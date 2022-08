Rengetegen vesznek ilyen luxusdézsákat és szaunákat vidéken: ennyibe kerül, ez benne az extra

Az élménypark szaunaházakkal, dézsákkal, vízi- és szárazföldi sportolási lehetőségekkel, sörgasztronómiai vendéglátással, gyönyörű panorámával csalogat.

A Mátra-Bükk turisztikai térség egyik gyöngyszeme a Mályi-tó

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakáké pedig 14%-kal volt több, mint a 2020-as szezonban. A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad. Ez a hat település adja a teljes térség szálláshelyi forgalmának 71%-át. A mobilcella adatok alapján kiemelkedő az egynapos látogatások száma az Egri Bazilikánál, a miskolci Avasi kilátónál, Lillafüreden, Miskolctapolcán és az egri várnál. Az ide látogató turisták közül négyből három megfordul ezen látványosságok egyikénél. Belföldi egynapos látogatásokra legtöbben Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Budapestről, Pest megyéből, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek. A nemzetközi érdeklődést vizsgálva a térség a lengyel, szlovák, német, cseh, ukrán és román turisták körében a legnépszerűbb.

A KSH adatai szerint a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken) eltöltött éjszakák száma – elsősorban a járványügyi korlátozások miatti alacsony bázis következtében – 2022. áprilisban csaknem öt és félszeresére nőtt 2021 azonos hónapjához viszonyítva, azonban 20%-kal elmaradt a Covid19-járvány kitörése előtti, 2019. áprilisi értéktől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma közel kilenc és félszeresére emelkedett, de még így is 35%-kal kevesebb volt a 2019. azonos időszakinál.

Korábban írtunk arról, hogyan változtak meg az igények belföldi szállások iránt a pandémia hatására is az elmúlt években. Ennek értelmében és a KSH adatai szerint a legtöbben a wellness-részleggel felszerelt szálláshelyeket részesítik előnyben, és egyre nagyobb teret hódít a szaunázás és a dézsázás itthon.

Mályi Zip's plázs szauna- és dézsaparkkal

Bemutató parkként indult a kezdeményezés, de mára kinőtte magát, és szaunázni, dézsázni is lehet a nem mindennapi helyen. A tófürdő szabadstrandként üzemelt korábban, de a mostoha állapotok, a hely elhanyagoltsága már a múlté.

Aki szeret szaunázni, itt egész évben élvezheti ezt a lehetőséget, a napijegy, amivel korlátlanul használható bármelyik szauna, most még 3000 forint, ami igen kedvező. Hogy meddig lehet ezt az árat a jelenlegi körülmények között tartani, az a tulajdonosok szerint kérdéses, az energiaárak elszállása mellett a dézsa alkatrészéül szolgáló faanyagok és fém alkatrészek is több mint a duplájába kerülnek már, mint egy éve.

Öt különböző szaunatípust próbálhat itt ki az érdeklődő, és úgy tudom, ez a kezdeményezés nemcsak Magyarországon, de Európában is egyedülálló. Nagyon büszkék vagyunk erre, nemrégiben pedig egy finn sráccal akadtam itt össze, aki egy ideje Mályiban él, és elmesélte, hogy bejárta az egész világot, mindenütt kipróbálta a szaunákat, hiszen finnként ez neki olyan, mint nekünk a paprika ismerete és használata, és lelkendezett, hogy ilyen jó minőségű, szuper szaunákat, ilyen szaunaélményt még sehol nem tapasztalt meg. Hatalmas elismerés volt ez nekünk

- kezdte történetüket Vajda Péter, szaunákkal és dézsákkal foglalkozó szakember, a debreceni telephelyű MDP International Kft. tulajdonosa.

Ezekkel az északi szaunákkal olyan életérzést adunk a vendégeknek, amit nem felejtenek el, hisz itt van ez a gyönyörű tó is, a környezet adott. Van merülő dézsánk, valamint négy fatüzeléses és egy elektromos szauna a parkban. Sokan haza is vinnék és viszik magukkal az élményt és a hozzávalókat megépítik a megvásárolt dézsáinkat és szaunáinkat a kertjeikben, teszi hozzá Péter.

Fatüzeléses hordószauna - a legmenőbb típus

Kétfajta fát használnak Skandináviában, a szaunák európai őshazájában a hordószaunák készítéséhez. Ezek a luc- és a borovi fenyő. Legújabban a borovi fenyőből készült szaunák mennek nálunk a legjobban, aminek az az egyszerű oka van, hogy ezek a szaunák intenzív fenyőillatot árasztanak használat közben, ugyanis a borovi gyantásabb fa. De az sem mindegy, milyen helyről származik az a borovi fenyő. Onnan kell érkeznie, ahol kevésbé fúj a szél, mert a gyantatáskákban abban az esetben kevesebb gyanta halmozódik fel, és még annyi jön ki belőle 100 Celsius fok fölött, ami az illatozást elősegíti, de nem csöpög, és egy idő után meg is szűnik a gyantakiválás. A mi hordószaunáink Finnországból származó fából készülnek, boroviból, mert ez a trendi. Persze a luc is nagyon jó alapanyag megfelelően előkészítve, de kevésbé gyantás. Ebből is rengeteget eladunk, bár

- osztotta meg velünk a szakember.

