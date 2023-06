Nagy pincebuli lesz, ezt kár kihagyni: az ország legnagyobb koccintásával ünnepel a Somló

A Somló Fesztivállal kiegészült kétnapos esemény méltán ad okot a koccintásra: A 10-ik születésnapját ünnepli az Éjszakai Pincetúra, ezért a helyi borászok az ország legnagyobb koccintását is megszervezik a közkedvelt programok mellett.

A fesztiválon közel 30 helyszínen kínálnak különböző kulturális, gasztronómiai, családi programokat. A Somló OEM eredettvédett borait készítő pincészetek most is, mint minden évben, egyedi eseményekkel, eszem-iszommal, vigassággal készülnek. Újdonság, hogy Natúr udvart is nyitnak a helyi gazdák natúr borokkal, sajtokkal, a Cornus Pálinka Champion díjas Birs pálinkájával, sőt, megkóstolhatják az érdeklődők a World Gin Awards dupla aranyérmes Balaton Gint is.

Pénteken, június 16-án, a Somló Kapujában nyitják meg hivatalosan a hétvégét: itt rendezik meg a Somlói Borgála díjátadót és sétáló kóstolót a Borvidéki borverseny aranyérmes borászataival, boraival. Másnap, június 17-én, szombat délelőtt 10 órakor a Somlói Borok Boltja alatti parkolóból Geotúra indul, kora délután a Somló Kapujánál gyerekprogramokkal kedveskednek a családoknak.

A kétnapos esemény egyik csúcspontjaként szombaton, 18 órakor vendégül látnak mindenkit egy pohár borra a Szent Margit kápolna parkolójában. Az ország legnagyobb koccintását szervezik meg, amiről légifelvételek is készülnek.

Szombaton este 10 órakor a hagyományos tűzgyújtással kezdődik a hajnalig tartó Éjszakai Pincetúra.

