Kész őrület: rekordmennyiségű gigapontyot fogtak ki a Balatonból

Bár pontyhorgászat legeredményesebb időszaka a tavasz és az ősz, nyáron is egyre több fogásról számolnak be a balatoni pecások – írja a likebalaton.hu.

Júniusban is 10 fogásról kaptunk hírt, a hónap legnagyobb hala Balatonakarattyán került horogvégre, 28,25 kilót nyomott. A pontyot áprilisban már megfogták egyszer, akkor 29 kiló volt

– mondta Hamvasi Miklós, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászturisztikai menedzsere.

Aki közölte, a nyugati medencéből, Balatongyörökről is érkeztek bejelentések:

Az egyik pontyot 26,82 kilóval mérlegeltük. Ugyancsak Balatongyörökön dobós módszerrel egy 24,3 kilós pikkelyest is kifogtak. Ez volt a hónap 3 legnagyobb hala, de érdemes megemlíteni a május végén Balatonbogláron megszákolt 29,71 kiló tükörpontyot is. Ez a hal jó ismerősünk, hiszen már többször is horogvégre akadt. Reméljük, hogy őszre 30 kiló fölötti lesz, addigra még egy kicsit hízi.

A szakember még hozzátette, egyre többen eredményesek a Kis-Balatonon is, ahol a nyár első hónapján például egy 22 kg-os ponty akadt horogra. Idén egyébként március és június között összesen 68 darab 20 kiló fölötti hal megfogásáról érkezett bejelentés a halgazdálkodási céghez, ami rekordnak számít.

