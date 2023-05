Rendkívüli programokkal várnak ezen az éjszakán: erre készülnek szerte az országban

Június 24-én, szombaton rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, amelynek kiemelt helyszíne az idén Veszprém lesz - közölték a szervezők. Az ország legnagyobb kulturális rendezvényét, a Múzeumok éjszakáját minden évben a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, az idén június 24-én, szombaton tartják..

A tavalyihoz hasonlóan idén is több száz helyszínen több ezer programmal készülnek a múzeumok és kiállítóterek. Koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel várják az érdeklődőket.

A Múzeumok éjszakája kiemelt helyszíne az idén Veszprém: Európa Kulturális Fővárosában a Múzeumok éjszakája alkalmából számos múzeumi és kísérőprogrammal készülnek. Különleges tárlatvezetések, interaktív digitális workshopok, filmvetítés, színdarab, nyomozós kalandjáték, valamint hagyományőrző programok is várják az érdeklődőket a "Királynék városában".

Mint írták, a TRendben vagyunk mottóval rendezendő Múzeumok éjszakájának célja, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba. A tárlatokon és a kapcsolódó programokon bemutatják, hogyan váltakoznak a trendek, miként követik újabb és újabb hullámok egymást, miközben mégis van, ami örök.

Az esemény hivatalos oldala - a www.muzej.hu - a részletes programkínálattal június elején indul. Helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek lesznek az események, mindezeken túl az Muzéj Facebook- és Instagram-oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő egy hónapban kedvcsináló kisfilmekkel, érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek - emelik ki a közleményben.

Mint írják, a Múzeumok éjszakája fő szervezője a Kulturális és Innovációs Minisztérium, kiemelt médiapartnere az M5 csatorna, a Kossuth Rádió, a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal és a Magyar Turisztikai Ügynökség, szakmai partnere a SZTAKI.

Címlapkép: Getty Images

