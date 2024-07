4+1 bakancslistás hely, amit vétek lenne kihagyni: mutatjuk Magyarország legjobb bobpályáit

Ha már unod a strandolást, és a valami igazán extrém dologra vágynál, akkor van egy jó hírünk. Magyarország tele van jobbnál-jobb bobpályákkal, ahol a sebesség szerelmesei önfeledten kikapcsolódhatnak. A legtöbb helyen csodás panoráma vár ránk, így garantált a jó hangulat. A szabadidőparkokban minden korosztály számára találni valami izgalmasat, így a kikapcsolódás a család valamennyi tagja számára emlékezetes lesz. A HelloVidék most összegyűjtött 5 tuti helyet. Lássuk őket!

BalatoniBob Szabadidőpark - Balatonfűzfő

A szabadidőparkban két - összesen 1,5 kilométer hosszú - bobpálya köré épült szabadidős és kirándulási helyszín egész évben nyitva van, és a bobozáson kívül számos más – részben ingyenes – szórakozási lehetőséget nyújt, legyen szó egyszerű suli utáni lazulásról, hétvégi programról vagy nyaralásról, buliról, osztálykirándulásról, céges rendezvényről.

Már maga a bobozás is dupla élmény, hiszen Magyarországon ez a leghosszabb olyan dupla bobpálya, amelyen a bobok sínre rögzítve futnak.

A másik bobpálya, az Alagútpálya is élménydús szórakozást kínál: éles döntött kanyarok, bukkanók tarkítják, és egy 15 méter hosszú alagút, amelyben sötétedés után villogó fények fokozzák az adrenalinszintet.

A pályák egész évben fogadják a sebességfüggőket, nyári estékre pedig kivilágítáuk őket, hogy akár tízig is végigsüvíthess rajtuk. Az önfeledt szórakozás mellett természetesen a biztonságra is nagy hangsúlyt helyeznek: a kötött pályára rögzített bobkocsik automata fékje maximalizálja a sebességet (amely azonban így is elérheti a 40 km/órát!), valamint hárompontos biztonsági övvel vannak ellátva.

Árak

Felnőtt

1 csúszás

1299 Ft

6 csúszás

7499 Ft

12 csúszás

12 999 Ft

Gyerek

1 csúszás

1099 Ft

6 csúszás

5999 Ft

12 csúszás

10 999 Ft

Nyitvatartás

Minden nap:

09:00-21:00

SZERDÁN és SZOMBATON 21:00–24:00: ÉJSZAKAI BOBOZÁS

Bobpálya - Visegrád

Visegrádon a Nagyvillám-Kilátó mellett 2 bobpálya kanyarog a hegyoldalban. A létesítmény 1991 óta üzemel, 2002 óta két pályával várják a sportos, lazító élményt kedvelő kirándulókat. A hagyományos medres pályában nyári bobbal, és a minden időjárási körülmények közt használható alpesi bobbal. Eső vagy hó esetén plexi tetővel szerelik fel a bobokat.

A lesikló pálya középső kanyarjaiból kitűnő rálátás nyílik a közeli Fellegvárra. A bobpálya kiinduló állomása az erdei Panoráma út mentén található. Itt ülnek bobkocsiba a vendégek és ide érkeznek vissza a lesiklás befejeztével.

A 240 m hosszú felvonón feljutnak a bobozók a hegytetőre, ahol az oldalra kanyarodó pályában megkezdődik a lesiklás, melyet 11 szerpentinkanyar tesz élvezetessé.

A 700 m hosszú lesikló szakaszon kormányzásra nincs gond, csupán egy fékkar segítségével szabályozzák a sebességünket. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt élvezetes szórakozás. A gyerekeket homokozó és csúszda is várja. A vendégek ellátásáról a bobbüfé gondoskodik.

Árak

Felnőtt

1x menetjegy

1000 Ft

6x mentejegy

5000 Ft

10x menetjegy

8000 Ft

Gyerek

1x menetjegy

600 Ft

6x mentejegy

3000 Ft

10x menetjegy

4800 Ft

Nyitvatartás

Június 1 - Augusztus 31

Munkanapokon 09:00 - 18:00

Munkaszüneti és ünnepnapokon 09:00 - 19:00

Bobpálya – Miskolc

Miskolc egyik látványossága a miskolc-tapolcai télen-nyáron üzemelő bobpálya. Hamar megkedvelték a kalandkedvelő városlakók és turisták. Ez nem is csoda, hiszen különleges élményt kínál a vendégeknek a barlangfürdő és a csónakázó-tó szomszédságában, a hegyoldalon kialakított bobpálya, amely 800 méter hosszú, ebből mintegy 600 méteren keresztül lefelé száguldanak a bobok a fák közt, miközben 54 méteres szintkülönbséget tesznek meg.

