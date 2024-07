Fajsúlyos változás érik a legismertebb vidéki aquaparkokban: nincs tovább, már elkezdődött

A magyarországi aquaparkok és fürdők az elmúlt években jelentős változásokon mentek keresztül, mind a látogatói szokások, mind az időjárási körülmények tekintetében. Az Annagora Aquapark, az Aquaticum Debrecen és a Hungarospa vezetői osztották meg tapasztalataikat és kihívásaikat, amelyekkel szembesülnek a szezonális működés, a vendégigények és a klímaváltozás hatásai kapcsán.

Az Annagora Aquapark-ot felkeresve megtudtuk, hogy fürdőjük egy szezonálisan, kifejezetten a nyári iskolai szünet idején üzemelő aquapark. Az igazi szezon a július 15. és augusztus 20. között időszakra tehető a Balaton környékén. Sajnos a törekvések ellenére nem sikerül a szezon meghosszabbítása, hiába lenne rá igény mind a vendég, mind a fogadó oldalról. A hozzájuk látogató vendégek több, mint 90%-a a környéken nyaralók közül kerül ki. Emiatt az említett időszakban előfordulnak napok, amikor kifejezetten sok vendég tartózkodik egyszerre egyidőben a helyszínen. Szezonon kívül pedig reménykednek, hogy az időjárás kegyes lesz hozzájuk és a látogatók menni fognak, mert a nem preferált napokon is sokba kerül a létesítmény üzemeltetése.

Az elmúlt pár évben úgy érzékelték, mintha az évszakok eltolódtak volna. Júniusban esős, szeles, változékony az időjárás. Szeptemberben (amikor már bezártak) sokszor kifejezetten kellemes, nyárias az idő. Az egyes időjárási jelenségek szélsőségessé váltak. A nyári napok kifejezetten forróak, emiatt kiemelt figyelmet fordítanak a területen dolgozók védelmére (árnyék, folyadék, hűtés). Az időjárás a vendégforgalomban is nyomon követhető. Amikor meleg, napos idő várható, sok vendég látogat el hozzájuk, míg esős, hűvösebb napokon a beltéri részleg miatt szintén keresettek. Amikor nem igazán jó (meleg, napos), de nem is annyira rossz (borús, szeles) az időjárás, akkor az emberek (a tapasztalat szerint) elmennek kirándulni, vásárolni, múzeumot, egyéb szórakozási lehetőséget látogatni. Régebben kiszámíthatóbb volt a vendégforgalom. Az elmúlt években teljesen átalakultak az utazási szokások. A családok már nem 1-2 hétre utaznak el egy helyre nyaralni, hanem sok esetben hosszú hétvégéket tartanak. Így jobban beosztható az a kevés szabadság, ami a nyári időre megmarad/szánva van (az iskolai szünetek hosszabbak lettek, a gyerekekkel ősztől tavaszig sokszor kell otthon maradni betegség miatt).

Az évszakok eltolódásával együtt az elvárások is megváltoztak. Volt olyan igazán meleg, nyári vasárnapjuk, amikor alig érkezett hozzájuk vendég, azonban hétfőn, ugyanolyan időjárási körülmények között pedig megrohamozták a fürdőt. Nem egy vendég csodálkozott, hogy ő pont azért ment hétfőn, mert vasárnap attól félt, hogy biztos sokan vannak. A Covid-os években 10% körülire csökkent a külföldi vendégek aránya. Ugyanakkor rengetegen használták fel a SZÉP kártyákon felhalmozódott összegeket (a Covidos lezárások miatt a megszokottnál kevesebb lehetőség volt SZÉP kártyás vásárlásokra). A tavalyi évben vélhetően a magas infláció miatt a magyar vendégek aránya meglehetősen visszaesett, a külföldi vendégek aránya több mint 30% volt.

