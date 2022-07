Unod már a Balatont? Fillérekért hűsölhetsz itt nyáron: íme 5 eldugott, idilli tóstrand

Az Európai Unió értékelési rendszere alapján a hazai szabadvízi fürdőhelyek többsége jó vagy kiváló besorolást kapott idén, négy helyen volt kifogásolt csak a vízminőség. A 274 kijelölt természetes fürdőhely közül 165 természetes fürdővíz kapott kiváló, 64 jó és 6 tűrhető, 4 kifogásolt minősítést. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt tavaink - Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó - mellett a természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású.

A Tisza-tó térsége a Szallas.hu szerint az összes nyári foglalás 2,5 százalékát teszi ki, itt Tiszafüred, Poroszló, Abádszalók, Kisköre és Sarud szállásai a legkelendőbbek. A Tisza-tónál tavalyhoz képest átlagosan 5,6 százalékkal kell többet fizetni egy főnek egy éjszakáért, 2019-hez viszonyítva viszont 55,1 százalékos a drágulás.

Ennek ellenére is sokkal olcsóbb a strandolás az ország második legnagyobb tavánál, mint a Balatonnál, hisz a szabadstrandok mellett a kevésbé felkapott, de legalább olyan szép és igényes, kisebb strandok belépőárai, valamint büféárai is jóval kedvezőbbek errefelé.

A Tisza-tó strandjai és vízminőségük

Abádszalók: Tisza-tó Strand - kiváló

Kisköre: Tisza-tavi strand - kiváló (Ring-a-tó)

Poroszló: Tisza-tavi strand - jó

Sarud: Tisza-tavi strand - kiváló (KalandPart)

Tiszafüred: Tisza-tavi strand - kiváló

Tiszanána: Tisza-tavi strand - kiváló (Álom part)

Íme a Tisza-tó 5 kevéssé ismert, idilli tóstrandja

1. Álom part Dinnyéshát

Tiszanána a Tisza-tó Füzesabonyhoz és a fővároshoz közelebbi jobbpartjának meghatározó települése. Dinnyéshát, Tiszanána strandja egy valódi kis ékszerdoboz. A falutól távol eső üdülőterületen, csendes környezetben várja a pihenni vágyókat. A gát felé felfutó füves pihenő-területével talán ez a leglátványosabb tiszai strand. A füves területen a kihelyezett nyugágyakon lehet hűsölni a fák vagy a látványos, színes napvitorlák árnyékában.

A hely szépségét az élő és holt Tisza találkozása és a szigetek, félszigetek váltakozása adja. Leglátványosabb felülről szemlélni a komplexumot: a gát és az élő Tisza között futó földnyelvet és a hidakkal összekötött kis szigeteket, a földnyelv két oldalán található két nagyobb medencét, a strandot és a kikötőt. A gát túloldalán, a „mentett” oldalon található egy egyedi kialakítású recepciós épület és egy nádfedeles büfé, söröző kulturált kiülőhelyekkel, árnyékolókkal. Ezek közelében lehet nagyobb céges rendezvényeket is tartani, itt található a lengyel-magyar barátság fedett pihenőhelye is. Egy csatornán túl pedig Dinnyéshát üdülőházai, kertjei láthatók, köztük egy olyan is, ahol kalandparkot létesítettek.

A szépen karbantartott utak sétálásra csábítják a gáton kerékpározókat és a strandra, kikötőbe érkezőket egyaránt. A térköves utak, hidak és az egyedi kézikomp mellett egy vízparti kilátó az, ahová mindenki fel szeretne mászni, fényképezni a létesítmény elemeit.

A közelmúlt fejlesztései révén mind a lakosság, mind az ide látogató turisták magasabb szintű szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, de a fejlődés itt folyamatos: évről évre teljesebb, szebb az Álompart.

