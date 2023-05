Egyre több ilyen különleges farm nyílik itthon: nem mindennapi állatok várják a családokat

Hazánkban az alpakák iránti érdeklődés és a velük kapcsolatos turisztikai lehetőségek folyamatosan növekednek. Az alpakafarmok egyre inkább vonzó célpontokká válnak azok számára, akik szeretnének közelebbről megismerkedni ezekkela nyugodt és különleges állatokkal. A HelloVidék három különböző alpakafarmot keresett fel annak érdekében, hogy megtudják, az alpakákhoz kapcsolódó élmények hogyan járulnak hozzá a turizmus fejlődéséhez.

HelloVidék: Mi teszi vonzóvá az alpakákat a turisták számára? Milyen programokkal várják a turistákat?

Demjén Cecília- Liget Alpaka Farm: A legtöbb látogató nagyon szereti az alpakákat és élvezik a társaságukat. Sokan jönnek hozzánk, akik maguk is alpakákat szeretnének tartani, és információt gyűjtenek tőlünk. Mi egy alpakatenyészet vagyunk, és elsősorban egészséges, minőségi alpakákat nevelünk eladásra, valamint a gyapjújukat is hasznosítjuk. Nálunk a látogatók megvásárolhatják az alpakagyapjúból készült termékeket. Fontos megjegyezni, hogy az alpakáinkat nem tréningeljük, így természetes viselkedésüket figyelhetik meg nálunk.

Őrségi Patakparti Alpaka Farm és Panzió: A panziónk vendéglátással foglalkozik, és egyedülálló formában működik. Alpaka farmunk látogatható a szállóvendégeink számára, mely óriási vonzerőt jelent, hiszen lehetőségük van megnézni az állatokat. A panzió hatalmas területen található, huszon akár hektáron, ahol a farmunkon az alpakák mellett szarvasmarháink is megtalálhatók. Tulajdonképpen egy ilyen farmos jellegű hely vagyunk, amely különösen vonzó lehet a városlakók számára, főleg azoknak, akik Pesten vagy az ország más részén élnek, és szeretnének kikapcsolódni. Itt lehetőségük nyílik közelről megtekinteni az állatokat, akik szabad tartásban élnek, mivel általában csak állatkertekben találkozhatnak velük.

Bár nincsenek olyan programok, amelyek közvetlen interakciót biztosítanak az állatokkal, mint például a kötőfékes vezetés vagy a simogatás, mert az állatok védelme az elsődleges szempont. Az itt tartózkodó vendégek azonban részt vehetnek tanösvényeken az erdőben, ahol lehetőségük nyílik kirándulni, és így a látogatást túrával is összekapcsolhatják.

Suri Alpaka Farm: Úgy gondolom, hogy az alpakák még mindig viszonylag exkluzív állatoknak számítanak, mivel nem terjedtek el nagy létszámban Magyarországon. Ugyanakkor más állatokkal is foglalkozom, és számomra egy birka vagy egy kecske is legalább annyira helyes, vonzó és kedves.

Nálunk a farmlátogatás rendszere egyedi és személyre szabott. Mivel elsősorban tenyészfarmként működünk, általában csak kis csoportokat fogadunk, leginkább családokat vagy 6-8 fős baráti társaságokat, akik mellé egy kísérő személyt biztosítunk, hogy minden igény teljesüljön és kérdéseikre is választ kapjanak.

A programokat teljes mértékben a látogatók igényeire szabjuk. A vendégek, akik a tenyésztés iránt érdeklődnek, részletes információkat kapnak az alpaka tenyésztéséről, egy 1,5-2 órás program keretében. Azok, akik gyerekekkel érkeznek, egy állatsimogatós programban vehetnek részt. A célunk az, hogy minden vendég saját elvárásai szerint alakíthassa ki a programját, ezért nem fogadunk egyszerre több családot vagy csoportot. Így biztosítjuk, hogy mindenki maximális figyelmet és személyre szabott élményt kapjon.

Milyen előnyei vannak az alpakák tartásának és az állatokkal való foglalkozásnak a vidéki gazdálkodásban?

Demjén Cecília- Liget Alpaka Farm: Az alpakák rendkívül könnyen tartható, gazdaságos állatok, amelyeket nagy gond nélkül lehet nevelni, ha a gazda betartja az alapvető szabályokat. A minőségi alpakagyapjú nagyon keresett termék, amely sokszínűséget visz a gyapjútermékek palettájába. Az alpakagyapjú előállítása pedig hozzájárul a fenntartható gazdaság kialakításához.

Őrségi Patakparti Alpaka Farm és Panzió: Az alpakák tartásának gazdasági célja nem igazán van, mivel Magyarországon korábban megszűntek a gyapjúfeldolgozó üzemek. Ahhoz, hogy a gyapjúval foglalkozzunk, rendkívül sok alpakára lenne szükségünk, hogy gazdaságilag megérje. Azonban mi nem dobjuk ki a gyapjút, ezért feldolgoztatjuk, és itt helyben megoldjuk a fonalak készítését, valamint helyi kézműveseket is bevonunk a feldolgozásba. Így a gyapjúból különféle ajándéktárgyak és használati cikkek készülnek, például sapkák, fejpántok és hasonlók. A gyapjú újrahasznosítása révén értékes és praktikus termékeket hozunk létre.

