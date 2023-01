fürdő-Debrecen

A Magyar Fürdőszövetség még 2022 novemberében Esztergomban megtartott őszi közgyűlésén, ünnepélyes díjátadón vehette át a Nemzeti Tanúsító Védjegyét az Aquaticum Debrecen SPA vezetősége. A magyarországi fürdők 5 évre kapják a rangos minősítést, amelyet évente szigorú kritériumok szerint felülvizsgál a szakemberekből álló Minősítő Szakbizottság. Az Aquaticum SPA egységei - az Aquaticum Termálfürdő, az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő, wellness és gyógyászati részleg és az Aquaticum Debrecen Strand - a szakmai bizottság 2022. augusztusi, helyszíni értékelése alapján „a Gyógyfürdő, az Élményfürdő, a Medical Wellness és Strand” kategóriákban kiérdemelték a legmagasabb, 5 csillagos minősítést, melyet először 2015-ben érdemelt ki a komplexum. De vajon hogyan alakult a térség meghatározó fürdőkomplexuma számára a 2022-es év az energiaválság, az infláció, a háború és a fürdőbezárások árnyékában, valamint milyen várakozásokkal tekintenek 2023-ra, mire számítanak a januári forgalmak alapján? Többek között erről beszélgetett a HelloVidek Holléry Tiborral, az Aquaticum Debrecen Kft. fürdőszolgáltatási igazgatójával és Kovács Dániellel, a fürdőkomplexum marketing igazgatójával.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a Nagyerdő szívében található Aquaticum Debrecen fürdőkomplexum egész Kelet-Magyarországon meghatározó és közkedvelt fürdőközpont: termál-, gyógy-, strand-, élményfürdő, aquapark és wellness részlegeivel minden generáció számára komplex szolgáltatást kínál, a fürdőhöz közvetlen átjárást biztosító, felújított négycsillagos luxushotel, az Aquaticum Termál & Wellness Hotel pedig a távolabbról érkező vendégek igényeit is kielégíti. Az elmúlt két év azonban a turizmust nagyon megnyirbálta, nem képezett ez alól kivételt a Debrecen Aquaticum sem.

HelloVidék: Milyen szerepet tölt be az Aquaticum Debrecen, a fürdő és a hotel a régióban?

Holléry Tibor: Magyarországon a fürdőkultúra létező fogalom, több száz fürdőnk, rengeteg gyógyfürdőnk van. Nyugat-Magyarországon jobb az infrastruktúra, mégis itt vannak a nagy fürdők, ebben a patkóban vagyunk itt páran: Debrecen, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, hogy csak a legnagyobbakt említsem. Ehhez képest, azt kell mondanom, jól teljesítünk, és ebben nyilván a repülőtér is segít. Ha megnyílik egy új desztináció, a hotel forgalma megnövekszik, bár a kapacitása nem összehasonlítható a fürdőével volumenben, a fürdőkomplexumot évente mintegy 750-760 ezer ember látogatja, de mindenképp vele szimbiózisban működik. Újabban például rengetegen érkeznek Izraelből a hotelbe, aminek a fürdőkomplexum is növeli a vonzerejét, valamint a Nagyerdő egyéb létesítményei, programjai. Ráadásul kialakult egy nemzetközileg elismert szaunakultúránk is itt a fürdőben, 2014-ben nyitottuk meg a modern Szaunavilágot, ezzel megszólítva a szakmai közönséget is, akik elsősorban az észak-európai szaunakultúrát képviselik. Nem meztelenség ez, hanem fürdőruha mentesség. Természetesen a korábban létező, hagyományos, fürdőruhás szaunánk is megmaradt, de az új népszerűsége évek óta töretlen, évről évre csúcsokat dönt, felülírja az előző évet a vendégforgalma. Rendezünk szaunamaratonokat, a külföldi szaunamesterek programjai nagyon népszerűek, egészen varázslatos, egyedi hangulatot teremtenek egy-egy tematika mentén, két perc alatt fogynak el a jegyek egy-egy ilyen eseményre.