A 2018 előtti években a fürdő reggeli nyitásakor hosszú sorban várakoztak a vendégek. Mindenki bement és egész nap bent tartózkodtak. Manapság inkább azt látják, hogy a családok lassabban készülődnek össze. A családok nagy része délelőtt érkezik, de a nap többi részében is folyamatosak a beléptetések. Már nem az a fontos, hogy a kifizetett belépőjegyért a maximális időtartamot tölthessék a fürdőben. Mostanra a belépőjegy megvásárlásával a maximális szolgáltatás nyújtása lett az elvárás, ami nem meglepő, látva az elmúlt két évtizedben megvalósult magyarországi fürdő fejlesztéseket.

Szerencsés helyzetben vannak, mert a tervezéskor minden korosztályra és vérmérsékletre gondoltak, így mindenki megtalálja a számára megfelelő attrakciót. Ha mégis ki kellene emelni valamit, akkor talán a hullámmedencét, ami kicsiktől a nagyokig mindenkinek élményt nyújt, valamint a vadfolyó csúszdát, ahol dupla gumival egyszerre ketten csúszhatnak. Barátok, párok, szülők és gyerekek egyaránt nagyon szeretik ezt a lehetőséget.

A legfontosabb szempont talán az adott aquaparkban található attrakciók kínálata: sokféle csúszda, medence és egyéb látványosságok (pl. spray park), amelyek segítenek kiszakadni a hétköznapok mókuskerekéből. Érdekesség, hogy sokan keresik az extrém, adrenalin növelő attrakciókat, illetve az olyan szórakozási lehetőségeket, ahol a gyermekkel együtt élhetik át az élményt (pl.: családi csúszdák). Bár az aquaparkban jelenleg is rendelkeznek ilyen csúszdákkal, bíznak benne, hogy a közeljövőben lehetőségük nyílik ilyen irányú fejlesztések megvalósítására. A megnövekedett adrenalin szint által a résztvevők izgalmat, pezsgést élnek át. Aki rászánja a pénzét és az idejét egy ilyen jellegű szórakozásra, az nemcsak a helyszínen szeretné jól érezni magát, de olyan élményekkel töltekezne, amelyekhez a későbbiekben is vissza tud nyúlni a szürke hétköznapok során. Az aquaparkokba párok, családok, baráti társaságok, szervezett csoportok (pl.: tábor, osztálykirándulás) járnak. A közösen megélt élmények erősítik az emberi kapcsolatokat, közös pontokat adnak. Ennek ellenére az attrakciók száma és minősége még nem garancia a sikerre. A vendégélmény másik meghatározó részét az adja, hogy a fürdő milyen színvonalon nyújtja a szolgáltatásait, milyen a hozzáállás a vendégek felé.

Következőként az Aquaticum Debrecen-t felkeresve elmondták, hogy az elmúlt években rendre megfigyelhető volt, hogy a május-június hónapok erősen csapadékosak voltak, ezért az igazi strandszezon június végén / július elején kezdődhetett csak el. Ez közelítően egybeesik a tanítási szünet kezdetével, így indokolttá válik az előszezon és a főszezon elkülönítése. A július-augusztus hónapok időjárására sok esetben az extrém meleg/kánikula a jellemző, ami pozitívan befolyásolja a strandok vendéglétszámát, egészen addig a pontig, ahol a túlzott forróság és a extrém napsütés hatására akár csökkenhet is a szabadtéri létesítményeket célzó látogatási kedv. Ezért is tartják kiemelten fontosnak a kültéri helyszínek esetén a megfelelő napvédelem biztosítását, valamint a folyamatosan elérhető, beltéri alternatívák nyújtását. Egyre fontosabb, hogy egy fürdő minden korosztályt ki tudjon szolgálni és komplex szolgáltatási palettát tudjon felmutatni. Ez a különféle fürdőegységek – a termálvízre épülő termálfürdők, a családokat és fiatalokat kiszolgáló élményfürdők, a nyári időszakban a szabadtéri strandfürdők és a fürdőzést kiegészítő szolgáltatások, wellness kezelések és szaunák – mellett a szálláshelyek elérhetőségét is jelenti. Fontos, hogy a fürdő közelében, vagy akár azzal közvetlen összeköttetésben minőségi szálláshelyeket tudjanak biztosítani a szolgáltatók.

