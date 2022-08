Ezt semmiképp ne hagyjuk ki: lebilincselő programokkal várnak a Bükkben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság több mint 890 ezer hektáros területén 9 tájvédelmi körzet, 14 természetvédelmi körzet és 51 tanösvény található.

Augusztus utolsó hétvégéjén két lebilincselő programmal is kecsegtet a nemzeti park. A kerékpáros túrák iránt érdeklődők a Bükki Csillagda kör E-bike túrán vehetnek részt a Bükki-fennsíkon. A kalandos út során a Szalajka-völgyet és a Tótfalusi-völgyet elhagyva aszfaltozott úton haladhatnak tovább a kerékpárosok, amíg el nem érik a Gerenna-vár hegyet, innen a Bükk-fennsík felé vezet az út az Olasz-kapu szikla-átvágásnál. A Bánya-hegyi elágazót és a Bolygótúra tanösvényt elhagyva a kerékpárosok elérkezhetnek a Borostyán vendégházig, amely után a Bükki Csillagda a következő megálló. A Bükki Csillagda interaktív kiállítása magában foglalja a planetáriumot, a meteoritgyűjteményt, 3D-s vetítést, illetve a VR szemüveges bemutatót is. Miután a vendégek egy órát töltöttek a kiállítás megtekintésével, gyönyörű útszakaszon indulhatnak vissza Szilvásváradra.

Az Európai Denevéréj alkalmából az Európa-szerte megrendezett, denevéreket bemutató és népszerűsítő programhoz kapcsolódik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, immár 16. alkalommal.

A Denevérek éjszakája Felsőtárkányban lehetőséget nyújt arra, hogy előadás, terepi hálózás, illetve detektorozás során ismerhessék meg a látogatók ezt az emlősökhöz tartozó hasznos, repülő állatrendet. A Magyarországon előforduló 28 faj és ezek populációi sérülékenyek, védelmük kiemelkedően fontos, hiszen rovarfogyasztásukon keresztül kulcsszerepet játszanak az ökológiai rendszerek egészséges működésében.

Ezeken felül a nemzeti park egész évben várja a lelkes kirándulókat az 1944-ben védetté nyilvánított, világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványokhoz, amely egy 17 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa által elpusztított ősvilág páratlan gazdagságú lelőhelye.

Számos gyönyörű barlang és látogatóközpont is megtekinthető év közben. A Szent István-barlang egész évben, míg az Anna-barlang tavasztól-őszig várja a kirándulókat. A Baglyas-Kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpontban található régészeti homokozó, madármentő állomás, illetve fás szárú gyűjtemény is. A Nyugati Kapu Látogatóközpontban a Bükki Nemzeti Park állat- és növényvilágával, természeti értékeivel, a bükki karsztvízrendszer működésével játékos módon ismerkedhetnek az érdeklődők. A felsőtárkányi látogatóközpont természetiskolai programjaira, nyári táboraira a nemzeti park várja az iskolai csoportok, diákok jelentkezését is.

A programokkal kapcsolatban bővebb információ a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján érhető el: https://www.bnpi.hu/

