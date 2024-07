Unod a méregdrága strandokat?! Íme, 5+1 kristálytiszta vizű hazai tó, ahol szinte ingyenes a csobbanás

Van egy jó hírünk, a Balatonon túl is van élet! A nyugati határszélen, Zalában és Vasban – dombok és erdők között - egy kupacon több kisebb természetes tavat is találsz – nem egyet az elmúlt években tettek is rendbe. Ha nincs idő hetes nyaralásokra, vagy csak hűsölnél egyet a nyugiban, akkor keresve se találhatnál jobb helyeket! Van, ahol ingyenes a belépés, másutt évek óta egy ezresért igazi kisfröccsös-lángosozós büfésoros strandélményt kapsz, játszótérrel és tiszta öltözőkkel.

1. Gébárti tó – Zalaegerszeg – ahol kisfröccs is van, nemcsak sör

Zalaegerszeg szélén egy elfelejtett falu nevét már csak a Gébárti tó őrzi - a szobrászati alkotásokkal tűzdelt ligetes park övezte tó aligha lehetne ennél is romantikusabb. A Gébárt saját szabadtéri stranddal is büszkélkedhet, a vízminőség az aktuális mérések szerint azonban nem a legjobb, de saját tapasztalat alapján elmondhatjuk, se nem mocsaras, se nem iszapos, és az elmúlt hetekben legalább 28-30 fokosra felmelegedett a vize. 1100 forintos a napijegy, de ha van Egerszeg kártyád, olcsóbban is megúszhatod. Tömeg nincs, viszont lángos mellé kis- és nagyfröccsöt is kínálnak, jutányos áron. Jó hír az állatbarátoknak, hogy külön részen ingyenes kutyás strandot is kialakítottak

A zalaegerszegi szabadtéri strandot 2005-2022 között (17 évre kötött szerződés alapján) magánvállalkozó üzemeltette, de 2023-ban visszakerült az önkormányzathoz. Miután a város visszavette, nagyon elhanyagolt állapotokkal szembesült. Ezért 2023-ban 70 millió forint ráfordítással teljesen újjávarázsolták a lepukkant strandot (közműfejlesztés, kerítés építés, játszótér kialakítás, sportpálya fejlesztés, vizesblokk konténer, új öltöző kabinok, padok, útjavítás, tereprendezés, nádvágás, mederkotrás, kamerarendszer, csónak, bóják, egyéb eszközök, stb.).

2024-ben újabb fejlesztéseket valósítottak meg:

Bővült a játszótér

Kialakítottak egy paravánnal körbekerített új zuhanyzót

Bővült a büfé

Árnyékolóval védett tárolót alakítottak ki a kerékpárok és rollerek számára

Új fűnyírót is vásároltak.

Nyitvatartás: 2024. JÚNIUS 1. – AUGUSZTUS 25.

Minden nap: 10:00 – 20:00

2. A béke szigete az őrségi Vadása-tónál

Pár éve már itt írt a HelloVidék arról, hogy újfent birtokba vehették a strandolók a az Őrség meseszép kis tavát, a Vadását. A patakok táplálta tavacska az Őrség igazi gyöngyszeme - a fák között a kék tó garantáltan segít lehűlni egy forró nyári napon. Szombathelytől 48 perc az autóút, de a csodás táj mindenért kárpótol! A hely ideális választás mindazoknak, akik a természet közelségét és a nyugodt környezetet keresik. A belépő ára rendkívül baráti: felnőtteknek 1000 forint, 17 óra után 700 forint. A 3 és 18 év közötti gyermekek, diákok, valamint nyugdíjasok számára 800 forint, este 17 óra után pedig csak 500 forint. A 3 év alatti gyermekek és Hegyhátszentjakab helyi lakosai ingyen strandolhatnak. Délelőtt 9 órától este 19:30-ig csobbanhatunk itt. Ha megéheznénk a Strandbüfében van a hot-dog és sült krumpli is. A strandolóknak ingyenes ivókút áll rendelkezésére, külön kedvenc a mini strandkönyvtár a „Ne csak napozz, lapozz!” szlogennel.

3. Igazi strandparadicsom az erdő mélyén: ez a Szajki-tavak

A Szajki a Balatonon túl talán az egyik legismertebbek tó a Dunántúlon, de így is mindig bőven van hely a pihenni vágyóknak - nyugodt és csendes, de minden megtalálható, ami a kikapcsolódáshoz kell! A tó (helyesebben tórendszer) még Vas megyében, Jeli Arborétumtól nem messze, Hosszúpereszteg felé található. Páratlan természeti környezetben, bent mélyen az erdő közepén. A Kádár-korszakban élte fénykorát, de ma is gyönyörű a gátakkal felduzzasztott mesterséges tavak sorozatából áll. Van belőle strandolós, horgászós és vízimadarakkal teli mocsaras változat is.

A szajki 6-os számú tóban lehet fürdőzni. 2019-ben rendbe tették, új plázst, és napvitorlákat valamint vizesblokkokat kapott. A strand partszakasza 200 méter hosszú és mintegy 2 hektár füvesített terület áll rendelkezésre facsoportok árnyékában, melyen helyet kapott futballpálya, röplabdapálya, pingpongasztal és egy játszótér is. A tavon vízibiciklizni, csónakázni és kajakozni is lehet.

