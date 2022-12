Kivonult a rendőrség Varnus Xavér birtokához: fegyvereket találtak a vidéki épületben

Rajong az elhagyatott templomokért. Kanadában, az óceán parton már vett és felújított egyet, ám most Pápa mellett, Mezőlakon is megment az enyészettől egy hajdani evangélukus templomot Varnus Xavér.

Kanadából jöttem haza éppen, amikor kilépve a repülőtérről, az újságárusnál megpillantottam egy nagypilap címlapján: Mezőlakon eladó az evangélikus templom. Megmozgatta a fantáziámat, rögvest autóba ültem, és odamentem

- mesélte a művész a lapnak.

Mint mondta, nem ő volt az egyetlen pályázó, volt egy vetélytársa is. Az illető nem volt más, mint a csantavéri bérgyilkosként ismert, jelenleg a szegedi Csillagbörötönben életfogytig tartó szabadságvesztését töltő Dér Csaba. Mint kiderült, a férfi életében fontos szerepet tölt be a vallás, így próbál vezekelni bűneiért. Ahogy Xavér mesélte, voltak még érdeklődők, az egyik csirkekeltetőt, másik diszkót szeretett volna kialakítani a templomból. Az eladó választása viszont az orgonaművészre esett.

Más oka is volt, hogy kiszemelte magának a templomot

Annak idején a szakrális épületeket az úgynevezett Szent György-vonalakra építették, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak. E templom is azok metszéspontjaira épült

- magyarázza, majd hozzáteszi, jövőre már kulturális fesztivált szeretne szervezni, persze addig még rengeteg munka áll előtte.

Friss információ A mezőlaki épületben a felújításra készültek, a lomokat takarították el, mikor egy 762-es típusú gépkarabélyhoz és egy 9 miliméteres pisztolyhoz tartozó éles lőszereket találtak, de előkerült két puskaalkatrész és puskacső is. A Pápai Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben ismeretlen tettes ellen.

Ki tudja, mi kerül még elő a lomok alól? – tette fel a költői kérdést a Blikknek nyilatkozó Varnus Xavér, akit a rendőrök értesítettek a felfedezésről.

