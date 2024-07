Jó hír a túrázóknak: megszépült a különleges panoráma terasz a Mecsekben + Fotók

A Kis-tubesi kilátó megújult formában várja látogatóit. A kilátót számos graffiti és falfirka csúfította el, melyeket a BIOKOM NKft. munkatársai a héten eltávolítottak.

A pécsi önkormányzat városüzemeltetési feladatait is ellátó Biokom Nonprofit Kft. a napokban közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kis-tubesi kilátó megújult formában várja látogatóit. Ahogy írták, a munkálatok során újrafestették a megkopott szerkezeti elemeket és korlátokat, valamint felújították az elhasználódott padokat. A természet megóvását szem előtt tartva egy új hulladékgyűjtőt is kihelyeztek a kilátó közelében.

A Kis-Tubes csúcs nyugati oldalán 577 m-es magasságban álló, 1959-ben épült teraszos formájú kőkilátóról szép kilátás nyílik a Nyugat-Mecsekre és Pécs nyugati részére, valamint a várostól délre eső területekre.