Milyen évet zárt a fürdőkomplexum és a hotel a 2022-ben, az energiaválság és az infláció árnyékában?

Kovács Dániel: Vissza kell mennünk egészen a Covid időszakához, hisz alapvetően befolyásolta a járvány a turisztikai szektort. A 2019-es év a referenciaévünk, amikor még sem a Covid, sem az energiaválság, sem a háború nem árnyékolta be a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a fürdőket, a hoteleket sem. A Covid visszaesést, bizonytalanságot hozott, de miután a korlátozások megszűntek, a szabályok letisztultak, nyilvánvalóvá vált, hogy a vendégek akarnak jönni, a vendégkör ragaszkodott hozzánk, így 2021 nyarán megkezdődhetett a turizmus feléledése.

2020-ban megnyílt a szabadtéri strand is, még bőven a Covid alatt, óriási várakozásokkal tekintettünk a nyitás elé, a korábbi hagyományos, mondhatni retró strandot teljesen átépítettük. 160 ezer vendégünk volt az első évben, a másodikban már 174 ezer, a harmadik, szezonban pedig elértük a kitűzött célt, pár fő híján 200 ezren látogattak el a strandra. Próbálunk figyelni a vendégekre, hogy mi az, amit szeretnének a következő szezonban, és igyekszünk azt a lehetőségeinkhez mérten megvalósítani.

Holléry Tibor: Nehéz összehasonlító adatokat prezentálni, hisz a korlátozások nélküli látogatottságra 2021 július 1-től nyílt újra lehetőség, amikor is már bárhová mehetett bárki korosztályos megszorítások nélkül, így bázisértéket nehéz mondani, de összességében visszatértek a vendégek, szerencsére pozitívan jöttünk ki a történetből. Kérdéses volt az is, hogy a nyitáskor az újdonság hatására volt-e magas a látogatói létszám, vagy vissza is térnek majd a vendégek szezonról szezonra. A szakmán belül is elismerik a létesítményt, Magyarország jelenleg legszebb strandjaként tartják számon, funkcionalitásában jól összerakott, a nemzetközi megmérettetéseken sorra nyeri a díjakat. Érdekessége és egyedülállósága, hogy viszonylag kis területe miatt vertikálisan lett kialakítva, ami viszont a funkcionalitására kedvezően hatott.

A strandra rendszeresen visszatérő látogatók nem hiányolták a régi hangulatot, a megszokott közeget?

Holléry Tibor: Pozitív visszajelzéseket kapunk, persze, volt, akinek hiányzott a hagyományos, retró strand érzület, de az a strand a 2023-as szolgáltatási elvárásoknak már nem felelt meg, ezért is építettünk szinte teljesen újat a megszokott helyen, 2017-től megkezdve a munkálatokat. Viszont egy fontos elem megmaradt, az egykori hullámmedence, jobban mondva az egyszerű hullámkeltési technológia. Alapvetés volt, hogy a régi strandon megszokott és megkedvelt hullámkép megmaradjon, a tarajos hullámok, amit mindenki szeretett, és töretlen a népszerűsége azóta is a strandra járók körében.

A hotel és a strand látványos felújítása, ez utóbbi tulajdonképpeni átépítése óta történtek-e hasonlóan komoly, átfogó fejlesztések mostanában?

Holléry Tibor: Mostanra teljesen megvalósult az a fajta integritás, amit kezdettől fogva terveztünk, a fürdő teljes területén érvényesül az, hogy a vendégek minden szolgáltatást igénybe tudnak venni készpénzmentesen, teljes az átjárhatóság a hotelvendégek számára, de a fürdővendégeknek is van lehetőségük erre, megvásárolt jegytípustól függően, viszont az adott egység szolgáltatásait igénybe vehetik, és a végén elég fizetniük. A hotelvendégek esetében a fürdőbelépők benne vannak a csomagajánlatokban, de bármilyen szolgáltatást igénybe vehetnek a karórájuk segítségével, ehetnek, ihatnak, masszíroztathatnak, és végül mindez a szobájukra terhelődik. Ehhez komoly informatikai fejlesztésekre volt szükség, és a külső szolgáltatókat is integráltuk a rendszerbe: a vendéglátóegységeket, a gyógyászatot, a masszázsokat többek között. A fürdővendégeknek is készpénzmentesen igénybe vehető az egész komplexum. Apró hangolások ezek a megvalósulásban, de a háttérben nagyon komoly munkát igényelnek.

