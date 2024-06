Odavannak ezért a termékért a magyarok: úgy veszik, mint a cukrot

A nagy hőség miatt már szinte alapvető kiegészítőnek számítanak nyáron a medencék, pancsolók.

A típusok között válogatva csak a rendelkezésre álló hely mérete és a vásárlásra szabott büdzsénk szabhat határt. A Pénzcentrum megnézte, hogy a több százezres, akár milliós telepített, épített medencéken túl milyen olcsóbb, szezonális megoldások közül válogathatunk 2024-ben.

A nyári napokon az otthoni medencék kiváló lehetőséget kínálnak a hűsölésre és a kikapcsolódásra. Mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb típust, legyen szó puhafalú, felfújható, fémvázas vagy merevfalú medencéről.A választásnál érdemes figyelembe venni a medence árát, tartósságát, telepítési és karbantartási igényeit, hogy a lehető legjobban élvezhessük a nyári napokat a saját oázisunkban.

Mint, ahogy a lap írja, a döntés előtt érdemes felmérni, hogy pontosan mire is van szükségünk és menjünk végig az alábbi pontokon:

a medencének szánt terület mérete

felhasználás módja (szezonális, állandó)

a medencét használók kora

a medencét használók létszám

Puhafalú, felfújható medencék

A puhafalú, más néven felfújható medencék ideálisak kisebb kertekbe és nincs szükség komolyabb előkészületre se a beüzemelésükhöz. Ezek a medencék néhány órán belül készek a használatra. Előnyük, hogy könnyen összeszerelhetők, szétszedhetők és viszonylag olcsók. Kisebb és nagyobb méretben is kaphatók, ezért minden korosztály számára megfelelő választás lehet. Kényelmesek és a puha falak csökkentik a sérülésveszélyt is, ezáltal a legkisebbek is biztonsággal pancsolhatnak. Hátrányuk, hogy kevésbé tartósak és könnyebben sérülnek, mint a drágább medencék.

Ár: 9000-60000 forint között mérettől és minőségtől függően.

Fémvázas medencék

A fémvázas medencék tartósabbak és stabilabbak, mint a puhafalú változatok. A fémkeret biztosítja a medence szerkezetének stabilitását, így az élettartamuk is hosszabb lehet. A telepítésük viszont több időt vesz igénybe, és a szétszerelésük is bonyolultabb. Fontos, hogy a fémvázas medencék magasabb árkategóriába tartoznak, és több helyet foglalnak el a kertben.

Ár: 40000-400000 között mérettől és minőségtől függően.

Merevfalú medencék

A merev falú medencék a legstabilabb és legtartósabb típusok közé tartoznak. Az anyaguk ellenállóbb a sérülésekkel szemben, mint a puhafalú medencéké. Azonban a beüzemelésük bonyolultabb, gyakran szakembert igényel. Emellett sok helyet foglalnak és drágák. Olyan háztartásokban lehet ideális választás, ahol hosszú távra terveznek.

Ár: 100000-400000 között mérettől és minőségtől függően.

Ha beszereztük a medencét, ki kell választani a megfelelő helyet, a szűrőberendezést, a takarót és a téli karbantartás módját is. A medence folyamatos karbantartása alapvető fontosságú a komfortérzetünk és a higiénia fenntartásához.

Címlapkép: Getty Images