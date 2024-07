Horror áron mulat a vidéki elit ezekben a privát klubokban: van pénz lóvéra

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Magyarországon a golfpályák. Budapest mellett ma már számos kiváló golfpálya található az országban. A legtöbb helyen ráadásul még hotel is van, így ha megfáradnánk, akár ki is pihenhetjük a fáradalmakat. A HelloVidék most annak járt utána, hogy milyen a hazai felhozatal, és mennyit kell fizetnünk a különböző hazai golfpályákon.

Balaton Golf – Balatonudvari Régóta óriási népszerűségnek örven a Balaton első, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, mediterrán hangulatú, 18 lyukú golfpályája, amely csodálatos környezetben várja a golf szerelmeseit. A golfpálya, a világszerte elismert építész, Hans-Georg Erhardt tervei alapján épült. A változatos vonalvezetésű pálya a páratlan természeti környezetben, Tihany szomszédságában, Balatonudvari és Örvényes között terül el, lélegzetelállító panorámát nyújtva a Balatonra. Négy pályaszakasz erdővel övezett, a táj szépségét dísztavak, nádasok és szőlők emelik. A pálya határos a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, valamint magába foglalja a természetvédelmi területnek minősített örvényesi kőbányát is, melyet körbe játszhatnak a golf szerelmesei. Árszabás 9 szakasz 17.500 Ft (hétfő - csütörtök)

18 szakasz 24.900 Ft (hétfő - csütörtök)

9 szakasz 21.500 Ft (péntek - vasárnap)

18 szakasz 32.900 Ft (péntek - vasárnap) Zseton, zsetonbérlet Felnőtt zseton (48 db labda) 1200 Ft

Felnőtt zseton bérlet (10+1 zseton) 12 000 Ft A balatonudvari klubban lehetőség van csoportos tanfolyamok elvégzésére is, igaz mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Egy kezdő csoportos tanfolyam díja pályaengedéllyel (10 óra) 2-4 fő részvételével indul. Ennek ára 70 ezer fő (3 fő esetén), 2 fő esetén 105 ezer HUF/fő Birdland Golf & Country Club – Bük A pálya a közkedvelt nyugat-magyarországi üdülőhelyen, Bükfürdőn található. Magyarország első 18 lyukú golfpályája, 1991-ben nyílt meg a közönség számára. A Greenfield Golf Akadémián lehetőség van oktatók bevonásával újabb tapasztalatokat szerezni. A pálya az utóbbi években komoly ráncfelvarráson esett át. Új öntözőrendszert alakítottak ki, majd a játéktér többi területének felújítására is sor került. A golfpálya 2021-ben ünnepelte fennállásának a 30 éves évfordulóját. Árszabás Greenfee / 18 lyuk 26.500 Ft

(Hétköznap)

34.000 Ft (Hétvége)

Greenfee / 9 lyuk 15.200 Ft

(Hétköznap)

19.000 Ft (Hétvége)

Gyerekkedvezmény 13,99 éves korig 50%

Gyerekkedvezmény 14-17,99 éves korig 20% Golfoktatás Golfkóstoló min. 2 fő részvételével (30 perc pályatúra, 50 perc oktatás) 12 000 Ft / fő

Gyermekeknek 12 éves kor alatt (30% kedvezmény) 8 400 Ft / fő

Családi golfkóstoló (80 perc, 2 felnőtt és 2 gyermek - 12év alatt 34 900 Ft / család Magyar Golfklub – Kisoroszi A Magyar Golf Club Kisoroszi Golfpálya hazánk legnagyobb múlttal rendelkező, 18 lyukú 72-es par golfpályája, mely már a 80-as évek elejétől működik a Dunakanyar csodálatos természeti közelségében. A pálya nemcsak golfozásra biztosít kiváló lehetőséget, hanem footgolf egyik legnagyobb képviselője is Magyarországon. A közepén kialakított 300 fős rendezvénysátor és a 100 fős befogadóképességű klubház lehetővé teszi rendezvények, esküvők lebonyolítását is. A 66 hektár területen kialakított 18 szakasz természet által kialakított dűnéi, buckás fairway-ei a híres angol Links Course-okra emlékeztetnek. A kitűnően megtervezett par 72-es golfpálya igazi nehézségét azok a szakaszok adják, melyek nagy pontosságot igényelnek. A Kisoroszi településére érkező golfosoknak az erdővel körülvett, ligetes szakaszok, sokak kedvence, a 6-os lyuk és a második 9 lyuk dogleg-ei különleges golfélményt nyújtanak. Árszabások Vendégeknek hétköznapokon (H-P) 9 szakasz 13.000. Ft 18 szakasz 20.000.Ft Vendégeknek hétvégén (Sz-V és ünnapnap) 9 szakasz 20.000.Ft 18 szakasz 30.000. Ft Klubtagoknak Hétköznapokon (H-P) 9 szakasz 10.400 Ft 18 szakasz 16.000 Ft Klubtagoknak hétvégén (Sz-V és ünnapnap) 9 szakasz 16.000 Ft Zala Springs Golf Resort - Zalacsány A 160 hektáron elterülő 6351 méter hosszú, tavakkal tarkított 18 szakaszos (Par 72) championship golfpálya alkalmas arra, hogy nemzetközi, világszínvonalú versenyeknek is otthont adjon. A golfpálya teljes hosszúságában 6351 méter. Természetesen itt is lehetőség van magyar és nemzetközi profi oktatóik segítségével mind a kezdő, mind a haladó játékosoknak, arra, hogy fejlődjenek. A klub egyéni és csoportos órákat biztosít. Céges és iskolai programokat is szervez, igény esetén akár angol vagy német nyelveken is. Árszabás 9 lyuk * 19 900 Ft