Strandbelépő árak: 0-6 éves gyermek ingyenes; Diák / 6-18 év/ 400,-Ft/nap; Diák egy hetes bérlet 1 200,-Ft/hét; Diák havi bérlet 2 200,-Ft/hó; Felnőtt 600,-Ft/nap; Felnőtt egy hetes bérlet 2 000,-Ft/hét; Tiszanánai lakosok (idényre) 1 700,-Ft/idény; Dinnyésháti lakosok (idényre) 5.000,-Ft/idény; Családi belépő (2 fő felnőtt 1 fő diák) 1.200,-Ft/nap; Családi belépő (2 fő felnőtt 2 fő diák) 1.600,-Ft/nap; Családi belépő (2 fő felnőtt 3 fő diák) 2.000,-Ft/nap; Családi belépő (2 fő felnőtt 4 fő vagy több diák) 2.400,-Ft/nap

Kölcsönzői díjak: Kenu: 800,- Ft/óra vagy 3.200,- Ft/nap

2. Ring-a-tó Kisköre

A Kiskörei a Tisza-tó legújabb régi strandja a szlogen szerint. 2021-ben vele ugyanis végre teljessé vált a Tisza-tó strandkínálata, új névvel, új arculattal, új szolgáltatásokkal Kisköre strandja is megnyitotta kapuit. Ez az a hely a Tisza-tónál, ahol elringat a nyugalom, ahol megtalálod a harmóniát, a hely, ami egyszerre új és mégis jól ismert, ahol feltöltődhetsz az idegőrlő hétköznapok után. És ez az a hely is, ahonnan nem kell hazamenni este, akár ott is aludhatunk minőségi körülmények között, hogy reggel megnézhessük a lenyűgöző színekben pompázó napfelkeltét a partról.

Közvetlenül a strand mellett folyik az élő Tisza, így a strand vize folyamatosan, természetes úton cserélődik, friss marad a több mint 200 méteres, ligetes partszakasza miatt itt nincs elviselhetetlen zsúfoltság.

A 2021-es szezontól kezdve európai színvonalú mosdók, zuhanyzók, öltözők várják a vendégeket megújult a bejárati fogadóépület. A vendégek kényelmét garantáló további szolgáltatások:

teljesen megújult, nagy alapterületű büféépület

csúszda és vízi játszótér

baba-mama szoba, játszótér a gyerekeknek

kajak és kenubérlés

SUP és biciklikölcsönzés

több különböző tematikájú vezetett program, amelynek a Ring-a-tó lesz a kiindulópontja, (mint például a horgász, gasztronómiai, kerékpáros és vízitúra program)

Strandbelépő árak: Egész napos felnőtt 1000 Ft; Egész napos gyermek 6 éves korig Ingyenes; Egész napos gyermek 6 éves kortól, diák, nyugdíjas 500 Ft; Kiskörei lakosoknak 700 Ft; Délutáni belépő 15 óra után 700 Ft

Kölcsönzői díjak: Kajak/SUP 1 óra 1500 Ft, 1 nap 5500 Ft; Túrakenu 3 személyes 1 óra 1500 Ft, 1 nap 5500 Ft; Motoros csónak (6 LE) 1 óra 6000 Ft üzemanyaggal együtt; 1 nap 19000 Ft + üzemanyag fogyasztás

3. KalandPart Sarud - a Tisza-tó homokos "tengerpartja"

A KalandPart nem csupán strand: egy változatos élményközpont a Tisza-tó középpontjában, a 28 négyzetkilométer területű Sarudi-medence partján. A KalandParton mindent megtalálsz, hogy igazán jól érezd magad: strandolhatsz, kipróbálhatod a vízi játszóteret, a mászóbázist, a trambulinpartot vagy bérelhetsz különböző sporteszközöket. Van itt vízi vidámpark, és még a négylábú kedvencednek sem kell otthon maradnia, ugyanis kutyastrand-szakasz is található itt.

A KalandPart Élménystrand talán a Tisza-tó legintimebb, legszínesebb strandja: nádasokkal, gyékényesekkel védett öböl, fokozatosan mélyülő homokos vízparttal, gyermekek számára kialakított gyereköblökkel.

A strand előtt sulyomfogó hálóval csökkentjük a besodródó sulyom mennyiségét. A strandon vízimentő vigyáz a fürdőzőkre, és látja el az esetleges kisebb sérüléseket.

