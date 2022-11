Újabb ritkasággal bővült a Debreceni Állatkert: rendkívül különleges az új lakó

Az egyre hűvösebb időben is megannyi látnivalót kínáló Debreceni Állatkert jelentős gyűjteményi bővülésről adhat hírt, október 27-én ugyanis két abesszin szarvasvarjú tojó érkezett hozzájuk a franciaországi Montpellier állatkertjéből az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram (EAZA EEP) keretében.

A méltóságteljes megjelenésű jövevények már birtokba vették fűtött téli bemutatójukat az Afrika-röpdében, ahol a fekete kontinens madárvilágának számos másik ikonikus képviselőjével együtt csodálhatók meg. Ez az Európa-szerte összesen 42 intézményben megtalálható faj most először látható magyar állatkertben, a remények szerint pedig a debreceni kert hamarosan hímet is fogadhat, és idővel tenyésztési sikerről számolhat be.

Az Afrika Egyenlítőtől északra fekvő szavannáin, sziklás területein és sivatagi cserjéseiben őshonos abesszin szarvasvarjú (Bucorvus abyssinicus) nemzetségének másik ma élő képviselője déli rokona, a Debreceni Állatkertben egykor szintén bemutatott kaffer szarvasvarjú mellett. Mindkét faj jellegzetessége a hosszú, ívelt csőr és az annak tetején helyet foglaló üreges csontos kinövés, valamint a toroklebeny, amely a hőleadást és a hangjelzések rezonanciáját segíti elő. Nappal a talajszinten kutat elsősorban állati tápláléka – hüllők, kisebb emlősök, ízeltlábúak, ritkábban döghús és termések – után, éjszaka pedig a fák lombkoronáján pihen. Monogám párokban él, amelyek kedvező élőhely esetén akár 20 fős csapatokat is alkothatnak. A tojásrakástól a fiókák kirepüléséig a hímek gondoskodnak a táplálékszerzésről, az utódok pedig akár hároméves korukig is szüleik közelében maradhatnak. Viszonylag hosszú élettartamú madár, emberi gondozásban 40 évig is élhet.

Élelmezési célú vadászata és a fészkelésre alkalmas fák fokozódó kivágása miatt a faj 2018 óta sebezhető besorolással szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján.

