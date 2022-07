4 alig ismert kerékpáros túra Magyarországon: itt tekerj, ha unod már a Balatont

A zempléni panoráma és a történelem találkozása

Túrainfó

Vadregényes erdei út, csodálatos hullámzó hegyek, magasba nyújtózó vár, több mint ezer lépcsővel elérhető kilátó, Károlyi-kastély a 140 hektáros parkban – csak néhány látnivaló a 40 kilométeres túra során. Ez az útvonal bőven tartogat látnivalót, egy teljes napot eltölthetsz itt bringázással és nézelődéssel. A Milic hegycsoport ölelésében áll Füzér, innen indul a kerékpártúra. 2008-ban a várhegy elnyerte a Magyarország természeti csodája címet, sőt 2020-ban az Év Turisztikai Attrakciója címért folyó versenyben a második helyezést érte el.

Egy hosszú gurulás vár rád Pálházig, majd a település központjában balra fordulj! A Károlyi-kastély és 140 hektáros parkja Füzérradványban tökéletes helyszín egy könnyed sétához. A felújított épületben a Károlyi család értékes bútoraival berendezett interaktív kiállítás repít vissza a múltba. Füzérradványt elhagyva egy gurulás vár rád a kerékpárútig, utána alig néhány kilométer Kovácsvágásig. Tartogass energiát az itteni, János-vára kilátójához is, mert ha kitartóan számolod a lépcsőket, akkor több mint ezer lesz a végeredmény. Pihenésként Pálházán felszállhatsz az Erdei Kisvasútra, amely a Zemplén egyik legszebb pontjára repít. A térerőmentes területen csak annyi a dolgod, hogy magadba szívd a Kőkapu ámulatba ejtő környezetét, vagy megcsodáld a Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ látványosságait. Pálházáról folytasd tovább a tekerést Bózsva irányába. Ez a szakasz 2020-ban az Év kerékpárútja választáson dobogós helyen végzett. Nyíri előtt tekerve már feltűnik a füzéri vár. Szükség lesz még a kitartásodra, de csak az Akasztó-hegyi pihenőig tart az emelkedő. A látvány pedig kárpótol a megdolgozott kilométerekért, mert csodás panorámával zárul a túra.

Adatok:

Országrész: Északi-középhegység

Időtartam: 1 nap

Túra besorolása: közepes

Túratípus: kerékpár

Táv: 40 km

Időigény: 5 óra

Látnivalók

Füzéri vár



A vulkáni eredetű kúpon álló várat beválasztották Magyarország hét természeti csodája közé. A várat a 13. század elején építették, így Magyarország legkorábbi kővárainak egyike. Tudtad, hogy a 16. században egy éven át itt őrizték a Szent Koronát? A felsővárba felvonóhidas kaputornyon áthaladva, fa- és sziklalépcsőkön juthatsz be. A teraszról és a toronyból is csodálatos panoráma tárul eléd.

A vulkáni eredetű kúpon álló várat beválasztották Magyarország hét természeti csodája közé. A várat a 13. század elején építették, így Magyarország legkorábbi kővárainak egyike. Tudtad, hogy a 16. században egy éven át itt őrizték a Szent Koronát? A felsővárba felvonóhidas kaputornyon áthaladva, fa- és sziklalépcsőkön juthatsz be. A teraszról és a toronyból is csodálatos panoráma tárul eléd. Pálházai Állami Erdei Vasút



Kisvasútra pattanva, a perlitbánya magas falai után Kishuta házai között zakatolhatsz, majd megszűnik a külvilág és nem marad más, csak az erdő kanyargós nyomvonala és a csörgedező Kemence-patak. Az erdei vasút nyomvonala a Zemplén egyik legszebb kirándulóhelye, az Áfonyás-tó partján halad.