18 lyuk * 29 900 Ft

9 lyuk hétvége és ünnepnap * 22 900 Ft

18 lyuk hétvége és ünnepnap * 37 900 Ft Hencse National Golf & Country Club Az 1994-ben meg­nyi­tott a Hencse National Golf and Country Club kü­lön­le­ge­sen szép hegy­vi­dé­kes kör­nye­zet­ben ta­lál­ha­tó a Ba­la­ton­tól dé­li irány­ban 80 km-re. Ez a ter­mé­szet­vé­del­mi te­rü­le­ten, 90 hek­tá­ron lé­te­sí­tett, 6267 m hos­­szú, 18 lyu­kú pá­lya vi­lág­szer­te ki­vív­ta ma­gá­nak a nem­zet­kö­zi el­is­mert­sé­get. A lá­to­ga­tók fő­ként Auszt­ri­á­ból, Né­met­or­szág­ból, Finn­or­szág­ból jön­nek, de gyak­ran ér­kez­nek ven­dé­gek az USA-ból és Ja­pán­ból is. A pá­lyát gyö­nyö­rű ta­vak és ős­fák tar­kít­ják, a lan­kás te­rep pe­dig iz­gal­mas ki­hí­vást je­lent a ka­lan­do­sabb gol­fot ked­ve­lők szá­má­ra. A gya­kor­ló­pá­lyán le­he­tő­ség nyí­lik a golf­já­ték­ban va­ló jár­tas­ság, a tech­ni­ka tö­ké­le­te­sí­té­sé­re is. A Klub­ház ide­á­lis hely­szí­ne a kon­fe­ren­ci­ák­nak, ta­lál­ko­zók­nak, a szál­lo­dá­ban pe­dig mas­­százs, jacuzzi és ter­mál­für­dő biz­to­sít­ja a tö­ké­le­tes ki­kap­cso­ló­dást és fel­fris­sü­lést. Az ide­lá­to­ga­tó ven­dé­gek ré­szé­re a lé­te­sít­mény olyan to­váb­bi sza­bad­idős prog­ra­mot is kí­nál, mint pél­dá­ul a lo­vag­lás, hor­gá­szat, va­dá­szat, de ér­de­mes meg­te­kin­te­ni a kör­nyé­ken ta­lál­ha­tó Pécs és Vil­lány ne­ve­ze­tes­sé­ge­it is. Árszabás 18 lyuk (Hétköznap) 26 500 Ft

18 lyuk (Hétvége) 26 500 Ft

9 lyuk (Hétköznap) 20 000 Ft

9 lyuk (Hétvége) 20 000 Ft Pannónia Golf & Country Club – Alcsútdoboz-Máriavölgy A 18 lyukú golfpályáját a híres osztrák pályatervező, Hans G. Erhardt tervezte. A pálya egy völgyben húzódik, így a fairway-ek változatos formái kiváló golfos élményt nyújtanak. Nyolc szakaszon tavak színesítik a játékot, és kihívást jelenthetnek a dimbes-dombos green-ek zászló pozíciói is. A 6 különböző elütő hely igazi, korrekt képet adhat kezdő és haladó játékosoknak golftudásukról. A természeti környezet, a gyönyörű és gondosan ápolt pálya kiváló ütésekre inspirálja a golfozót. A Pannonia Golf & Country Club pályájának kialakítása megfelel a legmagasabb európai színvonalnak. A szakszerűen gondozott elütő, pitching és putting greenek kitűnő gyakorlási lehetőséget biztosítanak a tanuláshoz és a játék előtti gyakorláshoz is. A P.G.A. Tour szabványainak megfelelő elütők és fairway-ek jó felvezetést biztosítanak a gyors greeneken való befejező szakaszhoz. A változatos pin pozíciók sportos élményt nyújtanak minden játéknapon. Árszabás 18 szakasz Standard Hétköznap 28 000 HUF Hétvége 40 000 HUF Junior 21 év alatt Hétköznap 18 000 HUF Hétvége 24 000 HUF 9 szakasz Standard Hétköznap Standard 19 000 HUF Hétvége 27 000 HUF Junior 21 év alatt Hétköznap 11 500 HUF Hétvége 16 500 HUF