Ezek szerint nem esett vissza a vendégszám október után, nem kellett bezárniuk, zavartalanul működtek decemberben is, ahogy az elmúlt években? Az orosz-ukrán háború viszont biztosan éreztette a hatását, hiszen itt van a közelben...

Kovács Dániel: A bevételek tekintetében a 2021-es korlátozásokat még nagyon megéreztük, de 2022-ben visszatért a külföldi vendégforgalom is. A háború hatása az energiaválságon és az infláción túl is érződik a régió turizmusában, így nálunk is, hiszen a korábbi években komoly ukrán és orosz vendégforgalmat bonyolítottunk, ami most szinte eltűnt, cserébe viszont nagyságrendileg megnőtt a Romániából érkező vendégek száma.

Holléry Tibor: Még az általunk vártnál is sokkal jobban alakult a december, hiszen akkor még nem tudhattuk, hogyan alakul a Covid, lesz-e újabb hulllám bezárásokkal, a háborút sem, mennyire eszkalálódik vagy éppen fordítva, konszolidálódik a helyzet. Most már elmondhatjuk, hogy szenzációs decembert zártunk, amihez az iskolai szünet meghosszabbítása is hozzájárult. Egybeesett ugyanis a romániai szünettel, de az ortodox karácsonnyal is, igaz, a háború miatt ez utóbbi nem játszott akkora szerepet, mint korábban. Idén téli tábort is tartottunk gyereknek a nyári mintájára, és nagyon pozitívan, nagy érdeklődéssel fogadták a szülők.

Milyen új beruházásokat eszközöltek a többletköltségek kiküszöbölésére, optimalizálásukra?

Holléry Tibor: A 2022-ben kezdődött energiaválság természetesen minket is negatívan érintett, lépnünk kellett, a tavalyi fejlesztéseink egy része erre irányult, hiszen a korábban fizetett távhő ára a mi esetünkben a 15-16 szorosára nőtt. Vannak saját termálvizes kútjaink, és mindig is használtuk a fürdőszolgáltatás és a gyógyászati célok mellett a belőlük kinyert magas hőmérsékletű víz hőjéből és a csurgalékból származó energiát. De most tovább mentünk, és bár ez egy előre nem tervezett beruházás volt, átalakítottuk a rendszert úgy, hogy a termálhővel mindent tudunk fűteni, a hotelt is azzal fűtjük és az összes fürdőegységet, a strand most zárva, de nyáron a medencék vizét is azzal fűtjük majd fel. Az élményfürdő kupolaszerkezetét is kicseréltük 2022 őszén, és bár nem ez volt a cél, hanem a polikarbonát elöregedése miatt kellett meglépni a felújítást, de az energetikát is megtámogatja az új kupola.

A termálvíz hasznosítása adott volt hőenergiaként, rendelkezünk engedéllyel a kutak hőjének a saját célú hasznosításához, ez bevett dolog egyébként azoknál a fürdőknél, ahol termálvíz áll rendelkezésre, de természetesen elsődleges a gyógyászati és a fürdőszolgáltatás, ami azon felül nem hasznosul, és egyébként is kárba veszne, azt használjuk fel. Gázmotor is van a területünkön, ami a kitermelt víz mellett termelődő gázt égeti el, és ebből is származik hasznosítható hő- és gázenergia.

Kovács Dániel: Mindazonáltal a termálvíz természeti kincs, és szigorú szabályozása van a felhasználhatóságának. A környezetvédelmi aspektusa is nagyon fontos ennek, hiszen az egyébként is kitermelt termálvíz rendelkezésre állt, és bár ez az energiahelyzet kényszerítette ki az ilyen jellegű felhasználását, ez a beruházás a jövőbe mutat, sokkal természettudatosabb választás, mint a fosszilis energiahordozók elégetése által nyert energia felhasználása. Tehát az egyik oldala a költséghatékonyság, a másik mindenképp az előremutató, környezettudatos gondolkodás és az ehhez szükséges eszközök kialakítása. De nem minden fürdő áll ebben sem azonos szinten, ahol termálvíz van, a víz hője, a gázok rendelkezésre állnak, ezt előbb-utóbb érdemes kiaknázniuk.