Az üdülőhelyen található több vendéglátó egység, élelmiszerbolt, kalandpark, lovarda és lehetőség van horgászatra, gokartozásra valamint túrázásra a több mint 300 hektáros szajki erdőben.

Ahogy a HelloVidék megtudta, 2022 óta nem emeltek jegyárakat:

Felnőtt:

17:00 óra előtt: 1000 Ft

17:00 óra után: 700 Ft

Gyermek (4-14 éves korig)

17:00 óra előtt: 600 Ft

17:00 óra után: 500 Ft

4. Az Őrség Balatonjaként is emlegetik: a Hársas-tó (ingyenes)

Szentgotthárdtól alig néhány kilométerre, a máriaújfalui városrész határában található egy különleges, hangulatos tó, a Máriaújfalui-víztározó, közismert nevén a Hársas-tó, melyet nyáron nemcsak a horgászok és a kirándulók, de a fürdőzők is birtokba vehetnek. Az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó Hársas-tavat mesterségesen hozták létre a 80-as években, méghozzá a Hársas-patak elzárásával, a patakvölgy egy részének mélyítésével és elárasztásával, azzal a céllal, hogy a jelentős károkkal járó árvizeket megszüntessék. A kész víztározót horgászatra és fürdésre is szánták, a helyiek hamar megtalálták maguknak a tavacskát.

A hosszúkás tavat a helyiek az Őrség Balatonjaként is emlegetik, a kiépített strand a tó déli részén található. A Hársas-tónál a fürdőzés teljesen ingyenes, és még lángosozó büfét is találunk, így a környéken járva megéri benézni egy jóleső csobbanás erejéig.

A tó kiépített strandján kívül fürödni nem szabad, mivel a völgy egy részét érintetlenül hagyták a munkálatok során, így medrében akár fatuskók, gyökerek, buckák is lehetnek. A strand viszont még így sem zsúfolt, a legforróbb időben is kellemes helyszín.

5. Tikos gyöngyszem: a Kustánszegi-tó (ingyenes)

Zala szívében, a Göcsejben nemcsak nagyot túrázni és biciklizni, de úszni is lehet – ráadásul ingyen. Személyes kedvencünk ez a Zalaegerszegtől 20 kilométerre, dombok és erdők között kialakított természetes vízpart. A völgyzárógátas, két patakkal táplált víz környezete valóban páratlanul szép. A Kustánszegi víztározó keleti és északi része kizárólag horgászatra, nyugati része strandolásra alkalmas. Helyben szabadstrand, strandröplabda pálya, kicsit megkopott strandkosárlabda pálya, játszótér, piknikezőhely is található. Radásul tavaly ez a tó is jelentős felújításon esett át - erről a HelloVidék itt írt!

Mindig van árnyék, ingyenes a strandolás, és kristálytiszta a víz. Kell ennél több?

A kustánszegi tó a környék egyik fő attrakciója. Azon kevés hazai tavak egyike, amelyek az évek folyamán megmaradtak önkormányzati tulajdonban, nem privatizálták, így nem kérnek belépőjegyet sem. Amiért még a legjobban díjazzuk, hogy nincs körbeépítve nyaralókkal és büfésorokkal. Megmarad természetesnek, szép, ahogy minden oldalról, úszás közben is dombokat és fákat látni.

Egy ösvényen körbe is lehet sétálni a tavat, egy kis túrának remek. Szinte egész évben horgásznak itt, 400 méterre pedig lehet kempingezni is – ami jelenleg épp eladó.

Egyetlen büféjében a kebabon át a hamburgerig mindent sütnek – mi szem-szájnak ingere, sokan járnak ide sült hekkezni (hozzá kovászos uborkát majszolni). Hideg a sör, de a fröccs sem kizárt, van jégkrém, szóval az ingyenes strandélmény után lehet költekezni!

5+1. Állatbarát strand, büfésorral, kell ennél több?! Borostyán-tó

A zalalövői Borostyán tavat az Őriszentpéter felé vezető országútról lehet a legkönnyebben megközelíteni. A vasútállomásra érkezőket egy alig 20 perces, könnyű séta választja el a tótól. Több mosdó és kültéri zuhanyzó lett kialakítva, a legkisebbek részére pedig egy jól felszerelt, modern játszótér is van. A fűtakarós strand hossza nagyjából 150 méterre tehető. Napozásra szánt és lombos fákkal árnyékolt szakasz is található, ráadásul elég tágas a tér ahhoz, hogy nagyobb tömeg is kényelmesen elférjen rajta. A 35 hektáros tó mélysége egyes részeken mindössze 20 és 50 cm között mozog, így a kisgyermekes családoknak is garantált a felhőtlen játék öröme. Van büfésor is, szóval minden ami kell.

Felnőtt belépőjegy: 600 Ft

6-18 év közötti belépőjegy: 400 Ft

Nyugdíjas belépőjegy: 400 Ft

Kutya belépőjegy: 400 Ft

6 éves kor alatt: ingyenes

Címlapkép: Getty Images