Suri Alpaka Farm: Azoknak, akik valóban az alpaka gyapjújáért tenyésztik ezeket az állatokat, különösen fontos, hogy minőségi állományt alakítsanak ki. Az alpaka farmok elsődleges szempontja nem az, hogy a látogatók húzzák, nyúzzák vagy zavarják az állatokat, vagy hogy a gyerekek köztük rohangáljanak. Ehelyett elsősorban arra kell összpontosítanak, hogy megfelelő nagyságú legelőterületet biztosítsanak az állatoknak, mivel ez elengedhetetlen a szaporodás szempontjából. Ha valaki szeretné a természetes formájában megismerni és meglátogatni az alpakákat, innen így fejezném be; az alpakákat, akkor farmunk erre lehetőséget nyújt. Azonban sajnálatos módon azt tapasztalom, hogy az országban legtöbb helyen a látogatók csak párszáz négyzetméteres területre vannak korlátozva, ahol néhány alpakát bezárnak. Ez nem biztosít megfelelő körülményeket sem a gyapjú, sem az állatok számára, és nem adja vissza a valós képet erről az állatfajról.

Milyen hatással van az alpakákra fókuszáló turizmus a helyi gazdaságra, például a helyi kistermelőkre és kézművesekre?

Demjén Cecília- Liget Alpaka Farm: A mi térségünkben nem találhatók olyan kézművesek, akik a mi gyapjúinkkal dolgoznának, és a kézi gyapjúfonás és szövés sem terjedt el igazán errefelé. Azonban terveink között szerepel ennek a hagyománynak a beindítása, amint elkészül a műhelyünk is. Magunkra vagyunk utalva az önellátás terén, és a gyapjút is saját magunk dolgozzuk fel, főként külföldön, mivel Magyarországon nincsenek már erre specializálódott feldolgozók. Az önellátás szükségszerűvé vált számunkra, mert nem találtunk olyan gazdát, akivel időben leszámolhattunk volna a kaszált szénával és bálákkal.

Őrségi Patakparti Alpaka Farm és Panzió: A kézművesek számára lehetőséget biztosítunk a gyapjú feldolgozására és felhasználására. Nem járunk azonban ki piacozni, mert a panzióban tudjuk értékesíteni a gyapjútermékeket. Ezen kívül tevékenységünknek nincs közvetlen hatása a helyi termelőkre.

Suri Alpaka Farm: Gazdasági szempontból úgy gondolom, hogy Magyarországon jelenleg nincs még olyan méretű alpaka farm, amely ténylegesen befolyásolná a környezetet. A Balaton környékén, ahol már amúgy is virágzik a turizmus, az alpaka farmok csak egy plusz lehetőséget jelentenek. Ugyanez érvényes a kisebb falvakra is, ahol a farmunk található. Habár több látogató érkezik hozzánk, ez nem jelentős volumenű ahhoz, hogy befolyásolja a kis falu életét. Természetesen az érintettek, akik farmot üzemeltetnek vagy vendégházat működtetnek, ahol mellette alpakákat tartanak, számukra ez jelentős lehet, de a környezetre nézve nincs nagy hatása. Az alpaka tartása semmilyen káros hatással nem jár, sem a gyapjúfeldolgozás, sem az állatok tartása nem okoz problémákat. Az alpaka nem olyan, mint a szarvasmarha, amely metánt bocsát ki, tehát a környezetre nézve teljesen ártalmatlan, a növényzetet sem károsítja. Ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy ha egy állattartás semmilyen káros hatással nincs a környezetre, az már kedvezőnek tekinthető, és az alpakák esetében ez egyértelműen igaz. Nem őshonos faj, ezért lehet, hogy nem tökéletesen alkalmazkodik a környezethez, de a magyarországi klímaviszonyok között, egy megfelelő, fás-legelős területen tökéletesen tarthatók az alpakák.

Hogyan segíthetik elő a vidéki turizmust az alpaka farmok?

Demjén Cecília- Liget Alpaka Farm: Az alpakáknak nagy vonzereje van, a vidéki életstílust színesítik, mert nyugodt, barátságos, tiszta, hangtalan és szagtalan állatokról van szó, ezért a hétköznapok zajából és rohanásából menekülni vágyók számára ideális célpont.

Őrségi Patakparti Alpaka Farm és Panzió: Az elsődleges célunk a saját turizmusunk fejlesztése, de az ide látogató vendégek révén a régióban is fellendülés tapasztalható. A vendégek nem csak nálunk szállnak meg, hanem a környéken is fogyasztanak, ellátogatnak éttermekbe, részt vesznek vadászatokon, strandolnak, látogatják a helyi termelőket és piacokat. Ezáltal a helyi gazdaságnak is kedvezünk.