Kisvasútra pattanva, a perlitbánya magas falai után Kishuta házai között zakatolhatsz, majd megszűnik a külvilág és nem marad más, csak az erdő kanyargós nyomvonala és a csörgedező Kemence-patak. Az erdei vasút nyomvonala a Zemplén egyik legszebb kirándulóhelye, az Áfonyás-tó partján halad. Károlyi-kastély, Füzérradvány



A 2021 őszén felújított Károlyi-kastély a Zemplén egyik legszebb kastélya, neoreneszánsz és romantikus stílusban épült. 140 hektáros angolparkja az átalakítások alatt is tökéletes célpont a kikapcsolódásra, hiszen 250-300 éves tölgyeket, gyertyánokat is rejt. Hazánk legnagyobb példányai közé tartozik az itt élő óriás Rákóczi-platán, de a kora nyáron virágzó különleges tulipánfa is csodaszép. A park önállóan vagy akár idegenvezetővel folyamatosan látogatható.

A 2021 őszén felújított Károlyi-kastély a Zemplén egyik legszebb kastélya, neoreneszánsz és romantikus stílusban épült. 140 hektáros angolparkja az átalakítások alatt is tökéletes célpont a kikapcsolódásra, hiszen 250-300 éves tölgyeket, gyertyánokat is rejt. Hazánk legnagyobb példányai közé tartozik az itt élő óriás Rákóczi-platán, de a kora nyáron virágzó különleges tulipánfa is csodaszép. A park önállóan vagy akár idegenvezetővel folyamatosan látogatható. János-vára kilátó, Kovácsvágás



Kovácsvágás fölött, pontosan 1050 lépcsőfokon sétálhatsz fel a János-hegyen épült kilátóhoz, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a Zemplén hegyeire, a Hegyközre, sőt tiszta időben még a füzéri várra is. Megéri felsétálni ezért a látványért!

Kovácsvágás fölött, pontosan 1050 lépcsőfokon sétálhatsz fel a János-hegyen épült kilátóhoz, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a Zemplén hegyeire, a Hegyközre, sőt tiszta időben még a füzéri várra is. Megéri felsétálni ezért a látványért! Füzéri Tájházi Porták



A Tájházban megtekintheted a hegyközi hagyományos kisparaszti építkezést és lakáskultúrát.

Családi kerékpártúra a Mátra szívébe

Túrainfó



A Mátra kapujából, Gyöngyösről Mátrafüredre védett kerékpárúton vagy kis forgalmú úton tudsz feltekerni. Útközben megnézheted az 1700-as években vájt farkasmályi borospincéket, vagy a vulkanikus utóműködés során keletkezett geológiai ritkaságot, a legendák övezte Bába-követ is. A kerékpárúttal párhuzamosan fut a Mátravasút, a vonatból integető gyerekek hada még doppingolhat is. A kerékpárúton tekerve több pihenőhelyen is megállhatsz. Az eget kémlelve láthatod a Gyöngyös Pipishegy repülőtérről induló vitorlázó repülőket. Előtted nyílik meg a Mátra erdőkkel teli tömbje, melyből kiemelkedik a Kékestető, hazánk legmagasabb pontja; és a Kozmáry-kilátó, ahonnan csodás kilátás nyílik a Mátraaljára és Gyöngyösre. Mátrafüreden kirándulókkal teli parkot, patakpartot, kilátót találsz, a palóc ételeket pedig megkóstolhatod a büfésoron! Ha visszafelé már kihagynád a tekerést, a nyitott kocsikra a bringád is feldobhatod és egyszerűen visszavonatozhatsz a kiindulási pontodra.

A túra kezdő kerékpárosoknak és családoknak is ajánlott, sok pihenési lehetőséggel, bringás szervizponttal.

