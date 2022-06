Van élet a balatoni strandokon túl is: top 10 kalandpark, amiért nemcsak a gyerek fog megőrülni

Ez a 2,5 hónapos intenzív nyári szünet nem kis kihívást jelent a gyermekes szülőknek. Munka és egyéb elfoglaltságok mellett néha nehéz feldobni egy-egy hétvégét vagy szabadnapot. Pláne, ha családilag mozdulnánk ki, de nincs épp strandolós idő, a gyerek meg inkább kalandra sem mint múzeumokba vágyik. Segítségként most a magyar vidék legjobb modernkori vidámparkjait, azaz kalandparkjait gyűjtöttük össze. Jellemzően olyan helyszíneket válogattunk, ahol több napot is érdemes eltölteni, vagy mert a közel a Balaton, vagy mert népszerű turistahelyek és fürdőkomplexumok közelében találhatók. A kalandparkok jellemzően inkább 8 éves kortól kínálnak extra élményeket, azonban a korhatár a csillagos ég, így nekünk szülőknek sem kell a padon ülve órákon át telefonozni, helyette csúszhatunk-mászhatunk, extrém kötélpályákon lóghatunk mi is.

Igyekeztünk az árakra is rákeresni, de ne várjatok teljes listákat, ugyanis ezekben a kalandparkokban jellemzően ahány extrém kaland, annyiféle belépőt kell venni. Bárhogy is osztunk-szorzunk, egy biztos, egy négy tagú család 10-15 ezer forint alatt nem igen úszhat meg egy ilyen kiruccanást, és akkor még csak a belépőjegyeknél tartunk.

1. Rókavadászat és lézerharc: Szilvásváradi Kalandpark

A Szilvásváradi Kalandparkban 5 különböző jellegű és nehézségű kötélpálya található, amik 3 és 9 méteres magasságban vannak elhelyezve. A kihívás minden korosztály számára adott ezeken a pályákon, szóval egyszerre szórakozhatunk, miközben vállra és combokra is gyúrhatunk. Különlegességek a kalandpark területén: rókavadászat, aranymosás a Szalajka patakban és lézerharc.

3 magas-kötélpálya

1 junior-pálya

3 alacsony-kötélpálya

4 db EuroBungy trambulin

Lézerharc

Monster Roller

Aranymosás

Árak:

Kombinált kötélpályás jegy:

Felnőtt: 4.500.- Ft/fő

Kedvezményes: 3.500.- Ft/fő (gyerek, diák 18 éves korig, nyugdíjas, család 3 főtől)

Iskolás csoport: 3.000.- Ft/fő

1 pálya használata:

Felnőtt: 3.000.- Ft/fő

Kedvezményes: 2.500.- Ft/fő (gyerek, diák 18 éves korig, nyugdíjas, család 3 főtől)

Iskolás csoport: 2.000.- Ft/fő

Mini Kalanderdő (Maci , Mókus, és Vidra kötélpálya):

1/2 órás 1.800.- Ft/fő

1 óra 2.200.-Ft/Fő

Lézerharc:

Felnőtt: 2.800.- Ft/fő

Gyerek: 2.000.- Ft/fő

Trambulin: 1000 Ft /fő (5 perc)

2. Trükkös kerékpárok, toronycsúszda, mi kell még?! Oxygen Adrenalin Park, Mátrafüred

A főváros zajától távol, mégis ahhoz közel (egy órányi távolságra) a Mátra déli lejtőjén, 16 hektárnyi területen kialakított parkban az 1 évestől a 99 évesig, mindenkinek kínálnak szórakozási lehetőséget. A parkban jelenleg több mint 30 játék és élményelem (pl. téli-nyári bobpálya, libegő, gyermek quadpálya, függőhíd, canopy, kalandpark, eurobungy, játszóház, íjászat, elektromos jet-ski, vizi akadálypálya, erdei labirintus, trükkös kerékpárok, toronycsúszda, …stb.), büfé, étterem, panzió várja a látogatókat. Az ország legmagasabban fekvő kalandparkjában nemcsak az adrenalint termelő élményelemektől áll el a lélegzetünk, hanem az elénk táruló panorámától is. Derűs időben Kékes tetőtől az Alföldig elláthatunk.