Az alpakák különleges vonzerőt jelentenek, hiszen még mindig kuriózumnak számítanak, bár a farmok száma egyre növekszik. A tartási módjuk is vonzó a vendégek számára, hiszen nem egy bekerített kis területen élnek, hanem a szabadban, a zöldben, a természetben. Ez a természetközeli környezet nagyon vonzó és természetesnek hat.

Panziónk már harminc éve üzemel, így rendkívül elismert és sok visszatérő vendégünk van. Rendszeresen reklámozunk, mert fontos, hogy mindig a köztudatban legyünk, különösen most, amikor a közösségi média és az online jelenlét nagyon fontosak. Mindig naprakésznek kell lennünk és megmutatnunk magunkat a megfelelő platformokon.

Suri Alpaka Farm: Egyre több olyan alpakafarmot kellene kialakítani, ahol a gyapjú lenne a fő szempont, és többen próbálnának nagyobb létszámú tenyészeteket létrehozni. Azok, akik a gyapjú miatt tenyésztenének állatokat, nem csak öt-hat állatban gondolkodnak, hanem nagyobb nyájakban, amelyekhez nagyobb terület szükséges. Ezért az alpaka farmok nagyon jó zöldfelület-hasznosítást eredményezhetnek. Az alpakák legeltetése sokkal hatékonyabb lehet a legelő hasznosítása szempontjából, mint például a birkáké. Ennek eredményeként több bevételt lehet generálni. Bár ez rosszul hangzik, turisztikai szempontból éppen azért gondolom, hogy az utóbbi években már annyi helyen vannak olyan állatsimogatók, ahol néhány alpaka található, hogy látványosságként már elveszítheti a vonzerejét a turisták számára. Úgy gondolom, hogy jelenleg divatja van ennek, néhány éve kezdett elterjedni, és sokan keresnek minket is ilyen célból. Éppen ezért, mint hobbiállatot, nem is adunk el alpakát, és tudatában vagyunk annak, hogy hosszú távon ez nem tartható fenn. Jelenleg azért érdekes és izgalmas az emberek számára, mert viszonylag kevés helyen találkoznak vele, de hosszú távon nem lesz tartós látványosság vagy turisztikai érték.

Milyen tervek vannak a jövőre nézve az alpakák tartása és a vidéki turizmus területén?

Demjén Cecília- Liget Alpaka Farm: Számos tervünk van, többek között a helyi gyapjú feldolgozása, fonása, szövése és kötése, valamint a bedolgozóink ellátása alapanyaggal. Célunk a termékek helyi értékesítése, amelyhez az alpakafarm látogatását és információval való ellátást társítjuk az érdeklődőknek, valamint az leendő alpakatartóknak. Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásra, hiszen iskolai csoportok is látogatnak minket osztálykirándulás keretében. Rendszeresen tartunk online és hagyományos tanfolyamokat, és a jövőben lehetőség lesz szállásra is, bár korlátozott számban és önellátó módon. Emellett terveink között szerepel fonós és szövős workshopok szervezése kis csoportok számára, főként gyerekek részére. Mindezek az elképzelések szerves részét képezik terveinknek.

Őrségi Patakparti Alpaka Farm és Panzió: Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben már nem lehet nagyobb fejlődést elérni, mert mindent kihasználunk, amit csak lehet. A gyapjút feldolgozzuk és felhasználjuk, így ezen a téren nem tudunk többet kihozni belőle. Az állomány növelése azonban még mindig lehetséges, mivel rendelkezünk elegendő területtel. Más szempontból nem hiszem, hogy több fejlődésre lenne lehetőség.

Suri Alpaka Farm: A területünk 22 hektár, ami kiváló az alpakák számára. Főleg arra összpontosítunk, hogy egy elszeparált, nyugodt környezetet nyújtsunk számukra. Az alpaka, mint állat, nemcsak nem rombolja ezt a nyugalmat, hanem még inkább fokozza azt. Azok, akik már időt töltenek az alpakák társaságában, tapasztalhatják, hogy rendkívül nyugtató hatásuk van. Ezért inkább egy relaxációs park jellegű környezetet szeretnénk létrehozni. Terveink között szerepel kis vendégházak üzemeltetése is, és van egy régi kastély épületünk is, amelyet szintén szeretnénk bevonni a projektbe. Mindig vannak terveink, rengeteg van belőlük. Nem annyira az állatsimogatós aspektusra szeretnénk hosszú távon hangsúlyt fektetni, inkább a nyugodt, csendes farm működésére. Azokat célozzuk meg, akiket ténylegesen érdekel, hogyan lehet belesimulni ebbe a nyugodt környezetbe, és akár néhány napot eltöltenének úgy, hogy reggel a madarak énekére ébrednek, és legfeljebb néhány alpaka legel mellettünk. Ezt az irányt szeretnénk jobban kialakítani. Jelenleg a farmunk látogatása inkább erről szól, mint arról, hogy valaki ténylegesen az ölébe vegyen egy kis alpakát vagy hasonló tevékenységet végezzen, ami egy másik irányzatot képvisel.

Címlapkép: Getty Images