Fürdőjükben rendkívül népszerűek az eszközös (csúszógumival használható) csúszdák, illetve azok az attrakciók, melyek egyediek és plusz élmény tudnak nyújtani a strandolóknak. Ilyen lehet egy kellemes lassú folyású sodrófolyosó, vagy éppen egy termálvizes medence az ellazuláshoz, de az izgalmat keresők számára a különböző csúszdák mellett a magasugró medencék is.

Az attrakciós eszközök száma, minősége, a kellemes kikapcsolódást biztosító igényes, tiszta környezet befolyásolja a csúszdaparkok népszerűségét. Számít, hogy minden korcsoport megtalálja a pihenési lehetőséget, illetve a kapcsolódó szolgáltatások is magas színvonalúak legyenek. Mára átalakultak az elvárások a strandokon elérhető vendéglátás szolgáltatás kapcsán is, a magas színvonalú, valamint egészségtudatos lehetőségek már legalább annyira fontosak, mint a nagy klasszikus, a lángos. A gasztronómiai kínálat sokszínűsége, az étel-intoleranciával élők kiszolgálása és az általánosan magas minőségi szint mind hozzájárulnak ahhoz, hogy magas színvonalon tudják kiszolgálni a strandra érkező vendégeiket.

Rendkívül fontos a családok, akár az egészen kicsi gyermekkel strandra látogatók előtérbe helyezése. A minden igényt kielégítő gyerekvilág vizes szórakoztató elemei mellett az infrastruktúrának is felkészülten kell várnia a kisgyermekkel érkezőket, így a gyerekjátszó, a baba-mama szoba megléte és folyamatosan magas minőségen tartása mára elengedhetetlen. Szolgáltatások terén is fontos ugyanezt a vendégkört maradéktalanul kiszolgálni, így az egyéni élmények mellett éppúgy biztosítani kell a gyermekek úszásoktatását, táboroztatását, valamint a rendszeres közösségépítő programokat.

Összefoglalva, elengedhetetlen a komplexumszintű összehangoltság és a színes programkínálat, melyben minden vendég megfelelő alternatívát kaphat szabadidejének eltöltésére.

Végül a Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt-nél Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató elmondta, hogy a klímaváltozás következtében a szokatlanul meleg időszakok, hőhullámok kedvezően befolyásolják a szabadtéri fürdők forgalmát, ugyanakkor a gyakori, heves viharok, valamint az erre vonatkozó időjárás előrejelzések gyakran elriasztják a strandoló vendégeket.

Tapasztalataik szerint növekszik az egy napra érkező vendégek száma. A nyári hónapokban, különösen hétvégén sok vendég érkezik hozzájuk úgy, hogy nem tölt el egyetlen vendégéjszakát sem városukban. Ezek a vendégek jellemzően autóval érkezenek, de vannak olyan pl. ingyen utazó nyugdíjasok is, akik reggel felülnek a vonatra, este pedig hazautaznak.

Az elmúlt években a vendégek egy jelentős részének preferenciája a minőség felé mozdult. el. Ezeket az igényeket tökéletesen ki tudják elégíteni egész évben. Nyári főszezonban a Prémium Zóna szabadtéri wellness fürdőjük nyújtja a legmagasabb minőséget, az ötcsillagos minősítésű Aqua-Palace fedett élményfürdő pedig egész évben a vendégek rendelkezésére áll. Egyik legnépszerűbb attrakciójuk a már említett Prémium Zóna, de ide sorolhatnák a hullámverést, vagy a mediterrán tengerparti medencét és csúszdaparkjukat, az Aquaparkot is.

A hajdúszoboszlói csúszdapark rendelkezik úgy nevezett extrém zónával, ahol igazi adrenalin fokozó extrém csúszdák találhatók. Ez a tényező, a kihívás a legvonzóbb a fiatalok számára.

Címlapkép: Getty Images

