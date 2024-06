Ők már biztosan fellépnek: hihetetlen koncertek várnak idén nyáron az Alföldön

Az Alföld szívében, Gyopárosfürdőn rendezik meg a legújabb hazai zenei fesztivált június 27 és 29 között.

A Mizújs Babám? fesztiválon többek között olyan sztárfellépők láthatóak majd a színpadon, mint a Carson Coma, a BSW, L.L. Junior, Péterffy Bori, Metzker Viktória vagy Curtis.

A változatos zenei kínálat mellett - a Carson Coma-tól a retrón át a K.Kevinig, minden generáció megtalálja a számára leginkább tetsző zenei stílust, de a nappali ingyenes program-felhozatallal talán még az éjszakai sem versenyezhet: hennázhatunk, sárkányhajózhatunk, sőt, szűrővizsgálatokat is igénybe vehetünk.

A híres magyar főorvos, oxyológus dr. Zacher Gábor előadását is meghallgathatják az odalátogatók június 28-án, délután kettőkor, de a játékos kedvű fesztiválozók ügyességi versenyeken is részt vehetnek értékes nyereményekért. A gasztronómia sem hiányzik a repertoárból, a rendezvényen hatalmas streetfood kínálat várja a résztvevőket.

A helyszínen ráadásul található egy csodálatos tó is, amelyben vizibiciklizni és supozni is lehet, ezenkívül kül- és beltéri medencékben is megmártózhatunk. Egy fantasztikus gyógyvizes medence is található itt, amelyet 2016-ban hivatalosan is gyógyhellyé minősítette.

Címlapkép: Getty Images