Idén is megnyílik a Vásárhelyi Őszi Tárlat: idén 158 műalkotást válogatott be a zsűri

MTI 2024.07.29. 18:02 Megosztom

Több mint félezer benevezett alkotás közül 158 művet válogatott be az öttagú zsűri a 70. Vásárhelyi Őszi Tárlatra - tájékoztatta a szervező Tornyai János Múzeum az MTI-t. A jubileumi kiállításra 226 alkotó jelentkezett 312 festménnyel, 126 grafikával, 70 plasztikával és 15 egyéb műfaji kategóriába tartozó munkával. Ezek közül válogatott a tárlat kurátora, Nátyi Róbert vezette zsűri, amelynek munkájában Ibos Éva, a Tornyai-múzeum főmuzeológusa, Boldizsár Boldi szobrász és Lenkey-Tóth Péter festőművész, a kiállítás két korábbi fődíjasa Szmrecsányi, valamint a Magyar Művészeti Akadémiát (MMA) is képviselő, több művészeti ágban is alkotó Elekes Károly is részt vett.