Gigabírság szedi áldozatait: sokan nem tudják, de ezekben a tavakban, folyókban tilos fürödni

Visszatért a kánikula, a tavak és a folyók vizei pedig fürdésre csábítanak. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy a vonzó vízfelületeken való fürdőzés nemcsak nagyon veszélyes lehet, hanem akár százezres büntetéssel is járhat, ha lefülelik a nem kijelölt fürdőhelyen mártózót.

Magyarországon több mint 250 kijelelölt szabadvizű strand található, és ezeknek a fele nem a Balatonnál van. A strandok 95 százalékának a vize kiváló minősítésű.

A természetes fürdővizek értékelése a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet előírásai szerint történik. Az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdővizeket a fürdési idény megkezdése előtt, majd a szezon ideje alatt havonta mintázzák. A mintákban szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát vizsgálják. Attól függően, hogy ezek a vizsgált baktériumok milyen mennyiségben vannak jelen, az adott vízminta a „megfelelő” vagy a „nem megfelelő” kategóriába sorolható.

Az éves értékelés a legutolsó négy fürdési idény összesített eredményei alapján, statisztikai módszerrel állapítható meg, és ez alapján a fürdővizek „kiváló”, „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítést kaphatnak. Amennyiben nincs kellő számú minta (pl. mert a fürdőhely újonnan létesült, vagy elmaradtak mintavételek), a fürdővíz a térképen "nem minősíthető" megjegyzéssel szerepel.

A múltkor adtunk egy kis ízelítőt hazai tófürdőink javából, most a teljes listát tesszük közzé a hazai szabadvizű fürdőhelyek vízminősítésével együtt, a balatoni strandok kivételével, mert azokat legközelebb vesszük górcső alá:

Tavak, tófürdők

Bánki tó-strand kiváló

Délegyházi tavak kiváló

Deseda tározó jó

Domonyvölgyi (Egresvölgyi III.) tározó jó

Gersekaráti víztározó; Gersekarát: Olimpia strand kiváló

Gyömrői-tó; Gyömrő> Gyömrői tófürdő kiváló

Hajmási dísztó; Hajmás: Zselicvölgyi Plázs nem minősíthető (nem elegendő minta)

Hámori-tó; Kislőd: Sobri Jóska Élménypark, Hámori strand jó

Rukkel-tó; Dunavarsány: Rukkel Waterpark kiváló

Hársas-tó; Szentgotthárd: Máriaújfalu, Hársas strand jó

Hegyhátszentjakabi halastó; Zalalövő: Borostyán-tó strand jó

Hévízi-tó; Hévíz: Hévízi tófürdő kiváló

Hódmezővásárhely 3. sz. tó; Hódmezővásárhely: SunCity Szabadidő- és Vízisport Centrum jó

Ikrényi bányató (Ékes-tó); Ikrény: Ikrényi strand kiváló

István-tó; Nyékládháza: Önkormányzati strand nem minősíthető (új)

Joker horgász- és pihenőtó; Budapest 23. kerület (Soroksár): Horgász- és pihenőtó, Joker strand jó

Katonai-tó; Tata: Fényes Fürdő és Kemping strand kiváló

Kék horgásztó; Dunaharaszti: Kék Horgásztó és Strand jó

Kunfehértói-tó; Kunfehértó: Kunfehértói tófürdő jó

Leveleki víztározó; Levelek: Leveleki tófürdő jó

Lupa-tó; Budakalász: Lupa-tó, Dürer Öböl nem minősíthető (új)

Lupa-tó, Lupa Beach kiváló

Malom-tó; Veresegyház: Malom-tó strand jó

Mályi-tó; Mályi: Fly Beach strand jó; ZIP's Plázs strand nem minősíthető (új)