Erdei kalandpark: 4 kőpengő = 2800 .- Ft/fő

Gyermek kalandpark: 4 kőpengő = 1400 .- Ft/fő

További árakat ITT találsz…

3. 90 mászóelem egy kristálytoronyban: Kalandpark, Bükfürdő

Nevét a háromszintes, kristály alakú kötél- és kalandpályáról kapta. A 36 különböző nehézségi fokozatú pálya 90 mászóelemből áll, így a felfokozott adrenalinállapot garantált. Mindezek mellett nordic walking, golf és strandfürdő is elérhető a településen.

Kötélpálya napi belépő Gyermek (0-12 év): 4.100.- Ft/fő

Kötélpálya napi belépő Junior (12-16 év): 5.800.- Ft/fő

Kötélpálya napi belépő Felnőtt (16 év felett): 7.350.- Ft/fő

Bővebben az árakról ITT…

4. 14 méter magasban: Canopy és Kalandpark,Visegrád

Ha olyan szabadidős elfoglaltságot keresünk, amely rendhagyó program, ráadásul a Dunakanyarban akár Visegrádon is elérhető, a Canopy Visegrád az egyik legjobb választás. A repülés és a panoráma szerelmeseinek mindenképpen érdemes felírni a bakancslistára a pálya tesztelését! Az ország első drótkötélpályája ugyanis telis-tele van különleges izgalmakkal. A kalandpark útvonalai 3 magassági szinttel várják az adrenalin függőket.

Canopy Belépő: 7 490 .- Ft/fő

Kalandpark Belépő:

Gyerek jegy 2 990.- Ft/fő

Diák jegy 3 490.- Ft/fő

Felnőtt jegy 3 990.- Ft/fő

5. Zobori KalandoZoo Kalandpark: Zalaszabar

Családi élménypark a Kis-Balatonnál, benne hullámvasút, szabadesés torony, játszóházak, VR élmények és rengeteg kaland minden korosztálynak.

KALANDJEGY: 3.990.- Ft/fő (A kalandjegy tartalmazza: Korlátlan játszóház használat • Beltéri csúszdapark • Beltéri játszótorony • Trambulin • Ugrálóvár • Lego asztal • Vasúti terepasztal • Lábbal hajtható gokartok • Játszóterek • kültéri óriás szárazcsúszda)

MINDENT BELE – KALANDJEGY: 18.990.- Ft/fő (A park összes játékának használatát tartalmazza játékonként 1 alkalommal.)

(A park összes játékának használatát tartalmazza játékonként 1 alkalommal.) HULLÁMVASÚT: 1590.- Ft/fő (2 kör)

SZABADESÉS TORONY: 1590 .- Ft/fő

További jegyárak ITT!

6. Dínó hátán is ügethetünk: Kalandpark Rezi

A Balaton-felvidéki vadregényes Rezi ad otthont Magyarország egyetlen őslényparkjának, amely az interaktív ismeretterjesztés élménye mellett számos játékkal is szolgál. Ha megcsodáltátok az életnagyságú T-Rex szobrot, próbáljátok ki, milyen lehet dinoszauruszok hátán ügetni! Az élményközpont múzeumában több millió éves fosszíliákat nézegethettek, a kalandparkban pedig kötélpálya, mászófal, rodeó bika, számos trambulin, és mini-vízibicikli várja a gyerekeket.

Teljes árú: 4.500.- Ft/fő

Családi: 4.000.- Ft/fő (legalább egy 3 éven felüli gyermekkel érkező, legfeljebb két felnőtt)

További árak ITT!

