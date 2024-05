Vörösben izzik a magyar vidék: csak óvatosan a fotózással, gigabírság járhat érte

A bíborhere (Trifolium incarnatum) egyéves, rövid tenyészidejű pillangósvirágú növény. Köztes- és zöldtrágyanövényként való hasznosítását számos tulajdonsága előirányozza. Most számos helyen virágzik a magyar vidéken, meseszép látvány fogad minket a termőföldek közelében.

Mit lehet tudni a bíborheréről?

Gyors növekedésű, tisztán és keverve is vethető, magas fehérjetartalmú takarmányként is hasznosítható pillangós növény. Takarónövényként és zöldtrágyaként alkalmazva rendkívül előnyös tulajdonságokkal rendelkezik, használatával nem foghatunk mellé: gyomelnyomó képességű, számottevő mennyiségű nitrogént köt a légkörből, 40-50 cm mélyre hatoló gyökérzetével átszövi és javítja a talaj szerkezetét.

Forrás: MTI/Vasvári Tamás

De csak óvatosan a fotózással!

Sajnos sok kiránduló tapossa le gyalogosan vagy autójával a mezőgazdasági haszonnövényeket azért, hogy egy-egy szép pipacs- vagy búzavirágmezőt lefotózzon. Éppen ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, figyeljenek arra, hogy ne okozzanak kárt a szántóföldeken, veteményesekben, illetve a védett növényekre, állatfajokra is vigyázzanak. Ezt persze nem csak a természet védelme miatt fontos szem előtt tartanunk, hanem azért is, mert egy-egy csokor virág összeszedése során, akár százezer forintinyi büntetést is bezsebelhetünk.

A szeszélyes időjárás kihtott a mezei növényekre is, a pipacsok hosszabb ideig virágzanak, a repce nemsokára elvirágzik, de gyönyörű látványt mutat még a búzavirág, a nagylucerna, a facélia (mézontófű), a bíborhere, a mustár is.

A természet csodálatos, tavasszal és nyáron különösen sok szépsége tárul fel – ami sok kíváncsi tekintetet és kameralencsét vonz. Ez rendjén is van így, de sajnos számos esetben egy-egy perc gyönyörködés vagy egy jól sikerült fotó kedvéért sokan gondolkodás nélkül letapossák a környező vetéseket.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig már korábban is arra kérte a lakosságot, hogy figyeljenek a természet és a gazdálkodók értékeire! Egy-egy szép fotó elkészítésével ugyanis jelentős kárt is okozhatnak.

Tovább nehezíti a helyzetet az is, hogy a mezőgazdasági területek, a természetvédelmi területek és a Natura 2000-es területek határán sok helyütt nincs tábla, vagy ha van is, azt figyelmen kívül hagyják a turisták, az autósok. Ugyancsak nehéz megkülönböztetni egy például szarvasmarhák legeltetésére használt legelőt és a mellette lévő védett, hasonló kinézetű területet. A gazdálkodók természetesen tudják, hogy hol van a határ, de az a nem szakavatottak számára nehezen felismerhető.

A már említett slágernövények mellett, ezeken a területeken számos védett növény is virágzik. Éppen ezért sok helyen találhatunk bíboros kosbor is, meg pusztai árvalányhajat. Utóbbiról ráadásul kevesen tudják, hogy védett növény, így nem érdemes csak úgy nekiesni nyírbálni és hazavinni a vázába.

Mezei növények, melyekkel találkozhatunk egy kirándulás során:

Hosszú levelű vagy kardos madársisak természetvédelmi értéke: 10000 Ft

Kétlevelű sarkvirág természetvédelmi értéke: 10000 Ft.

Bíboros kosbor természetvédelmi értéke: 10000 Ft

Pusztai árvalányhaj természetvédelmi értéke: 5000 Ft

Apró nőszirom természetvédelmi értéke 5000 Ft

Epergyöngyike természetvédelmi értéke 5000 Ft

Fehér sáfrány természetvédelmi értéke 5000 Ft

