Fillérekért kempingezhetsz ezeken a vidéki településeken: 4+1 tuti hely, amit kár lenne kihagyni

Reneszánszát éri Magyarországon a kempingezés, ami nem is csoda, hiszen éjszakánként akár már 10 ezer forint alatt is megszállhat egy négytagú család egy kempingben. A hazai kempingek száma olyan 335 körülire tehető, de pontos adat erre vonatkozóan nincs. A HelloVidék, most annak járt utána, hogy megnézze, hogy hol mennyiért kempingezhetünk, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak az egyes helyek.

Még mindig óriási népszerűségnek örvendenek idehaza a kempingezés, ami nem is csoda, mivel a kempingek drágultak legkevesebbet a szálláshelyek közül az utóbbi két évben. A KSH májusi felmérése szerint a szállodák és a panziók 37, a magánszállások 30, a közösségi szálláshelyek 40 százalékkal drágultak. A kempingeknél összességében viszont csak 18 százalékos volt az emelkedés mértéke. Ugyancsak fontos szempont, hogy az utóbbi években jelentős fejlesztések zajlottak le számos hazai kempingben, sőt a legtöbben jelentősen bővültek már a szolgáltatások is, manapság számos olyan kemping van, ahol különböző koncertek, rendezvények tarkítják a repertoárt. Kisgyörgy Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke korábban a Pénzcentrumnak elmondta, hogy érdemes tisztában lenni azzal, hogy vannak előszezoni, főszezoni utószezoni árak, de általánosságban elmondható, hogy egy sátras kirándulás 4 fővel egy jól felszerelt helyen már 10 ezer forint/éjszakától elérhető. Persze aki bungallóban, lakókocsiban, szállna meg, annak többet kell fizetnie. No de mennyi az annyi, a HelloVidék most csokorba szedett öt vidéki kempinget, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyiért sátorozhatunk pontosan, és hogy milyen egyéb szolgálatatásokat vehetünk még igénybe. Aquatherma Termálfalu és Kemping – Zalaegerszeg 2005. június 3-án nyitotta meg kapuját a zalaegerszegi AQUACITY VÍZICSÚSZDA- ÉS ÉLMÉNYPARK és a TERMÁLFÜRDÕ szomszédságában, a Gébárti-tó félszigetén fekvõ AQUATHERMA TERMÁLFALU ÉS KEMPING. Az újonnan épült festői szépségű létesítményt, környezetét és sokszínűségét tekintve egyaránt méltán említhetjük egy lapon, más nyugat-európai kempingekkel. KAPACITÁS 12db 4 ágyas fa appartmanház (63m2) (max. 4+1 fõ)

13db lakóautó parcella (100m2) (max. 6fõ/autó)

50db sátorhely parcella (50m2)

100 fõs galériás étterem

30 fõs fedett kemencés terasz

20db zárt személygépkocsi parkolóhely A Termálfalu 12 db, egyenként 4 - 5 személyes 63 m2-es korszerű rönkfa apartman házból áll, melyek két külön szobával, teljesen felszerelt modern konyhával, saját meleg vizes tusolóval, tágas nappalival és fedett kis terasszal várják egész évben a vendégeket. A házak meleg víz ellátását a közelben feltörő forró termálvíz biztosítja, valamint korszerű fűtésüket is a környezetbarát geotermikus energiának köszönhetik. Szolgáltatások Igénybe vehető fizetős szolgáltatások: Étterem, söröző

Kültéri kemence

Horgászás

Vizibiciklizés

Csónakázás A kempingben recepció, hideg- meleg vizes mosdó, zuhanyzó, közös konyha, mosókonyha, csizmamosó, kutyamosó, illetve tűzrakóhely áll a kempinglakók rendelkezésére. A mozgássérült vendégek részére az akadálymentes közlekedés mellett speciális mosdó-WC is biztosított. Mindezek mellett internetezési lehetőség kínál nyugodt pihenést az ide érkezőknek. Árak Lakókocsi parcella áram lehetőséggel 5200 Ft Sátor parcella áram lehetőséggel 2600 Ft Felnőtt szállásdíj( 18 év felett) 2000 Ft Gyermek ( 6 éves korig ) Ingyenes Háziállat 1000 Ft Idegenfogalmi adó 350 Ft Egyéb árak Reggeli ára: 3000 Ft Gyermek Étkezés (3 éves korig) ingyenes Gyermek reggeli (3-10 éves korig) 2500 Ft Parkolás ingyenes Idegenforgalmi adó (18 éves kortól) 350 Ft