Nemdohányzó part: A KalandPart teljes területe nemdohányzó terület. A dohányosok számára a gátkoronán alakítottunk ki jól látható dohányzóhelyeket.

ÖkoPart

A Kalandparton kizárólag üveges vagy fémdobozos italokat forgalmazunk. Kivezettük az eldobható poharakat helyette REpoharakat használunk minden egységünkben. Valamennyi általunk használt csomagolóanyag környezetbarát. Kérjük, te se hozz magaddal PET termékeket a KalandPartra.

Strandbelépő árak: Felnőtt belépő 1500 Ft / fő; Gyerek/nyugdíjas belépő: 700 Ft / fő; Délutáni jegyek: Felnőtt belépő: 1000 Ft / fő, Gyerek/nyugdíjas belépő: 400 Ft / fő; 7 napos jegyek (hetijegyek): Felnőtt jegy 5000 Ft/fő, Gyerek/nyugdíjas jegy 3000 Ft/fő

4. Tisza-tó Strand Abádszalók

Abádszalók a Tisza-tó partján, Tiszafüred és Szolnok között fekszik. A város a mozgalmas vízparti üdülésekről, vízi sportokról és a gyönyörű környezetéről híres. Abádszalók egyik fő turisztikai látnivalója a Tisza-tó, amely az elmúlt években rengeteg fejlesztésen, újításon esett át, amelyek mellett a strand megőrizte nosztalgikus hangulatát is.

A strandon mindenki megtalálhatja a magának megfelelő programot, legyen szó akár családokról, vízi sport kedvelőkről, vagy csak a szimplán pihenni vágyókról.

Szolgáltatások:

játszótér, homokfoci, strandröplabda

3 pályás óriáscsúszda

mini golf, több nehézségi szinttel

Tisza-tavi LED-ZOO

számos vízi sportolási lehetőség

hétvégenként aqua zumba

heti három alkalommal kertmozi, gyermekcentrikus filmek vetítésével

ugrálóvárak

A vízi sportok szerelmeseinek

vízi ejtőernyőzés

vízisí

vízi banán

jet-ski

vízi bob

vízibicikli

kajak

wakeboard vagy wakesurf

SUP

vízidodgem

Strandbelépő árak: Napi jegy (Felnőtt) 1300 Ft; Napi jegy (Diák / Nyugdíjas) 1000 Ft; Napijegy (6 év alatt és 70 év fölött) Ingyenes; Családi jegy (2 db felnőtt, 2 db diák) 4000 Ft; Helyi lakos szezonbérlet (Felnőtt) 5000 Ft; Helyi lakos szezonbérlet (Diák / Nyugdíjas) 3000 Ft

5. Tiszafüredi szabadstrand

A Tiszafüredi szabadstrand lassan mélyülő, gyorsan felmelegedő vize ideális a kisgyermekes családok számára. A strand jelentős felújításon esett át, 500 négyzetméter stégrendszert alakítottak ki, ahol egy vízilabdapályát, egy napozót- és egy játszószigetet alakítottak ki.

Fürdőlétrák segítik a vízbe való ki- és bejutást, a nap elől a napvitorlák árnyékába bújhatunk. Felfújható vízijátszótéren szórakozhatnak kicsik és nagyok is, valamint vízibicikli, csónak, kajak és kenu bérlésére is lehetőségünk van, a partot pedig felfedezhetjük a bérelhető bringóhintóval.

A parton kialakított sportpályán streetballozhatunk, lábteniszezhetünk vagy a klasszikus teniszt is választhatjuk. A későbbiekben is érdemes lesz majd visszalátogatni, hiszen megújul a zöldfelület, sétányok és játszótér építése van tervben. Kialakításra kerül egy homokos pálya lelátóval, amin strandröplabda és strandfoci játszható. A fogadóépület is új lesz, ahol az öltözők és mosdók mellett helyet kap majd egy baba-mama szoba és értékmegőrző is. A parkolás ingyenesen vehető igénybe.

A strand látogatása ingyenes.

Címlapkép: Getty Images