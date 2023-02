Igazi különlegességekkel várnak hétvégenként: új várakkal bővült a rekorder park

Jelenleg hétvégente és munkaszüneti napokon, április 15-től pedig minden nap tárt kapukkal várja a látogatóit a négyszeres Guinness-rekorder dinnyési Várpark és Skanzen. A létesítmény alapítója, alkotója, Alekszi Zoltán az őszi és a téli hónapokban sem tétlenkedett, hiszen újabb különleges építményekkel bővítette a várpalettát: saját kezével építette meg Jászberény és Szentkirály várát. A két hektáros területen már javában készülnek a szezonra.

A dinnyési Várpark megálmodója, és megalkotója Alekszi Zoltán 2021 óta már a negyedik Guinness rekordot tudhatja magáénak. Nem csoda, hiszen a világon egyedülálló kuriózumot hozott létre, ahol a magyar történelmi építmények makett formájában kelnek életre. Ezen makettek mérete akár két és fél méteres is lehet.

Különlegességük, hogy a várak anyaghűen lettek elkészítve, tehát a kővárak kőből, a téglavárak téglából, míg a favárak fából készültek. Az őszi és a téli hónapokban Alekszi Zoltán több új várat is épített párhuzamosan, a Jászberény és Szentkirály várát.

A Jászberényi vár Alekszi Zoltán elmondása szerint több szempontból is különleges:

Ez az újonnan elkészített vár Mátyás Király uralkodásának idejét és a török kort idézi meg, hiszen a benne található ferences templomot 1472-ben szentelték fel. Emellett érdekessége még az is, hogy ez az első építmény a várparkban, amelyet vegyes anyagokból építettem, hiszen a templom és a kolostor kőből vannak, míg a palánk fából készült

- tette hozzá Zoltán a dinnyési Várpark és Skanzen megálmodója, tulajdonosa.

A park fő célkitűzése, hogy megelevenítse, és megmentse a régi kor emlékeit, amelyek mára már romosak, vagy elfeledettek, így Alekszi Zoltán 2013-ban egy igazi ”vármentő parkot” álmodott meg, melyet egy gyermekkori vágy ihletett.

Gyermekkoromban mindig is az volt az álmom, hogy egyszer megépítem a saját váramat valósághű méretben. Sajnos rá kellett jönnöm, hogy ez nem igazán kivitelezhető, így arra gondoltam, hogy a várakat kisebb méretben újra alkotom az eredeti anyagukból. Az építmények többnyire problémás, vagy éppen teljesen megsemmisült várak, amiket a felszínre hozok

- fogalmazott Alekszi Zoltán.

Jelenleg 49 vár található a parkban, de Zoltán mindig új célokat tűz ki maga elé, elképzelése hogy a jövőben 70-re gyarapítja a várak számát. Tervei között szerepel az Árpád-korból egy fa rotundát, illetve a székesfehérvári István-kori bazilikát megépíteni.

Osztálykirándulásnak is tökéletes helyszín lehet

Tavasztól őszig a Várpark gyerek zsivajtól hangos. Hagyományosan kézműves foglalkozásokkal, jelmezes lovagi hétpróbával és történelmi foglalkozásokkal várják az idelátogató gyerekeket, családokat. A dinnyési Várpark kiváló helyszínt nyújthat akár egész napos osztálykirándulásokhoz, vagy csoportos programokhoz. Ez a helyszín ideális arra, hogy felelevenítsük a magyar történelem fontos történéseit, és korszakait.

A várlátogatáson kívül meg lehet tekinteni a park területén belül található skanzent, és különféle háztáji állatokat is, illetve a büfének köszönhetően étkezni is tudnak az oda érkezők. A Várpark március 15-én is várja vendégeit, a beléptetés automatikus formában történik.