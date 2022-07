Egyre apad a Balaton vize: van okunk aggódni legnagyobb tavunk miatt is?

Az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordjától azonban még messze vagyunk. 1949 november 2-án mindössze 22 centimétert mutatott a mérce, írja a turistamagazin.hu.

A fenti adatot még érdekesebbé teszi az a tény, hogy két évvel korábban, 1947 április 10-én a Balaton valaha volt legmagasabb vízállását jegyezték fel, ami 155 centiméter volt.

A Dunával való összeköttetésre szolgáló Sió-csatorna megnyitása óta (amit 1947 szeptemberében adtak át) a Balaton vízszintjét egyensúlyban tarthatónak tartják a vízügyi szakemberek. Azonban volt már példa 243 centiméter ingadozásra is a legmagasabb és legalacsonyabb vízállású időszakok között.

A hosszú ideje tartós szárazság és a meleg miatti párolgás a Velencei-tó vízszintjét is leapasztotta: a napokban Gárdonynál csupán 72 centimétert mértek. Az időjárási előrejelzések szerint a következő napokban tovább folytatódik a meleg és a szárasság, így feltehetően vizeink is tovább fognak apadni. A Tisza már így is legszárazabb időszakát éli át, a folyón július 7-én Szolnoknál rekordalacsony vízállást, mindössze -279 centimétert mértek.

Címlapkép: Getty Images