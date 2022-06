Két év szünet után elképesztő programokkal vár a MOL Nagyon Balaton: itt vannak a részletek

Két év szünet után nagyon erős programfelhozatallal tér vissza a Nagyon Balaton. A tó és környéke tele van kincsekkel, ha ezeket egy ernyő alá helyezzük, a lakosság másként gondolhat a Balatonra, mint korábban

- mondta Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán, a két alapító a csütörtökön az Akvárium Klubban tartott sajtótájékoztatón.

A júniustól szeptember közepéig tartó rendezvénysorozat része a Balaton Sound és B my Lake, a Paloznaki Jazzpiknik, a Művészetek Völgye, a VeszprémFest, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, az Everness Fesztivál, a Strand Fesztivál, a siófoki Plázs, a Kultkikötő, a Balaton Piknik, a Kékszalag vitorlásverseny, valamint az idén induló ZamJam.

A június elején már lezajlott Ultrabalaton futóverseny után a MOL Nagyon Balaton következő rendezvénye az Everness Fesztivál Siófok-Sóstón és környékén június 21-től 27-ig. Az Európa egyik legjobb önismereti és életmód fesztiváljaként számon tartott Everness alapító-főszervezője, Klein Csaba kiemelte: több mint háromszáz előadó hallható a tudatosság-feltöltődés-közösség hármas szlogen jegyében, a szakralitás, a környezetvédelem és a gasztronómia témáját körüljárva.

Az idei Balaton Sound június 29-től július 2-ig várja az elektronikus zene szerelmeseit Zamárdiban. A négy színpadon fellépők között lesz mások mellett Martin Garrix, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Richie Hawtin és Sven Väth. A számos kapcsolódó program között lesz négy utcaszínház és három divatbemutató is

- sorolta Filutás Anna főszervező.

A VeszprémFest nagyszínpadán hat világsztár ad koncertet július 11. és 16. között: Diana Krall, Jamie Cullum, Ana Moura, a Nicolas Reyes vezette Gipsy Kings, ZAZ és James Blunt. Mészáros Zoltán főszervező elmondta: az esemény felvezetője a Veszprém-Balaton EKF 2023 rendezvénysorozatnak. Új helyszín lesz a História Kert, a Rizling, Rozé és Jazz Napok az Óváros téren lesz, a Jezsuita Templomkertben Jamie Winchester és Hrutka Róbert lép fel.

Az 1934-ben először megrendezett, idén 54. Kékszalag vitorlás-verseny július 14-én rajtol Balatonfüreden. Holczhauser András, a Kékszalag alapítója arról beszélt, hogy hatszáznál több hajó, tíz ország háromezernél több sportolója száll harcba a 155 kilométer hosszú távon; a versenyt az M4 közvetíti.

A Művészetek Völgye július 22-től 31-ig tart Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. Oszkó-Jakab Natália főszervező kiemelte: az összművészeti rendezvényt 31. alkalommal tartják meg, és 2029 program várja a napi mintegy tízezer látogatót.

Új fesztiválként indul július 28-án a háronapos ZamJam Zamárdiban. Csákovics Gyula polgármester úgy fogalmazott, hogy a Balaton Sound és a Strand mellett szerettek volna egy olyan fesztivált, amely helyszíneivel és kínálatával különbözik tőlük. Ádám Kata főszervező hozzátette: a nagyszínpadon fellép a Kool & The Gang, Shaggy és a Geszti Funky című produkció is, de lesznek Kilátó-koncertek, képzőművészet, dzsessz, színház, film, és irodalom is.

A Paloznaki Jazzpikniket augusztus 4-től 6-ig tizedik alkalommal rendezik meg a Balaton-felvidéki faluban. A nagyszínpadon Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band, Emeli Sandé, Lisa Stansfield, a Stereo MC's, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience és az MF Robots ad koncertet, a kisebb helyszíneken dzsesszkoncertek lesznek.

A zamárdi Strand Fesztivál (augusztus 18-21.) sztárfellépője Alvaro Soler, a Clean Bandit, Parov Stelar, Sean Paul, Timmy Trumpet és Tom Walker lesz. Lobenwein Norbert főszervező kitért arra, hogy augusztus 20-án nemcsak a Balaton legnagyobb tűzijátékát tartják, hanem aznap lesz a 18 éves Halott Pénz saját fesztiválja is a Strandon. Lesz továbbá Legendák című koncertsorozat is, amelyben aktuális zenekarok régi nagy slágerek előadóit bevonva lépnek színpadra: a KFT például a Carson Comával, Charlie a Wellhellóval, a Kispál és a Borz az Analog Balatonnal, Menyhárt Jenő az Ivan & The Parazollal, az R-Go a Valmarral.

A Nagyon Balaton zárórendezvénye a Balaton Piknik lesz szeptember 9-10-én a siófoki Plázson. Fülöp Zoltán beszámolt arról, hogy az elektronikus zenei felhozatalban szerepel a GusGus, az Acid Arab, Polo & Pan és Vintage Culture is. A helyszín, a Plázs a Nagyon Balaton egész nyáron át tartó kulturális eseményének helyszíne, több mint száz koncerttel, sportrendezvényekkel. Szintén egész nyáron át várja az érdeklődőket hat helyszínen (Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Balatonfenyves, Badacsonytomaj, Alsóörs) a KultKikötő, amely elsősorban színházi fesztivál.

Mint elhangzott, folytatódik a Best of Balaton sorozat, amelynek keretében tizenegy kurátor ajánl helyeket, tájakat, ügyeket, embereket a Balatonon. A tavalyi ötven ajánlatot idén újabb húsz egészíti ki. Június 27-én indul a sorozat, amelynek keretében naponta mutatnak be egy-egy filmet a kiválasztottakról.

Júniusban indul a MOL Nagyon Balaton Podcast, amely tizenegy héten át mutatja be az események szervezőit, a fellépőket. Debütált a MOL Drive magazin, és megszületett a Balaton dala is: a Bagossy Brothers Company Balaton című dalát és a hozzá készült klipet csütörtökön mutatták be, a kisfilm főszereplője Varga Ádám, A besúgó című népszerű tévésorozat egyik szereplője.