Emelkedtek-e az áraik az elmúlt évben és idén januárban, mennyivel?

Holléry Tibor: Nagyon fontos lenne az energiaárak csökkenése, mivel ez a mértékű ugrás jegyáremeléssel már nem lekövethető. Hiszen nem csak az energiaárak nőttek, minden területen jelentkezik az árnövekedés. Sokszázmilliós nagyságrendű emelkedésekről beszélünk, az energiaárak mellett a fürdőknek ott van a vegyszerek hatalmas drágulása, fizikailag képtelenség annyit emelni, amennyire szükség lenne, hogy a bevételek megtérülése ott legyen, ahol pl. 2019-ben volt. Eleve a beszolgáltatók sem tudták tartani a régi árakat, a fürdő és a hotel pedig vendéglátóegységeket üzemeltet, utóbbi szolgáltatásaiban ott a reggeli és a vacsora alapként. Tavaly egyszer emeltünk 15 százalékot, majd 10 százalékot, most január elején pedig újabb 10-11 százalékot, ami még tolerálható a vendégeinknek a forgalmi számok alapján.

Történtek-e, ha igen, milyen mértékben változások a nyitvatartásban, a kihasználtságban?

Holléry Tibor: Minimális korlátozások mellett ugyanazokkal a szolgáltatásokkal rendelkezésre áll az egész fürdőkomplexum, változatlan portfólió mellett tudunk üzemelni. Minimális korrigálást végeztünk a nyitvatartásban, egy-egy órányi rövidüléssel, ami a vendégkiszolgálást még nem zavarja. Megnéztük az adott területen az adott időszakban a vendégforgalmat, és a szerint korlátoztuk a nyitvatartásokat. Viszont sem a gyógyászati szolgáltatások látogatása, sem az élményfürdőé nem esett vissza, sőt az utóbbi hónapokban emelkedett.

Mit terveznek a 2023-as évre, milyen új programokkal várják a fürdőlátogató közönséget?

Kovács Dániel: 20 éves idén az élményfürdő, tehát ez most egy nagyon fontos év a terheltsége ellenére is számunkra, és nagyon reméljük, hogy idén már kifelé megyünk majd a negatív spirálból. Dupla születésnapot ünnepelünk, mert a hotel is jubilál, 25 éve működik, így igazi ünnepi évvel készülünk, különleges nyereményjátékkal. Megújult a honlapunk is, a teljes fürdőt érintő jegyértékesítési rendszer is megújul, egyre szélesebb körben történik az online jegyértékesítés, az ötszörösére nőtt ez a fajta jegyvásárlás 2020 óta, egy-két héten belül pedig az új honlappal elérhetővé válik a lehető legkényelmesebb kiszolgálás a vendégek felé.

Holléry Tibor: Igyekszünk a kezdeményezéseknek teret adni, a kinti termálfürdőben mozifilmeket vetítünk, magyar klasszikusokat, most Bujtor István Csak semmi pánik című filmje van műsoron, de a Valami Amerikát is műsorra tűzzük. Volt már hangtálas foglalkozásunk is, a vizes vb ideje alatt pedig a rendezvény háttérintézménye voltunk, itt tartották az edzéseket.

Kovács Dániel: A strandon a rendőrséggel együttműködve prevenciós előadásokat is tartottunk, roadshow-kat az állatkerttel, a bevásárlóközponttal. Tavaly augusztus végén diákok szervezték az Aquaticum Strandfesztivált, középiskolások között hirdettük meg a pályázatot, mit csinálnának egy egynapos fesztiválon, és nagy sikere lett a kezdeményezésnek. Igyekszünk a társadalmi felelősségvállalás irányába is elmenni ezekkel a programokkal.