7. Vizes és szárazföldi kalandok sokasága: Zamárdi kalandpark

Újfent a Balatonnál járunk: a Zamárdi kalandpark tökéletes azok számára, akik megunták a strandolást és felpörögni vágynak. Számtalan vizes és szárazföldi kalandot próbálhatunk ki e kalandpark esetében is:

drótkötélpálya

vízi dodzsem

4 gyermekpálya

4 juniorpálya

7 felnőttpálya

labirintus

gyermekjátékok (élmény-gőzmozdonyozás, kincsmosás)

Árak:

Fehér pályák:5 kalandpálya,1 csúszópálya : 4000.- Ft/fő

Sárga pályák:5kalandpálya, csúszópálya: 5000.- Ft/fő

Piros pályák:8 kalandpálya, 3 csúszópálya +1 új extrém csúszópálya: 6200.- Ft/fő

Az árakról bővebben ITT tájékozódhatsz!

8. Mecsextrém erdei bobbal, alpesi kötélpályával - Erdei Kalandpark Pécsen

Az ország egyik legnagyobb kalandparkja a Mecsekben várja azokat, akik extrém élményekkel tennék még izgalmasabbá pécsi kiruccanásukat. Található itt erdei bob, alpesi kötélpálya, mászófal, x-jump, íjászat, lőszimulátor , rodeó bika, kalandvár, mezítlábas ösvény és még gokartpálya is, úgyhogy egy teljes napot mindenképpen érdemes rászánni.

Belépőjegy árak

3 - 18 éves gyermek és diák (nappali tagozatos hallgató) 4 290 Ft 3 - 18 éves gyermek és diák csoport* 3 790 .- Ft/fő

Felnőtt 4 790 Ft Felnőtt csoport* 3 790.- Ft/fő

További árak ITT!

9. Magaslati kerékpárral az ég felé - Maros Kalandpart Makón

Talán nem kell bemutatni az ország egyik legszebb lombkoronasétányát, amiért sokan képesek átutazni az országot. Ha családdal vágunk neki az útnak, érdemes felkeresni a Maros Kalandpartot is, amit a felnőttek legalább annyira fognak élvezni, mint a gyerekek. Az egyik nagy kedvenc, ami kevés kalandparkban elérhető, a magaslati kerékpár.

10. Kisvasúttól a vízidodzsemig - Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark,

A híres bakonyi betyárról elnevezett kislődi kalandpark vízi- és szárazföldi programok széles választékát kínálja: a kisebbeket kalandvár, kisvasút, elektromos kisautózás és hatalmas fa játszótér várja, a nagyobbak pedig kipróbálhatják a vízidodzsemet, a vízigömböt, falra mászhatnak és hófánkozhatnak is. Akik nem ijednek meg a kihívásoktól, azoknak a 3D karika izgalmas élmény, az adrenalinszint növelésére vágyók pedig próbára tehetik magukat egy nagy tó fölött áthaladó drótkötélpályán is.

Belépő

3-99 éves korig: 2.000.- Ft/fő (Tartalmazza a játszótér, a tutajok, a sportpályák (foci- és röplabda pálya), a vízi akadálypályák, a vízi élménypark, a Hámori- strand, az erdei pihenőhelyek használatát.A parkban a fizetős játékok használata KARSZALAGGAL lehetséges.)

(Tartalmazza a játszótér, a tutajok, a sportpályák (foci- és röplabda pálya), a vízi akadálypályák, a vízi élménypark, a Hámori- strand, az erdei pihenőhelyek használatát.A parkban a fizetős játékok használata KARSZALAGGAL lehetséges.) Sobri karszalag (5-99 éves korig): 6.500.- Ft/fő(Tartalmazza extrém bringa, új családi hullámvasút, új kalózhinta, új szafari körhinta, új extrém mászófal, airbike, extrém hinta, drótkötélpálya (max. 3 óra), ejtőgép, hófánkpálya, elektromos gyermekautók, vízi dodzsem, vízi gömb, 3 D karika, ugráló asztalok, bungee trambulin, kisvasút, Nautic jet (hajó csúszda), Rotundo (körhinta, 4 éves korig), légvár, játszótér, vízi akadálypályák, tutajok, sportpályák (foci- és röplabda pálya), erdei pihenőhelyek, kecskerét, Hámori strand, Hámori vár- tízpróba, vízi rájder, vízi bicikli és a vízi élménypark.A bob pálya, a gokart pálya illetve a megazipline pálya használata külön fizetendő.)

További belépők és árak ITT!

