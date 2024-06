Le a kalappat: tíz év után jutott vissza az NB II-be a vidéki labdarúgócsapat

A Tatabánya és a Szentlőrinc is feljutott az NB2-be, azaz labdarúgó Merkantil Bank Ligába. A Békéscsabát idegenben, utóbbi a Putnokot hazai pályán győzte le az NB II-es osztályozók visszavágóján.

Mint ahogy a sportal.blikk.hu emlékeztet az odavágón 2–2-es döntetlent játszottak a csapatok, az pedig szinte biztos volt, hogy a visszavágóra is felpörögnek a békéscsabai valamint a tatabányai játékosok, mivel az összes eladható jegy elkelt a mérkőzésre (2 150), a szurkolótáborok pedig remek hangulatot teremtettek.

Gólt az első félidőben nem láthattunk, a második elején azonban rögtön jött egy hiba, Buna Gábor pedig öngólt vétett, ám a Tatabánya az 50. percben egyenlített, Letenyei hat méterről lőtt a kapuba. (1–1)

A hajrában helyzetek adódtak itt is, ott is, a 82. percben egy remek kiugratás után Árvai egyedül törhetett kapura, és be is lőtte a ziccert, ezzel a Tatabánya 2–1-re nyert a mérkőzést Albert kiállítása miatt 10 emberrel befejező Békéscsaba ellen, amely a remek szezon ellenére nem jutott fel az NB II-be az osztályozón, a Szombathelyi Haladás kizárása miatt viszont az MLSZ még felkérheti a csapatot a másodosztályú indulásra.

A másik osztályozó mérkőzésen a Szentlőrinc 2–0-ra nyert a Putnok ellen, így a pirosak egy szezon után térnek vissza a másodosztályba.