Muhi-tó;Muhi: RealXtreme Víziparadicsom kiváló

Nádas-tó; Sándorfalva: Nádas-tó Szabadidőpark jó

Vasad: Nádas tófürdő jó

Nagyteveli víztározó; Nagytevel: Fenyves strand jó

Nagy-Tómalom; Sopron: Tómalom fürdő kiváló

Orfűi-tó; Orfű: Orfűi Kistó Strand kiváló

Palatinus-tó; Esztergom-kertváros: Öböl Music Beach kiváló

Palatinus tófürdő, Szent István strandfürdő jó

Pázsit-tó; Pócsmegyer: Pázsit tófürdő kiváló

Pécsi-tó; Orfű-Tekeres: Pécsi-tó strand kiváló

Ságodi-tározó; Zalaegerszeg: Gébárti-tó strand jó

Sóstó; Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő: Sóstó tófürdő jó

Szajki-tó; Hosszúpereszteg: Szajki-tó 6. sz. tófürdő kiváló

Szálkai tározó; Szálka: Szálkai Szabadidő Központ kiváló

Szelidi-tó; Dunapataj: Szelidi-tó Nagy strand jó

Sziksós-fürdő; Szeged: Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping jó

Sziksósfürdő Strand és Kemping kiváló

Tiszaszigeti bányató; Tiszasziget: Turisztikai Központ "Szabadstrand" kiváló

Tűzivíz tározó; Kiskunmajsa: Kiskunmajsai tófürdő kiváló

Vadása-tó; Hegyhátszentjakab: Vadása tófürdő nem minősíthető (nem elegendő minta)

Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó); Soltvadkert: Vadkerti tófürdő kifogásolt

Vadnai-tó; Vadna: Vadna-Park Üdülőközpont 1. strand jó

Vadna-Park Üdülőközpont 2. strand jó

Vinár 08/6. hrsz-ú tó (Joó-tó)Vinár: Joó-tó strand kiváló

Záportározó tó; Igar-Dádpuszta: OZORA Fesztivál tó nem minősíthető (új)

Kecskemét: Kecskeméti Szabadidő Központ jó

Tisza-tó

Abádszalók: Tisza-tó Strand kiváló

Kisköre: Tisza-tavi strand kiváló

Poroszló: Tisza-tavi strand jó

Sarud: Tisza-tavi strand kiváló

Tiszafüred: Tisza-tavi strand kiváló

Tiszanána: Tisza-tavi strand kiváló

Velencei-tó

Agárd: Napsugár strand jó

Napsugár strand jó Park Strand Kemping kiváló

Tópart utcai strand (VVSI Sport Hotel) tűrhető

Gárdony: Panoráma partszakasz, Pisztráng utcai strand jó

Panoráma partszakasz, Pisztráng utcai strand jó Sirály strand tűrhető

Tini strand kifogásolt

Velence: Drótszamár Park és Kemping strand jó

Drótszamár Park és Kemping strand jó Északi strand kiváló

Korzó és strand kiváló

Tóbíró közi strand kiváló

Velence Resort & Spa strand jó

Velencefürdő: Keleti strand nem minősíthető (új)

Keleti strand nem minősíthető (új) Tó-Party Rendezvénystrand jó

Folyami strandok, holtágak

Dráva

Barcs, Dráva-parti strand kiváló

Duna

Budapest 03. kerület: Római-parti Plázs nem minősíthető (új)

Budapest 11. kerület: Lágymányosi-öböl, SHO BEACH (Kopaszi-gát) nem minősíthető (új)

Dunabogdány: Forgó strand tűrhető

Dunakeszi: Duna-parti strand jó

Göd; Felsőgöd: Duna-parti strand jó;Széchenyi strand jó

Komárom: Koppánymonostor, Hajóvontató part menti strand nem minősíthető (új)

Nagymaros: Duna-parti strand kiváló

Szentendre: Postás strand jó

Szigetmonostor: Horányi strand kiváló

Verőce: Duna-parti strand jó

Zebegény: Duna-parti strand jó

Fekete-Körös

Gyula: Városerdei strand jó

Hármas-Körös

Gyomaendrőd: Gyomai strand jó

Kamarás Duna (Sugovica)

