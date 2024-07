Új luxushobbi hódít Magyarországon: hiába a húzós árak, ide jár szórakozni a vidéki elit

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon a wakeboard, ami egy viszonylag új sportág, de az évek előre haladtával egyre többen próbálják ki. Bár extrém sportól van szó, az alapok játszi könnyedséggel megtanulhatók kicsik és nagyok számára is, így a család összes tagja örömét leli benne. Kiváló időtöltés családoknak, baráti társaságoknak, pároknak, de lánybúcsú, legénybúcsú, illetve céges csapatépítő tréningek helyszíneként is tökéletes. A HelloVidék most összeszedte a legjobb hazai pályákat, és megnéztük, hogy hol milyen szolgáltatások vehetők igénybe. Lássuk őket!

Vice Beach - Hejőkeresztúr 1995-ben a hejőkeresztúri tónál megalakult a Short Line Vízisí Egyesület. A hely fő tevékenysége a vízisportok népszerűsítése és a vizisí és wakeboard szakágakban a sportolási lehetőségek megteremtése volt. A hely 2000-es évektől otthont adott számos rangos eseménynek. Több alkalommal került Országos Vizisí Bajnokság, Magyar Kupasorozat itt megrendezésre. A hely 2011-ben nyert pályázatot egy kötöttpályás vízisport centrum kialakítására. A pályázatban egy kötélpályás vizisí/wakeboard pálya, kiszolgáló egységek, szórakoztató egységek, valamint egy hagyományos motorcsónak vontatású vizisípálya kialakítása szerepelt. 2012.05.05-én egy nagyszabású megnyitóünnepséggel debütált a Vice Beach névre keresztelt szórakoztató komplexum. Árak 1 Óra 6500 Ft 2 Óra 9000 Ft 3 Óra 10 500 Ft 1 nap hétfő-csütörtök 11 000 Ft 1 nap péntek-vasárnap 13 000 Ft Nyitvatartás Előszezon (05. 18-tól 06. 21-ig) H-P: 13:00 - 20:00 SZ-V: 10:00 - 20:00 Főszezon (06. 21-től 08. 31-ig) H-V: 10:00 - 20:00 Utószezon (09. 01-tól 09. 30-ig) H-P: 13:00 - 20:00 SZ-V: 10:00 - 20:00 Vízisportcentrum – Ikrény A tavon egy 2 oszlopos "A2" System és 2 db 5 oszlopos kábelpálya működik, az egyik az óramutató iránának megfelelően a másik az óra irányával ellentétesen működik. A jobbra iduló pálya ( Nr 1 ) a haladó wakeboardosoknak ideális, sok elemmel a vizen. A "balos" ( Nr 2 ) a kezdőké, tanulóké, szinte egész nap lassabban megy, 24km/h - 27km/h ig így könyebb az el indulás és a kanyar bevétel. A 10 méter magasan futó kábelt villanymotor hajtja, így teljesen környezetbarát, és működése sem kelt különösebb zajt. A vízmélység strandolásra ideálisan kialakított, a szélétől 20-30 métert be lehet sétálni- árnyékos pavilonok, zuhanyzó, öltözők, kultúrált parkok, teszik kellemessé az időtöltést, és a színvonalas családi pihenést. A gyermekeknek a parton pancsolási, homokozási lehetőség, játszótér. Melegkonyhás büfé, grillpavilon a családok, baráti társaságok számára kellemes biztonságos szórakozási lehetőséget biztosít. A wakeboardon kívül lábteniszpálya, strandröplabda, kosárlabdapálya, streetworkout áll a vendégek rendelkezésére. 2019-től a Strand új víziélményparkkal bővült , ha unalmas a fürdés, napozás,de nem akarsz wakeboardozni, dobd fel a napodat egy kis mozgással. Kicsiket és nagyokat egyaránt mulattató Wibit pályarenszer biztosítja a vidám szórakozást. Árak 1 Óra (1. – 2. pálya) 7000 Ft 2 Óra (1. – 2. pálya) 8500 Ft 4 Óra (1. – 2. pálya) 11 500 Ft Napijegy (1. – 2. pálya) 14 500 Ft Nyitvatartás 2024. június 22. - 2024. augusztus 20. Hétfőtől – Vasárnapig 10:00 – 20:00 Vizisípálya – Velence A velencei wakeboard pálya ideális helyszín a pihenőknek és a sportolóknak is. A pihenők a strandon sütkérezhetnek, a sportolók pedig fejleszthetik wakeboard és vízisí tudásukat. A pályán délelőtt a kezdők tanulhatják meg az alapokat, délután pedig a haladóké a terep. A profik is jól szórakozhatnak, hiszen az elemeken mindenféle trükkök végrehajthatók. Árak 1 Óra (Tanulóidő) 9000 Ft 2 Óra 1400 Ft 3 Óra 18 500 Ft Napijegy 22 000 Ft 10 alkalmas 200 000 Hetijegy 130 000 Ft Nyitvatartás Hétköznap: 12:00 – 20:00 Hétvégén: 10:00 - 20:00 Wakeboard - Vonyarcvashegy A kábelpályáknak köszönhetően egyre nagyobb közönség számára válik elérhetővé a vízen csúszás élménye, hiszen a sportág kipróbálásához sem motorcsónakra, sem saját felszerelésre nincs szükség. A pályákon kölcsönözhető léc, deszka mentőmellény és szükség esetén neoprén ruha is. Manapság alig látni már hagyományos páros léccel síelőket, sokkal többen űzik a snowboard nyári változatának megfelelő wakeboardot. A délelőtti - déli órákban van lehetőség tanulásra 09.00-tól 13.00-ig, ilyenkor a kötélpályát lassabb sebességre állítják, és az üzemeltetők tanácsokkal segítik a kezdőket. A wakeboard, bár alapjai állítólag könnyen elsajátíthatók, inkább az extrém sportok közé sorolható, hiszen a vízideszkázás szerelmesei akrobatikus elemekkel tarkítják siklásaikat. Magáért a látványért is érdemes felkeresni a vízisí és wakeboard pályánkat, rengeteg a vicces és néha hajmeresztő jelenet. Árak 60 Perc 7000 Ft 120 perc 9000 Ft 180 Perc 12 000 Ft Napijegy 16 000 Ft Nyitvatartás Hétköznap 09:00 - 20:00 Hétvégén 09:00 - 20:00 Wakeboard és Vízisí Centrum – Levelek Két fajtája van: a motorcsónakos és a kábelpályás. Leveleken az utóbbit próbálhatod ki. Nagy előnye a motorcsónakos megoldással szemben, hogy egyszerre 9 ember tud menni a pályán, ezzel nap mint nap százaknak megadva a lehetőséget, hogy átéljék ezt a nagyszerű élményt. Kiváló időtöltés családoknak, baráti társaságoknak, pároknak, de lánybúcsú, legénybúcsú, illetve céges csapatépítő tréningek helyszíneként is tökéletes a pálya. A wakeboard mellett lehetőség van vízisíelni, szörffel csúszni melyek használatához kérd a kezelők segítségét. Árak 1 órás jegy: 6500 Ft 2 órás jegy: 9000 Ft 3 órás jegy: 10000 Ft Egész napos jegy: 13000 HUF Nyitvatartás Egész héten 10:00-től 20:00-ig Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. 