A rozsdamentes acél pályán maximum óránként 42 kilométeres sebességet érhetnek el a járművek, amint elérik ezt a határt automatikus fékrendszer gátolja meg a további gyorsulást.

Azonban akinek sok ez a sebesség a kézifékkel kedve szerint lassíthatja a bob futását. A jobb és bal kanyarokkal, bukkanókkal tarkított, az erdő fái közt kanyargó, tengeri kígyóra hasonlító pálya igencsak megemeli az utasok adrenalinját, ugyanis közelebb és teljesen biztonságos körülmények közt száguldanak a bobok a fákhoz, mint egy igazi sí. vagy szánkópályán tehetik a sportolók.

Árak

Felnőtt

1 lecsúszás: 750 Ft/fő

5 lecsúszás: 3150 Ft/fő

Csoportos jegy (20 fő felett): 590 Ft/fő

Gyermek (14 éves korig)

1 lecsúszás: 650 Ft/fő

5 lecsúszás: 2650 Ft/fő

Csoportos jegy (20 fő felett): 490 Ft/fő

Nyitvatartás

Mindennap

10.00 – 22.00

Bobpálya – Sopron

A pálya 1996. óta üzemel a Bécsi dombon, kiépített parkolási lehetőséggel, büfével várja a látogatókat. A bobpálya hossza 1000 méter.

A bobok kétszemélyesek, azonban egyedül is igénybe lehet venni. Előre bejelentkezni nem szükséges. Bármikor érkezhetünk a nyitvatartási időn belül. A pálya eső esetén nem viszont üzemel.

A soproni bobpálya Sopronban a 84-es főút mellett a Bécsi dombon helyezkedik el. Parkolási lehetőség a Tercia Hubertus Étterem és Panzió mellett található. A parkoló a 84-es útról körforgalomból kihajtva a Virágvölgyi úton érhető el. Gyalogosan a belvárosból mindössze 10 percnyire található a bobpálya.

Árak

Felnőtt

1 lecsúszás: 700 Ft

5 lecsúszás: 3500 Ft/

Gyermek

1 lecsúszás: 500 Ft

6 lecsúszás: 2500 Ft

Nyitvatartás

Június 1 - Augusztus 31

Munkanapokon 10:00 - 19:00

Kalandpark - Balatonboglár

Balatonboglár egy kis tóparti település, ami méltón kivívta magának a családbarát üdülő város címet. Bár nyáron a vízparté, a napozásé a főszerep, a strandolás mellett itt számtalan kirándulási és aktív időtöltési lehetőség várja az ide látogató vendégeket. A település közepén 2 hektárnyi zöld területen, a Várdombon található az erdei Kalandpark, a bobpálya és város jelképe a Gömbkilátó, ahol egész évben akár egész napos elfoglaltságot találnak.

A parkban 580 méter hosszú és zajtalan bobpályán bárki átélheti a biztonságos száguldás élményét, kormányzásra nincs gond, a sebességet a kocsik oldalán elhelyezett fékkarral lehet szabályozni.

A pályán az éles döntött kanyarok és bukkanók még élvezetesebbé teszik a tempót. A kocsik 3 pontos biztonsági övvel vannak felszerelve, aminek használata kötelező. A kétszemélyes bobokban akár egyedül, akár ketten is csúsznak, az élmény feledhetetlen lesz. Ennek megörökítéséről a pályán elhelyezett automata fotókészülék gondoskodik, amit fotó vagy ajándéktárgy formájában is megvásárolhatunk.

Árak

Felnőtt

1 lecsúszás: 1190 Ft

6 lecsúszás: 6790 Ft/

Gyermek

1 lecsúszás: 990 Ft

6 lecsúszás: 5790 Ft

Nyitvatartás

Hétköznap 09:00 - 21:00

Pénztár zárás: 21:00

Hétvégén 09:00 - 21:00