Tavalyhoz képest van visszaesés a forgalmunkban, annak ellenére is, hogy több dézsát és szaunát értékesítettünk, mint egy éve, arányaiban esett vissza a kereslet, mivel a növekedésünk dinamizmusa megtorpant. Még most is sokan elköltik a pénzüket ezekre az ár-érték arányban nagyon kedvező termékekre, de amikor valakinek rezsigondjai lehetnek, akkor nem a luxustermékek vásárlását helyezi előtérbe, teljesen érthetően. Kénytelenek voltunk az árváltozást is meglépni, hiszen például csak a dézsa alkatrészeinek az ára 110 százalékkal drágult tavaly ilyenkorihoz képest, de folyamatosan vannak akcióink. Eddig a középréteg adta a vásárlói bázisunkat, jó lenne, ha ez így folytatódhatna, de látok egy eltolódást felfelé a vásárlói kört illetően. A szállásadóknál pedig érthetetlen módon szigorítottak a hozzájutási és üzembe helyezési feltételeiken, így most ebben a szektorban is adódnak nehézségek a szauna- és dézsavásárlást, valamint beállítást illetően, de próbálunk nekik kedvezményekkel segíteni, mert igény nagyon lenne a termékekre.

Magánemberként főként a hordószaunákat keresik sokan, abból is a legnépszerűbb a 3 méter hosszú, két méter átmérőjű, fatüzeléses kályhával ellátva. Az alapkivitelezésű ebből a típusból 2,4 millió forintba kerül, tette hozzá Vajda Péter.

Ezek a fatüzeléses szaunák mind kültériek, és bár vannak elektromos kivitelezésűek is, azok olcsóbbak, de kevésbé népszerűek, mert nem adják át a szaunázásnak azt az élményét, amelyre egy fatüzeléses kazánnal rendelkező képes.

A hordószaunákból a legnagyobbak a hatméteresek, 2,4 méter átmérőjűek, és van olyan köztük, amelyiknek az előterébe egy kis öltözőkabint is beépítünk, a négyméternyi szaunarészben ekkor is elfér még 10 ember. Persze az öltöző nem kötelező elem, ez már az alapfelszereltségen felüli kérése lehet a vevőnek. Teliablakos szaunáink is vannak, ezeknél csak az ablak maga egy 450-500 ezer forintos tétel, de ezekben csodálatos élmény, amikor látja az ember a parázsló fahasábokat vagy épp a tájat, attól függően, hol állítja fel a szaunát, természetesen mindegyik vetemedésmentes, impregnált talpakon áll

- sorolta Péter.

Szaunázás után mártózás a jeges Mályi-tóban

Egyre menőbb a dézsázás, sokan keresik ezt a lehetőséget

A dézsa nem a jakuzzi "versenytársa", sokan veszik, akiknek utóbbi is van otthon. A dézsázás egy életérzés, a természettel összhangba kerülés, a relaxálás, a barátokkal való lazítás, feltöltődés megélése lehet.

Sokkal több víz fér bele, mint a jakuzziba, többen elférnek benne, és ugyanúgy felszerelhető bármilyen extrával vásárlói kérésre, mint egy jakuzzi, építhetünk bele fúvókákat, színes lámpákat, de a dézsázás szerintem nem erről szól. Előtte fel kell hasogatni a fát, befűteni vele, ráhangolódni, átadni magunkat az érzésnek. Volt egy idő, amikor azok vették a dézsát, akik nem engedhették meg maguknak a jakuzzit, mára ez megváltozott. Büszke vagyok rá, hogy mi a dézsáinkkal úgymond megreguláztuk a piacot. Alapfelszereltséggel a dézsáink 900 ezer forintnál kezdődnek és egészen 3,5 millió forintig felmegy az áruk, erre jöhet még persze bármilyen extra egyéni kívánságra

- osztja meg velünk Vajda Péter.

Megtudjuk azt is, hogy bár ez a szokás Magyarországon, de valójában egyik dézsába sem "kell" só, ez egyfajta tévhit, ami abból ered, hogy először Erdélyből, Romániából áramlottak be a dézsák hozzánk, és automatikusan a parajdi sópiacot is fel akarták velük lendíteni, értékesíteni a rengeteg kinti sót. De az hatalmas tévedés, ha valaki elhiszi, hogy a só önmagában majd tisztítja a fürdődézsája vizét. Ráadásul maximum kétszázalékos sóoldatot készíthetünk fürdőzés céljából, de már az egyszázalékos is bőven elég.

A dézsát nem a só, hanem a vízforgató- és szűrőrendszer tudja tisztítani. Arról nem is beszélve, hogy a sok só a fának sem tesz jót hosszú távon, ahogy a talajnak sem, ahová elfolyatjuk a dézsánkból a vizet. Persze egyfajta sóterápiás céllal időnként tehetünk bele, jót tesz a testnek és a léleknek, különösen a valódi levendulával illatosított parajdi só - ilyen nálunk is van - , rendkívül tiszta a levegő a dézsa fölött tőle, de ahogy semmit, ezt sem szabad túlzásba vinni

- világosított fel a szakember.

Terveznek egy tavon úszó, panorámaablakos, fatüzeléses szaunát a közeljövőben, egyedülálló attrakcióként.

Címlapkép, fotók: Vajda Péter