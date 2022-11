Sztárfellépők érkeznek Zalába: a Grammy-díjas GIPSY KINGS is fellép az új fesztiválon

HelloVidék 2022.11.21. 20:02 Megosztom

A GIPSY KINGS by Diego Baliardo is fellép Magyarország legújabb zenei fesztiválján Zalacsányban. Az Örvényesvölgy Fesztivált 2023 júniusában tartják, és a világ egyik legnépszerűbb zenekarán kívül színpadra lép többek között KEVIN DAVY WHITE, a DELADAP és a CSÍK ZENEKAR is. A szervezők további nemzetközi és hazai fellépők bejelentését ígérik hamarosan. A Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósuló fesztiválon, a zalai dombok lenyűgöző völgyében, egyedülálló koncertekkel és programokkal várják a közönséget, a jegyértékesítés már elindult.

Az Örvényesvölgy Fesztivált, 2023 júniusában, két hétvégén, 9-10-én és 16-17-én tartják Zalacsányban. Az első hétvége programjai a magyar hagyományok, a magyar népzene köré fonódnak 2 napon át, gazdag gyerekprogramokkal, különleges koncertekkel, esténként táncházzal. A második hétvégén a hangsúly a nemzetközi fellépőkön van, 5 külföldi sztárvendég érkezik majd Zalacsányba, köztük a jazz, a soul, blues és az elektro-swing legnagyobbjai. A fesztiválon június 16-án fellép a 35 éves, Grammy-díjas GIPSY KINGS Diego Baliardo vezetésével. A zenekar 7 gitárral, 12 tagú zenekarral, forró flamenco, salsa és pop dallamokkal érkeznek az erdőszéli nagyszínpadra. A „Bamboleo”, a „Baila Me”, a „Volare”, a „Djobi, djoba” című slágerek és számos más világszerte ismert dal előadói eddig 13 zenei albumot adtak ki, számos Grammy-jelölést kaptak és a mai napig is aktívan koncerteznek. A CSÍK ZENEKAR június 10-én szombaton lép fel Örvényesvölgyben. A Kossuth-díjas magyar zenekar 1988 óta a magyar népzenei élet egyik meghatározó szereplője. Zalacsányi műsorukba helyi népzenészeket és néptáncosokat is bevonnak. KEVIN DAVY WHITE Londonból érkezik, 2022-ben az Egyesült Királyságban az Év Énekesének és Dalszövegírójának választották, dalait és fellépéseit tömegek követik, 2022-ben a Simply Reddel és a Texassal lépett fel a legnagyobb angol fesztiválokon, 2023-ban Lionel Richie-vel koncertezik. A soul, blues és populárisabb zenei világú dalokat jegyző zenésznek 2023 tavaszán jelenik meg új lemeze, amelyet zenekarával mutat be Zalacsányban. Ausztriából érkezik a DELADAP, akik a progresszív jazz zenét, swinggel, manouche-sal, elektronikus és folk alapokkal vegyítik egy fergeteges, a közönséget folyamatos táncolásra késztető produkcióban. A magyar közönség számára egy titkos meglepetéssel is készülnek, amit a zenekar június 17-i koncertjén fed majd fel. A névsor nem végleges, hamarosan újabb nemzetközi és hazai fellépőket jelentünk be, több különleges jazz koncerttel, köztük igazi csemegékkel színesítjük a fesztivált. Nemzetközi fellépőink meghívása a 2023-as Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa Program támogatásának köszönhető. Nagy öröm számunkra, hogy partnerként részesei lehetünk a régió számára kiemelten fontos 2023-as programnak! - mondta el Badacsonyi Tamás, fesztiváligazgató, a fesztivál helyszínét biztosító Pálos Resort tulajdonosa. A helyszínről: A zalacsányi Pálos Resort 2021-ben második alkalommal került be a legjobb 25 európai szálláshely közé. A lenyűgöző természeti környezetben található szálláshely balaton-felvidéki népi építészeti stílusban épült. A közel 10 hektáros családi birtokon a hatalmas erdők mellett, 30 dámszarvas is él, akiket a szállásokról a vendégek és a fesztivál közönsége közvetlenül is megfigyelhetnek majd. Címlapkép: Mitch Etien LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!