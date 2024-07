Újra a horgászoké a népszerű pecahely: kiderült az is, mennyi lesz a napijegy

A Magyar Országos Horgász Szövetség - korábbi ígéretét betartva - 2024. július 6-án (szombaton) 06:00 órától újra megnyitja a horgászati lehetőséget a közkedvelt Határréti-víztározón. Nem emelkednek a napijegyek árai sem - írták közleményükben.

Ahogy a közleményükben olvasható: a Határréti-víztározó halgazdálkodási hasznosítását a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) 2024. január 1. napjától - egy 2024. tavaszára tervezett beruházásra tekintettel - kényszerűen felfüggesztette. Az azóta eltelt időszakban több önkormányzati és társadalmi egyeztetés történt, melyekről a médiumok is részletesen beszámoltak. Végül 2024. július 4-én a MOHOSZ hivatalos értesítést kapott a beruházással érintett, előszerződést aláíró önkormányzattól arról, hogy a korábban tervezett építési munkák megkezdése a 2024. évben már nem várható.

Ezt követően a MOHOSZ Elnöksége a szükséges döntéseket haladéktalanul meghozta és a kialakult helyzethez alkalmazkodva megteremtette a területi jegyvásárlás és a horgászat feltételeit, miután már korábban elvégezte a vízpart kaszálását is. A Határréti-víztározón a korábbi évekhez hasonlóan a 2024. évben kizárólag napijegyes horgászatra lesz lehetőség, a vízterület MOHOSZ honlapján is közzétett helyi horgászrendben rögzített nyitvatartási idején belül.

- írták, majd hozzátteték:

Mivel a korábban megszokott gátőrház nem üzemel, így a napijegy váltása elsődlegesen online módon, a horgászszövetségi szakrendszeren keresztül lehetséges a horgász profiljába belépve, vagy az értékesítési pontok valamelyikén. A legközelebbi értékesítési pont Pilisvörösváron, a helyi horgászboltban található.

További jó hír, hogy halelviteli szabályok nem változtak, a napjegy árában (felnőtt, halelvitelre jogosító területi jegy esetében ez 5000 Ft) változás szintén nem történt.

A MOHOSZ továbbra is elkötelezett a sporthorgászat feltételeinek széles körű biztosításában és ha a horgászok is bizonyítják elköteleződésüket a "Pilis gyöngyszeme" iránt, akkor kész a további telepítésekre, szolgáltatásfejlesztésekre is.

Címlapkép: Getty Images