Adatok:

Országrész: Északi-középhegység

Időtartam: 1 nap

Túra besorolása: könnyű

Túratípus: kerékpár

Táv: 7.3 km

Időigény: 2 óra

Látnivalók

Farkasmályi történelmi pincesor



Farkasmályban az első pincéket az 1700-as években francia hadifoglyok vájták ki a Sárhegy andezittufa kőzetéből. A pincesor a borkereskedelem egyik fontos központja volt és egyúttal nagy mulatozások színhelye is. A II. világháború idején több ezer gyöngyösi menekült a hegy gyomrába, ennek emlékére emelték az egyik hídnál lévő Máriácska szobrot. Néhány éve kezdenek visszaépülni a présházak és újra vidám borkedvelők népesítik be a pincéket.

Farkasmályban az első pincéket az 1700-as években francia hadifoglyok vájták ki a Sárhegy andezittufa kőzetéből. A pincesor a borkereskedelem egyik fontos központja volt és egyúttal nagy mulatozások színhelye is. A II. világháború idején több ezer gyöngyösi menekült a hegy gyomrába, ennek emlékére emelték az egyik hídnál lévő Máriácska szobrot. Néhány éve kezdenek visszaépülni a présházak és újra vidám borkedvelők népesítik be a pincéket. Bába-kő



A legendák övezte Bába-kő kiváló célpont a Gyöngyös-Mátrafüred közötti kerékpározás során. Egy babonás néphit szerint a nevét onnan kapta, hogy hajdanán itt égették el a boszorkányokat. Egy másik hiedelem szerint az öreg Mátra szelleme kergette a vasorrú bábát, akit nem tudott utolérni, így mérgében utána dobott egy nagy követ. Ezért hívják ezt a vulkáni utóműködés során keletkezett geológiai ritkaságot Bába-kőnek.

A Bükk legöregebb részén

Túrainfó



Ebben az élménytekerésben minden van, aminek egy jó kerékpártúrában lennie kell: gyönyörű völgyek, pazar kilátás, romantikus tó, kellemes falvak, lejtő és emelkedő, erdei és aszfaltos út. A Lázbérci-víztározó körbetekerése kellemes kaland egy igazán vadregényes környezetben.

A Tájvédelmi Körzet több olyan természet alkotta látnivalóval is kecsegtet, amiket érdemes közelebbről, a nyeregből leszállva, gyalogosan felkeresned. Ilyen már szinte az utad elején, a tó melletti hegyoldalban a „Festék”-bánya. Kis gyalogos kitérő vezet meredeken a sárga és vörös színeiben játszó kőfejtőhöz.

A tó mellett futó aszfaltútnak köszönhetően zavartalanul tudsz a tájra figyelni. Érdemes néha visszatekintened a tározó két öblét elválasztó Éles-kőre is. Ahogy az út Uppony irányába halad, a tó keskenyedik, egészen az őt tápláló, kis zubogókon át csörgedező patakig és az Eszkála-szirtre vezető útig. Hátrahagyva a hely aljában kerékpárodat, választhatod a zergekalandnak is beillő meredélyt a hegytetőig, vagy a kényelmes túrautat, esetleg a kettő kombinációját. Mindegyik út a Kalica-tető oldalában álló Herkó páter kereszthez vezet. Ez az Upponyi-hegység egyik panorámapontja a Három-kő-bérc mellett. A gyalogos hegymászást követően a kerékpártúra a tó végében erdei utakra vált, és nagyobb figyelmet követel. A teljes túrakör érinti a kaptatós, kanyargós, de kisforgalmú közutat, ami a legnagyobb kihívása ennek a 17 kilométernek. De mire idáig elérsz, már bemelegedtek az izmaid, és a sok megszerzett élmény eltereli figyelmedet a néhány kilométeres kemény szakasz nehézségeiről.

Adatok:

Országrész: Északi-középhegység

Időtartam: 1 nap

Túra besorolása: könnyű

Túratípus: kerékpár

Táv: 17.2 km

Időigény: 2 óra

Látnivalók

„Festék”-bánya



Egykor az itt bányászott vasérc az Újmassai őskohóba került. A bánya két kis barlangszerű járata ma is járható, mélyebb részein sokféle denevérfaj él. A legnagyobb járatban pedig még ma is megtalálhatók a csillék sínjei.

