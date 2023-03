Nagy az elkeseredés a horgászok között: 43 év után kitiltották őket a népszerű tóról

Jelenleg már semmilyen horgászati tevékenység nem folytatható a dégi Park-tavon. A horgászat tilalmát az égvilágon semmi sem indokolja - közölte a a Dég Park-tó Horgász Egyesület.

A 43 éve alakult Park-Tó Horgász Egyesület az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan biztosította a horgászati lehetőséget a dégi Festetics-kastély területén található Park-tó nagyobbik víztestén - írta a Pecaverzum. Tavaly év végén azonban nem hosszabbított velük szerződést az ingatlant működtető állami cég, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF Nonprofit Kft.), így most horgászati lehetőség nélkül maradtak a környékbeliek. Az egyesület elnöke már minden követ megmozgatott, de segíteni eddig senki sem tudott.

Az, hogy a Dég közösségi életében mindig is nagy szerepet játszó horgászatot, illetve a horgászegyesület működését egy 3 soros e-maillel kívánja megszűntetni egy állami cég, a NÖF Nonprofit Kft., arra nem találunk szavakat. Jelenleg tehát semmilyen horgászati tevékenység nem folytatható a dégi Park-tavon. A horgászat tilalmát az égvilágon semmi sem indokolja. Eddig is békésen megfértek egymás mellet a kirándulok, a szabadtéri sportot űzők, a filmforgatásokban résztvevők és természetesen a horgászok is. Természetesen nem hagyjuk annyiban, hogy egy tollvonással megszűntessenek minket, célunk továbbra is az, hogy a nagy múlttal rendelkező egyesületünk fennmaradjon, és legyen vizünk is, ahol horgászhatunk. És ez a tó csakis a Park-tó lehet

– közölte a a Dég Park-tó Horgász Egyesület.