Baja: Kamarás-Duna strand jó

Kettős-Körös

Békés: Dánfoki strand kifogásolt

Doboz: Szanazugi strand jó

Maros

Makó: Maros Kalandpart jó

Mosoni-Duna

Győr: Aranypart I. jó

Halászi: Mosoni-Dunai strand jó

Mosonmagyaróvár: Itató strand jó; Mosoni strand jó

Mosoni-Duna Zátonyi Duna-ág; Dunasziget: Zátonyi strand kiváló

Peresi holtágrendszer

Gyomaendrőd: Pájer Kemping tűrhető

Püspökerdei Holt-Duna; Győr: Aranypart II. kiváló

Ráckevei-Soroksári Duna-ág

Dömsöd: Dömsödi strand kiváló

Ráckeve: Vadkacsa strand kiváló

Szigetcsép: Szigetcsépi strand nem minősíthető (új)

Szigetszentmárton: Szigetszentmártoni szabadstrand nem minősíthető (új)

Holt-Duna

Dunaújváros: Szalki-szigeti strand kiváló

Szalki-szigeti strand kiváló Fadd-Dombori: Donautica Hotel nem minősíthető (új)

Donautica Hotel nem minősíthető (új) I. strand jó

Ifjúsági Tábor kiváló

II. strand jó

Tisza

Algyő: Tisza-parti strand kiváló

Csongrád: Körös-toroki Partfürdő jó

Dombrád: Tiszai fürdőhely tűrhető

Ibrány: Tisza-parti strand jó

Jánd: Tisza-parti strand nem minősíthető (nem elegendő minta)

Mindszent: Tisza-parti strand kiváló

Rakamaz: Tisza-parti strand jó

Szeged: Lapos Beach strand nem minősíthető (új)

Szentes: Tiszai Partfürdő kiváló

Szolnok: Tisza-parti strand nem minősíthető (új)

Tiszakécske: Tisza-parti strand kifogásolt

Tiszalök: Tisza-parti strand kiváló

Tiszapüspöki: Tisza-parti strand kiváló (nem üzemelt)

Tivadar: Tisza-parti strand nem minősíthető (nem elegendő minta)

Vásárosnamény-Gergelyiugornya: Tisza-parti strand kiváló

Holt-Tisza

Mártélyi Holt-Tisza; Mártély: Holt-Tiszai strand kiváló

Csak itt és így fürödhetünk

Egy rendelet szerint folyóvizek városi szakaszán minden esetben csak kiépített strandon, üzemeltetővel rendelkező helyen szabad fürdeni, ellenőrizetlen szakaszokon szigorúan tilos! Nagyon fontos, hogy a folyóvizeket tiszteljük, hisz a sodrás, a meder kiismerhetetlen, és minden évben több tucat felelőtlen fürdőző életét követelik.

A fürdőzés legáltalánosabb szabálya, hogy az arra kijelölt helyen szabad végezni, illetve ott, ahol nem tiltja a rendelkezés. A tájékozódást nehezen félreértelmezhető táblák is segítik. A kijelölt fürdőhelyet általában fehér alapon, hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla mutatja. Az úszást, fürdést tiltó jelzéseken a feketével rajzolt figurát piros, átlós vonallal húzzák át.

Tévedés azt hinni, hogy csak az számít fürdésnek, ha nyakig megmártózunk a vízben. A különböző úszóeszközök, felfújható tárgyak használata is fürdésnek minősül: a vízibiciklizés, a gumimatracon vagy az úszódeszkán heverészés is. Akik ezeket a tevékenységeket tilosban űzik, büntethetők.

Itt és így tilos mártózni

hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén

egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi

A fent leírtakból is látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogyan választjuk meg a csobbanásunk helyszínét, amennyiben nem akarunk épített strandon mártózni. Ha ugyanis véletlenül tiltott helyen fürdünk, amellett, hogy veszélybe sodorhatjuk magunkat és másokat is, akár súlyos pénzbírságot is kiszabhatnak ránk a hatóságok. Ha látjuk a strandot jelölő táblát - három hullámon fekete emberke - , akkor is fontos betartani az adott terület szabályait, a veszélyjelzéseket pedig soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

A Balatonon minden év április 1-jétől október 10-ig viharjelző szolgálat működik. A viharjelző állomások a Balaton partján 29 (több irányból jól látható) helyen vannak elhelyezve.

Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.

A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

Mielőtt háborognánk a túl magas büntetés miatt, 10 ezer forinttól akár 150 ezer forintig is terjedhet, vegyük számításba, a tilalom soha nem öncélú, és nem arra irányul, hogy kiszúrjon velünk, hanem kizárólag a balesetek elkerülése végett hozzák őket. A hirtelen mélyülő bányatavak, veszélyes hulladékkal szennyezett vizek tartoznak ebbe a kategóriába, itt ugyanis akár életveszélyesnek is kitehetjük magunkat.

A fürdőzési tilalom alá eső tavak, folyók, csatornák partján nincsenek higiéniai, elsősegélynyújtó helyiségek sem, amelynek hiánya szintén többnyire egy baleset megtörténtét követően válik problémává.

Tilos a fürdés, még ha mások csinálják is

A bányatavak többségében tilos a fürdés. A budakalászi Omszki-tó például közkedvelt strandolóhely, ennek ellenére majdnem teljes tilalom alatt áll, hiszen az egykori kavicsbánya hirtelen mélyül, és alacsony hőmérséklete is megterhelheti a szervezetet. A tavon csak a wakeboardpálya melletti területen lehet megmártózni, úszni azonban itt sem engedélyezett.

A folyóvizekben és a tavakban is csak akkor szabad fürdeni, ha azok kijelölt fürdőhelynek minősülnek, melyet jogszabályban határoznak meg, és minden esetben jelölnek. Tábla, illetve bólya jelzi azt is, meddig merészkedhetünk.

Büntetésre számíthat az is, aki a városok belterületén, szökőkutakban mártózik meg. Még kijelölt fürdőhelyen is tilos vízben tartózkodni, és csónakkal, vitorlással vízre menni másodfokú viharjelzés esetén. Azért is több tízezres büntetést kaphatsz, ha kutyádat nem a neki kijelölt helyen fürdeted meg.

Azt is jegyezzük meg magunknak, hogy nemcsak a rendőr büntethet meg, hanem a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr és a halászati őr is, akik három utat választhatnak: figyelmeztetést, helyszíni bírságot vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A helyszíni bírság jelenleg 5-től 50 ezer forintig terjedhet, ha azonban újra rajtakapnak, akkor már akár 70 ezer forintot is fizethetünk a szabálytalanságért, szabálysértési eljárás esetén pedig akár 150 ezer forintunk is bánhatja a meggondolatlanságunkat.

Ezeken a helyeken tilos fürdőzni

Omszki-tó, Pest megye

Rücker bányató, Baranya megye

Győrújfalu bányató

Tarcali bányató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Délegyháza néhány tava, Pest megye

Békéscsaba környéki bányatavak, Békés megye

Somogy megyei bányatavak nagy része

Kunszentmárton, Körös-parti szabadstrand - Ez utóbbinál külön érdekesség, hogy bár 305 millió forintnyi EU-s keretből, pályázati pénzből állítólag felújították a területet, a strandon, fürödni továbbra is tilos itt...

Itt pedig strandolhatunk a Dunán:

Dunakeszi, Göd, Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép és Szigetszentmárton települések által üzemeltetett szabadstrandokon.

A legjobb, ha biztosra megyünk, és rákeresünk az interneten azokra a helyekre, ahol háborítatlanul és a büntetés veszélye nélkül strandolhatunk. Ezen az oldalon jól eltájékozódhatunk, az összes hazai strandot megtaláljuk a honlapon.