Egykor az itt bányászott vasérc az Újmassai őskohóba került. A bánya két kis barlangszerű járata ma is járható, mélyebb részein sokféle denevérfaj él. A legnagyobb járatban pedig még ma is megtalálhatók a csillék sínjei. Herkó páter keresztje



Az Upponyi-szoros tetején található fakeresztet 1802-ben állították. Még a 18. században az ellenreformáció élharcosai ellentéteket szítottak a Bán-völgyi, Sajó-völgyi reformátusok és a szomszédos Barkóság római katolikus falvai között. A barkó hagyomány szerint az upponyi és a sajónémeti hegyen azért állítottak keresztet, mert „Herkó páter” ennél a községeknél állította meg a kálvinistákat.

Két keréken az Alföld legpompásabb kastélyától a végtelen rónákig

Túrainfó



Ez az izgalmas körtúra bevezet a grófok fényűző világába és az alföldi puszták végtelenségébe is. A Körösök Völgye Látogatóközpontból indulva először nézd meg a 21 természetes tóvá szelídült Békéscsabai bányatavakat, amelyek az egykori agyagbányászat emlékét őrzik. Ezután, kerékpárodat a bejáratnál biztonságba helyezve, csodáld meg Szabadkígyóson az ország egyik legszebb neoreneszánsz-eklektikus stílusú kastélyát, amelyet a Wenckheim család kérésére Ybl Miklós tervezett. Az ötvennél is több helyiséget rejtő grófi rezidenciában megelevenedik az egykori arisztokrácia hétköznapi élete, ünnepeik és szokásaik.

A kastélypark franciakertjében a mocsárciprusok, évszázados tölgyek és óriás platánok között sétálni ma is „főúri” élmény. A kastélytól a település déli határban elterülő Kígyósi-puszta délibábos rónasággal hívogat, ahol a hullámzó fűtenger, a tücsökciripelés, és a pusztai madárseregek garantálják az igazi alföldi idillt. A mocsárfoltokkal, vízállásosokkal tarkított puszta vonuló madarainak több ezres csapataiért, a bársonyos alföldi naplementéért megéri itt is kicsit leszállni a nyeregből. Felszabadító érzés bejárni a dűlőket és a Nagyerdő tanösvényt, körbenézni a kilátó tetejéről, a széles horizont mögé bukó nap látványa pedig szó szerint bearanyozza az utadat.

Adatok:

Országrész: Alföld

Időtartam: 1 nap

Túra besorolása: könnyű

Túratípus: kerékpár

Táv: 31 km

Időigény: 4 óra

Látnivalók

Wenckheim-kastély és kastélypark, kripta és kápolna



A mesterséges dombon álló Szent Anna kápolnát Wenckheim József Antal építtette 1844-ben. Terveit ifj. Czigler Antal készítette. A templom klasszicista stílusú, egyhajós, homlokzati toronnyal, egyenes záródású szentéllyel épült. A kápolna tornyában található toronyóraszerkezet a budapesti Mayer Károly toronyóragyárában készült az 1800-as években. A családi kripta a kápolna lábánál található. A klasszicista stílusú, oszlopos épület görög kereszt alaprajzú, timpanonját a család címere díszíti. A kriptában a Wenckheim család öt tagja és egy nevelő nyugszik.

