Megnyílik a szegedi Wágner-udvar: különleges programokkal várják a látogatókat

Székó Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik el szombaton a Szegedért Alapítvány nyári programsorozata a Wágner-udvarban - közölte a civil szervezet titkára csütörtökön. Németh István a programsorozatot bemutató sajtótájékoztatón elmondta, az alapítvány 2017 óta szervez nyaranta kulturális programokat a klasszicista stílusban emelt a 19. századi belvárosi polgárház udvarán. Az ingyenes, szabadon látogatható sorozat fellépői között többen is a szervezet által támogatott fiatal tehetségek, illetve az alapítvány korábbi díjazottjai.

Hagyomány, hogy minden évben Szegedhez kötődő alkotó, alkotók tárlatával indul a programsorozat. Idén Székó Gábor szobrászművész Kert a kertben című szabadtéri tárlata látható augusztus 21-ig. Székó Gábor a szegedi Tömörkény-gimnázium szobrász szakán végzett Kalmár Márton tanítványaként, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen pedig Kő Pál volt a mestere.

Székó Gábor szobraihoz a természetes anyagok - kő, fa és fém - mellett az utóbbi időben növényeket is használ. A művész 30 éve találkozott először a bonsai-jal, a tárlaton szereplő szobrainak többségében is központi szerepet kapnak ezek a növények. A kiállításmegnyitón Szives Márton ütőhangszeres művész koncertjét is hallhatja a közönség.

Milyen művészekkel találkozhatunk?

Július 9-én délután - a legutóbb kötetével Szegeden, a könyvhéten az év könyve elismerést elnyerő - Trogmayer Éva író mesehősei elevenednek meg a belvárosi udvar kertjében. Frida és Gubanc történetét egy játékos ismeretterjesztő előadáson ismerhetik meg a gyerekek.

A különleges hangulatú Wagner-udvar kamara-előadások ideális helyszínéül szolgál. Július 11-én a főként dzsesszmuzsikusként ismert Blahó Attila koncertjén saját szerzeményei csendülnek fel Vajda Júlia, Tabatabai Nejad Flóra, Alorjay Tamás és Iski Roland énekművészek előadásában.

A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának gitár szakos hallgatói rendszeres résztvevői a Szegedért Alapítvány programjainak. Július 17-i koncertjük programját Bozóki Andrea állította össze. A zenei programok zárásaként július 25-én Klebniczki György zongoraművész, zeneszerző koncertezik a Wagner-udvarban, az esten Varga Laura fuvolaművész és tanítványai is fellépnek.