Grill terasz bérlés: 30 000 Ft Napsugár Kemping – Fonyód A Napsugár Club & Panzió a Balaton déli partján, Fonyód-Bélatelepen, a 7-es főút mellett, árnyékos, fás területen fekszik. A Balaton egyik legszebb panorámájú strandját a vasútvonal választja el a szálláshelyektől, saját átjáróval. A strandon játszótér és strandröplabda pálya található, étkezési lehetőség ugyanitt a part menti Bisztróban, csodálatos kilátással az északi partra, Badacsonyra. Szolgáltatások Kerékpár

gokart

csónak

bogrács Jó hír a kutyásoknak, hogy kempingben a gazdik és kedvenceik együtt tölthetik vakációikat. Ezt a célt szolgálja a területen kialakított kutyazuhany is. A közelben van az új kutyás strand is, ahol a kedvenceikkel együtt fürödhetnek. Az árak egy 60 négyzetméteres parcella esetén a következőképpen alakulnak Területi díj 6150 Ft Felnőtt 3300 Ft Gyermek (13 éves korig) 4450 Ft Háziállat 1700 Ft Idegenforgalmi adó (18 év felett) 550 Ft Szegedi Partfürdő, Kemping és Apartman A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman egyedülálló elhelyezkedésével az ország egyik legszebb fekvésű kempingje közvetlenül a Tisza partján, 10 percnyi sétára a belvárostól. A 16 hektáros, parkosított területen 700 férőhelyes kemping várja a sátorral, lakókocsival érkezőket. Az apartmanok 85 vendégnek nyújtanak kényelmes szállást. A parton szabadstrand, az árnyas fák alatt vendéglátóegységekkel ellátott családi és ülő medencés fürdő üzemel. A hely a szolgáltatásaikat 2020-ban sólyapályával és úszóműves kikötővel bővítették. Az úszóműhöz mindkét oldalról kishajó kikötő csatlakozik, így kempingünk a folyó felől is megközelíthető és a vízi sportok kedvelőit is fogadhatjuk. Az ideérkező vendégek helyben számos sport közül választhatnak, szabadtéri sütésre, főzésre is van lehetőség. Kemping árak Sátorhely helyegység 1.500 Ft Sátorhely + autó 2500 Ft áramcsatlakozás 1400 Ft Felnőtt 2100 Ft Gyermek (14 éves korig) 1600 Ft Diák, nyugdíjas 1600 Ft Háziállat 500 Ft Idegenforgalmi adó (18 év felett) 500 Ft Thermal Camping – Sárvár A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőhöz tartozó négycsillagos kempingben 89 beállóhely áll vendégek rendelkezésére. A beállóhelyek kb. 100 m2 területűek, áramcsatlakozó és vízvételi lehetőség mindegyikhez tartozik. Az egyes beállóhelyeket gondozott sövény választja el. A kempingben korszerű vizesblokkok állnak rendelkezésre, melyek zsetonos mosógéppel, mosogatóval, babafürdetővel, pelenkázóval és mozgássérült mosdóval, mellékhelyiséggel és zuhanyzóval felszereltek. Wifi a kemping egész területén térítésmentesen elérhető vendégeink számára. A kemping korlátlan, akár napi többszöri belépést biztosít a Gyógy-és Wellnessfürdőbe, minden nap 8-22 óra között, ahol gyógyvizes és normál vizes medencék, csúszdák, pihenőágyak, fitness terem áll vendégeink rendelkezésére. A fürdő animációs programjain vendégek szintén térítésmentesen vehetnek részt. A fürdő modern, jól felszerelt gyógyászati és wellness részlegén igénybe vehető kezelésekből összeállított kedvezményes csomagajánlatainkat áraink között megtalálja. Árak/éj Főszezon Terület díj (lakókocsi vagy sátor) 7 900 Ft/ Felnőtt szállásdíj 5 530 Ft Gyermek szállásdíj (3 - 13,99) 6 500 Ft Háziállat 2 400 Ft Idegenforgalmi adó (18 éves kortól) 680 Ft Glamp-Inn Kapolcs A Glamp-Inn Kapolcs 10 perc autóútra található az "Római őrtorony" kilátó területétől, ahol aquaparkot, napozó dekket és piknikezőhelyet kínál vendégeinek. Villa privát parkolót biztosított a helyszínen. A szállás 5 perc sétára van Kapolcs szívétől, közel a Falumalom Múzeum területéhez. A kemping 4 km-re fekszik a Déli-Bakony területétől. Zamárdi 28 km-re helyezkedik el ettől az ingatlantól. A legközelebbi repülőtér a Heviz-Balaton nemzetközi repülőtér, 65 kilométerre a Glamp-Inn Kapolcs területétől. Egy sor tevékenység, többek között túrázás, lovaglás és halászat várja a vendégeket. Szolgáltatások 15 db 20m2-es területű Sibley 500 Ultimate Pro telepített sátor, sátranként 4 fekhellyel, max 60 fő befogadó képességgel.

85m2 fedett közösségi tér. Ültetéssel egyszerre 60 fő kapacitással

Meleg konyha panoráma terasszal, lélegzetelállító kilátással a falura és a Dörögdi medencére.

Svédasztalos reggeli a természetben, kívánság és étrend szerint alakítható ételek.

Színvonalas, higiénikus fürdők és wc-k

Saját zárt parkoló

Dézsafürdő

Wi-fi Kemping árak

