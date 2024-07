Brutális felhozatallal jelentkezik a Zempléni Fesztivál: ötszáz előadóművészt hívtak meg a tíznapos bulira

Augusztus 9. és 19. között rendezik meg a Zempléni Fesztivált, a mintegy 500 fellépővel megvalósuló programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) több mint százmillió forinttal támogatja - jelentették be a szervezők csütörtökön a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőzomboron tartott sajtótájékoztatón.

Hörcsik Richárd, az Abaúj-zempléni térség országgyűlési képviselője azt mondta, szerdán este született meg a döntés arról, hogy a kulturális tárca ebben az évben is segíti a harminchárom éves múlttal bíró összművészeti fesztivált. Hozzátette, számos helyben működő vállalat is fontosnak tartotta a tíz napos programsorozatot, a cégek anyagilag is hozzájárultak a fesztiválhoz. Hollerung Gábor fesztiváligazgató, művészeti vezető elmondta, hogy az idén húsz település negyven helyszínén mintegy ötszáz fellépő művésszel várják a látogatókat.

A Zempléni Fesztivál nyitókoncertjét augusztus 9-én este a sárospataki Rákóczi-várban a Budafoki Dohnányi Zenekar adja.

Balog József zongoraművésszel közös koncertjükön Gershwin Kék rapszódiáját, Weiner Falusi lakodalmát és Sztravinszkij Tűzmadár-szvitjét mutatják be. A tíznapos programsorozatban a klasszikus zene mellett nép- és világzenével, kamara- és táncprodukciókkal, valamint gyermekeknek szóló előadásokkal várják a vendégeket. Lesz többek között Frank Sinatra életét bemutató monodráma, zenés istentisztelet és kóruskoncert is - ez utóbbit egy Tajvanból érkező kórus adja.

A fesztivál záróhangversenyét a Liszt Ferenc Kamarazenekar adja augusztus 19-én. Előadásukkal a Zempléni Fesztivált alapító, tavaly elhunyt Rolla János zenekarvezetőre emlékeznek.

