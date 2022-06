Nála cukibbat ma már nem látsz: újabb lakóval gyarapodott a vidéki állatkert

A Debreceni Állatkert alapításától kezdve igyekszik bemutatni nemcsak a nagyvilág megannyi különleges vad állatfaját, hanem azokat a háziasított állatfajtákat is, amelyek városi környezetben nem kevésbé egzotikusnak számítanak.

Az állatsimogató legnépszerűbb lakói közé tartozó kecskéket (Capra hircus) nagyjából a juhval egy időben háziasították, így ők az egyik legősibb haszonállatfaj.

Elsősorban húsáért és tejéért tartják, de szőrét, szarvát és bőrét is hasznosítják; a világ egyik legfinomabb fonala, a moher például az angórakecske szőréből készül. A macska után a kecske a legönállóbb háziállat, ebből adódóan könnyen vissza is vadulhat, ha elszabadul. Rendkívül jól mászik, egyensúlyérzéke is kiváló; ő az egyedüli kérődző, amely képes fára mászni.

Címlapkép, fotók: Debreceni Állatkert