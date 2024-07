Ledöbbentek a debreceni pontyhorgászok: kapitális busaszörny akadt a horogukra

Rengeteg ponty és egy nem várt vendég, egy nagyszerű horgászat másfél napba sűrítve – így summázták Nagy Balázs és Boda Balázs eredményét a Látóképi-víztározó Facebook-oldalán, amit a Pecaverzum szemlézett.

A két barát 36 órás, dobós horgászaton vett részt a hortobágyi ágon, azon belül is a szivattyú ház közelében. Mindketten több mint 10 darab halat fogtak, és az átlag is 10 kiló felett volt, ami igazán remek eredmény. Nagy Balázs 3 darab 15 kiló feletti pontyot is kézben tarthatott, a legnagyobb egy 16,50 kilós töves volt közülük. Boda Balázsnak pedig egy hatalmas, 26 kilós busa is horgára akadt, a meglepetés nagy volt, hiszen a remek horgászatot egy váratlan vendég is színesítette:

