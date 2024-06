Ilyet is ritkán látni Magyarországon: különleges járművek jelentek meg a vidéki településen

A világ legnagyobb példányszámú autóbusztípusának 200 ezredik darabja is régi fényében ragyogott Hatvanban.

Az Ikarus 200-as típuscsalád 1993-ban készült 200 ezredik darabja – egy nemrég felújított Ikarus 280-as csuklós busz –, a Volánbusz nosztalgiaautóbusz-dekorációs pályázatának győztes grafikájával díszített, szintén felújított Ikarus 397.05-ös, valamint rengeteg veterán jármű és különleges programok színesítették az idei Volánbusz-retrónapot Hatvanban.

A Volánbusz az elmúlt évek nagy sikerű járműparádéi után immár harmadik alkalommal rendezte meg retrónapját, a buszközlekedés szerelmeseinek hatvani találkozóját 2024. június 8-án.

Az idén is több ezer látogatót vonzó rendezvény két fő attrakciót is kínált a retró buszok rajongóinak. Egyikük az ikonikus Ikarus 200-as típuscsalád 200 ezredikként elkészült példánya, egy 1993-ban átadott, 2020-as „nyugdíjazása” után most újra régi fényében ragyogó, csuklós Ikarus 280-as, amelyet több mint egy évig tartó munkával állítottak helyre a Volánbusz zalaegerszegi szakemberei.

Megújultak a jármű fődarabjai és a karosszériaelemek, és modernizált formában visszakapta eredeti, 1993-as arculatát is. A rendezvényen Vadnai Zoltán, az Ikarus Rt. egykori igazgatója adta át jelképesen a felújított autóbuszt a Volánbusznak ugyanúgy, ahogyan tette ezt 1993-ban a Kisalföld Volánnál is.

A 200-as típuscsalád nemcsak saját kategóriájában, hanem a világon is a legnagyobb példányszámban gyártott autóbusztípus: több mint 3 évtized alatt közel negyedmillió gördült ki az Ikarus műhelyeiből. A 70-es, 80-as években a világon közlekedő csuklós buszok kétharmadát az Ikarus 280-asok tették ki. Sorozatgyártásuk 1973-ban kezdődött, és 2002-ig jelentős számban kerültek a Volánbusz flottájába is.

A 200-as típuscsalád 200 ezredik darabja méltó emléket állít a magyar ipartörténelem műremekének, ezért a társaság különösen büszke arra, hogy felújíthatta és megőrizheti az utókor számára. Egy különleges emléktáblát is elhelyeztek a jármű belsejében, amelyet az Ikarus-gyáregységek elismert szakemberei dedikáltak.