A mesterséges dombon álló Szent Anna kápolnát Wenckheim József Antal építtette 1844-ben. Terveit ifj. Czigler Antal készítette. A templom klasszicista stílusú, egyhajós, homlokzati toronnyal, egyenes záródású szentéllyel épült. A kápolna tornyában található toronyóraszerkezet a budapesti Mayer Károly toronyóragyárában készült az 1800-as években. A családi kripta a kápolna lábánál található. A klasszicista stílusú, oszlopos épület görög kereszt alaprajzú, timpanonját a család címere díszíti. A kriptában a Wenckheim család öt tagja és egy nevelő nyugszik. Diadalív



Az ókígyósi (Szabadkígyós) birtok úrnője, Wenckheim Krisztina mindössze nyolcesztendős volt, amikor 1857-ben meglátogatta a császári házaspár: Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné, a népszerű Sissi. Tiszteletükre a család impozáns diadalívet emeltetett, amelyet a második világháború után elbontottak, és 2000-ben újra felépítettek. Egyik oldalán ez olvasható: „Ferenc József császár nejével hű népe éljene közt itt haladot el május hó 25-ik 1857-ik évben. Isten hozott.” A másik oldalon pedig: „Éljen a haza!”

Az ókígyósi (Szabadkígyós) birtok úrnője, Wenckheim Krisztina mindössze nyolcesztendős volt, amikor 1857-ben meglátogatta a császári házaspár: Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné, a népszerű Sissi. Tiszteletükre a család impozáns diadalívet emeltetett, amelyet a második világháború után elbontottak, és 2000-ben újra felépítettek. Egyik oldalán ez olvasható: „Ferenc József császár nejével hű népe éljene közt itt haladot el május hó 25-ik 1857-ik évben. Isten hozott.” A másik oldalon pedig: „Éljen a haza!” Svájceráj



A különös kifejezés a település legöregebb épületét jelöli, amelyet Svájcból hozatott levágásra szánt hizlalt – „göböly” – szarvasmarháknak emeltek. Eredetileg a grófi majorság épületeihez tartozott, az udvarán pedig bálterem volt a cselédeknek. A gróf annak idején egy szép japánakácot is ültetett ide, amely ma helyi jelentőségű védett természeti érték.

A különös kifejezés a település legöregebb épületét jelöli, amelyet Svájcból hozatott levágásra szánt hizlalt – „göböly” – szarvasmarháknak emeltek. Eredetileg a grófi majorság épületeihez tartozott, az udvarán pedig bálterem volt a cselédeknek. A gróf annak idején egy szép japánakácot is ültetett ide, amely ma helyi jelentőségű védett természeti érték. Ókígyósi Aranyménes



Az 1800-as években Wenckheim Antal József alapította – arab lovakkal – az első Ókígyósi Aranyménest. A hagyományt felelevenítve 2004-ben Balogh József, Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kancát vásárolt, ez a második ménes ma már 47 lóból áll. A híresen értékes, intelligens, elegáns lovakat tenyésztők és versenyzők számára eladásra is kínálják, de a ménest bárki megcsodálhatja, a lovak meglátogatása az egész család számára remek program lehet.

Az 1800-as években Wenckheim Antal József alapította – arab lovakkal – az első Ókígyósi Aranyménest. A hagyományt felelevenítve 2004-ben Balogh József, Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kancát vásárolt, ez a második ménes ma már 47 lóból áll. A híresen értékes, intelligens, elegáns lovakat tenyésztők és versenyzők számára eladásra is kínálják, de a ménest bárki megcsodálhatja, a lovak meglátogatása az egész család számára remek program lehet. Kígyósi-tanösvény kilátó



A Kígyósi-puszta Békés megye egykori folyóvölgyekkel, időszakos vízállásokkal szabdalt tájkörnyezetének egyik legjelentősebb pusztai ősgyep-területe. Évezredek óta őrködő kunhalmai, egyedi természeti értékei, legelőin kérődző szürke marha csordái, birkanyájai időtlenséget sugároznak, amit a megkapó alföldi naplemente páratlan csodája még tovább fokoz. A szabadon és szakvezetéssel is látogatható tanösvény hossza 5 km. Hét állomása nagyjából két óra alatt járható be kényelmesen.

Címlapkép: Getty Images