nap a Gyógynövények Völgyében, Zalaszentlászló

12.00-17.00 Nyitott órák a Farm Inn Fogadóban, Örvényeshegy

15.00-21.00 Pakodi Boros Pünkösdölő, Pakod

16.00-19.00 Pünkösdi Palacknyitogató, Zalaszentgrót

2022. június 6. hétfő

9.30-15.00 Pünkösdi túra, Zalaszentgrót

