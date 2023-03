Hihetetlen sztárparádé lesz: ezt a vidéki fesztivált egy partiarc sem hagyhatja ki nyáron!

Újabb világsztárokat jelentett be az Örvényesvölgy Fesztivál: CANDY DULFER is fellép a zalacsányi erdei nagyszínpadon. Zenekarával a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program támogatásának köszönhetően június 17-én adnak koncertet. Zalacsányba tér haza New York-ból Németh Ferenc jazzdobos, aki igazi nagyágyúkat hoz magával: SEAMUS BLAKE tenor-szaxofonost és Gilad Hekselman, gitárost – ők együtt ma az amerikai jazz élet legkeresettebb előadói.

Candy Dulfer koncertje a funk, a soul és a smooth jazz pazar ötvözetét nyújtja a közönségnek. Az elismert szaxofonos a '90-es évek elején robbant be a zenei világba, első nagylemeze Grammy-jelölést kapott, azóta pedig Prince, Beyoncé, Macy Gray, Lionel Richie, a Pink Floyd és Aretha Franklin partnereként is dolgozott. Hat éves korában kezdett el zenélni, első zenekarát 13 évesen alapította, a siker pedig még szinte gyerekként megérintette, amikor Madonna európai koncertjei előtt léphetett fel. Dave Stewarttal (Eurythmics) közös száma, a Lily Was Here egy csapásra a ranglisták élére repítette, és a sláger évtizedekkel később is ott cseng mindenki fülében. Magyarország legújabb fesztiválját, az Örvényesvölgy Fesztivált, 2023. júniusában, két hétvégén, 9-10-én és 16-17-én tartják Zalacsányban. Gyönyörű környezetben, a zalai dombok között, meghitt hangulatban, limitált számú közönség előtt lépnek fel a zenészek. Öt külföldi sztárvendég érkezik majd Zalacsányba, köztük a jazz, a soul, blues és az elektro-swing legnagyobbjai. Június 16-án a 35 éves, Grammy-díjas GIPSY KINGS lép fel Diego Bailardo vezetésével. Június 17-én az osztrák DELADAP mozgatja meg a magyar közönséget, de érkezik a Nagy-Britanniában az év énekesének választott KEVIN DAVY WHITE is. Hazai fellépőként többek között a CSÍK ZENEKAR lép fel a fesztiválon. Nemzetközi fellépőink meghívása a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program támogatásának köszönhető. Programunk még nem végleges: további különleges jazz és népzenei koncertek, irodalmi műsorok várhatóak, teljes programunkat áprilisban jelentjük be. A helyszín befogadóképessége és a családias hangulat megőrzése meghatározza a létszámkeretünket, így jegyeink limitált számban elérhetőek - mondta el Badacsonyi Tamás, fesztiváligazgató, a fesztivál helyszínét biztosító Pálos Resort tulajdonosa.