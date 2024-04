Tömegeket vonzanak ezek a helyek: 6+1 vidéki kisvasút, amit vétek lenne kihagyni

A tavasz beköszöntével sorra nyílnak meg újra a jobbnál jobb helyek vidéken, és ez alól a vidéki kisvasutak se kivételek. Magyarországon 21 különböző erdei vasút és kisvasút vonal közül tudsz választani. A kicsik és nagyok számára is feledhetetlen élményt kínáló kikapcsolódás révén olyan szögből fedezheted fel Magyarország csodáit, amit lehet, hogy eddig nem is ismertél. A HelloVidék most hat olyan bakancslistás helyet válogatott össze, amit feltétlen látni kell. Lássuk őket!

Lillafüredi Állami Erdei Vasút A vasútüzemet a Bükkben kitermelt faáru, illetve a Diósgyőri szénbánya szenének szállítására hozták létre, a személyszállítás csak később indult meg. Aztán a teherszállítás egyre inkább a közútra tért át, így egyedül a személyszállítás, azon belül is a turizmus maradt meg az egyetlen feladatkörnek. A működését az 1920-as években megkezdő kisvasút néhány kocsija több mint 90 éve szolgálatban áll. Tavaszi menetrend Indulások (Miskolc-Lilafüred-Garadna)

9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Indulások (Garadna-Lilafüred-Miskolc)

10.25, 11.55, 13.25, 14.55, 16.25, 17.55 Ár Teljesárú jegy 2400 Ff Kedvezményes árú jegy 1800 FT Családi napijegy (2 felnőtt és 4 gyermek együtt utazása esetén) 17 900 Ft Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút A Balatontól délre, az egykor a Balaton medrének részét képező lapos Nagyberek területén húzódik hazánk utolsó üzemelő közforgalmú kisvasútja. Érdekesség, hogy ez az egyetlen kisvasút Magyarországon, ami hivatásforgalmat is ellát, ugyanis Somogyszentpálnak ez az egyetlen tömegközlekedési kapcsolata Balatonfenyvessel. 2019-ben elkezdték a csisztafürdői vonal rehabilitációját, 2021. július 1-jétől újra járnak vonatok.2023-ban forgalomba állt 4 db friss fővizsgás személykocsi, amelyek Kecskemétről kerültek Balatonfenyvesre, felújításukat pedig Szolnokon végezték el. Tavaszi menetrend (2024.03.28.-2024.05.12)

Indulások (Balatonfenyves-Imremajor-Csisztafürdő) 9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, Indulások (Csisztafürdő-Imremajor-Balatonfenyves) 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Ár Teljesárú 450 Ft Diák (14-18) 225 Ft Gemenci Állami Erdei Vasút, Pörböly A Gemenci Állami Erdei Vasút a Duna–Dráva Nemzeti Park területéhez tartozó gemenci ártéri erdőben halad Pörböly településtől a Sió csatornáig mintegy 32 kilométeren keresztül. A kisvasút egész évben menetrend szerint közlekedik. A mostani gemenci kisvasút több független vasúti pálya összekapcsolásából alakult ki. Tavaszi menetrend (2024.03.28.-2024.05.12) Indulások (Pörböly-Lassi-Malomtelelő) 10.00, 12.00, 14.20 Indulások (Malomtelelő-Lassi-Pörböly) 11.05, 13:05, 15:25 Ár Teljesárú 1700 Ft Kedvezményes 1400 Ft MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen Hortobágyi Kisvasút