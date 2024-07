Egyre több vidéki fiatal űzi ezt a kőkemény sportot: sorra jönnek létre a klubok

Képzelj el egy sportot, ahol a keménység és a könnyedség tökéletes harmóniában találkozik, ahol a fizikai erő és az állóképesség egy szellemes labdajátékkal ötvöződik. Ez a rögbi, egy befogadó és közösségformáló sport, amelyet fiúk és lányok egyaránt játszanak óvodákban, iskolákban és egyetemeken. A rögbi nemcsak látványos és izgalmas, hanem az utolsó percig tartó lendülettel is bír. Magyarországon az 1990-es években kezdett elterjedni, és azóta is folyamatosan fejlődik, erős közösségeket és sikeres válogatottakat nevelve. A Magyar Rögbi Szövetséget felkeresve betekintést nyertünk a rögbi hazai helyzetébe, feltérképezve a sportág népszerűségét a fővárosban és a vidéken egyaránt.

A magyar rögbi története: A kezdetektől napjainkig

Sok sikertelen kísérletet követően az olasz diplomata, Carlo Passalacqua révén eresztett gyökereket a rögbi Magyarországon az 1960-as években. Az 1980-as években gombamód nőttek ki a földből az új klubok, melyek közül többen a mai napig eredményesen működnek. Napjainkra jellemző, hogy a továbbra is egzotikus sportágnak minősülő játék egyre nagyobb népszerűségnek örvend és ismét nagy a klubalapítási "boom". A nagyvárosok mellett számos vidéki kisvárosban, de mára már falvakban is megjelent az ovális labda.

1990-ben Hardy László elnök, Erdélyi Sándor főtitkár és Körmöczi Béla elnökségi tag vezetésével kilenc klubbal megalakult a Magyar Rögbi Szövetség (MRGSZ). Ez a szövetség lett a sportág irányító szervezete Magyarországon, és a mai napig is ezt a szerepet tölti be. Az MRGSZ megalakulása után hamarosan megalakultak az első magyar rögbicsapatok is. 1993-ban jött létre az első csapat, és azóta a sport folyamatosan fejlődik. A kezdeti lelkesedésnek köszönhetően egyre több csapat alakult, és a sport népszerűsége fokozatosan növekedett hazánkban.

1992-ben az MRGSZ csatlakozott a Nemzetközi Rögbi Testülethez, ami fontos lépés volt a sportág nemzetközi elismertségének megteremtésében. A szövetség az évek során folyamatosan bővült, 2019-ben pedig ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. E jeles alkalommal számos programot szerveztek, köztük gyermektornát is, amelyre kilenc egyesület képviseletében tizenhat csapat érkezett tizenkét városból.

A Magyar Rögbi Szövetség küldetése

Az MRGSZ felelős a magyar válogatott edzéséért és versenyzéséért, a bajnokságok szervezéséért, valamint a rögbisport népszerűsítéséért Magyarországon. Céljuk, hogy a fiatal generációt minél hamarabb elérje és meggyőzze a fizikai aktivitás fontosságáról, valamint a sportban rejlő egyéb lehetőségekről A sport egyre népszerűbb, és egyre több fiatal fedezi fel magának a rögbiben rejlő lehetőségeket. A magyar válogatott is egyre jobb eredményeket ér el a nemzetközi versenyeken.

A rögbi, mint közösségteremtő erő

Annak érdekében minél inkább megismerjük a magyar rögbi helyzetét felkerestük a Magyar Rögbi Szövetséget, akik elmondták, hogy a sport sokszínűségét a klubok nevei is jól példázzák, hiszen a hazai rögbipályákon a teljesség igénye nélkül találkozhatunk Vitézekkel, Sasokkal, Vadkanokkal, Honfoglalókkal, Száműzöttekkel, Haramiákkal, Gorillákkal, Apródokkal, Bulldogokkal, Bivalyokkal, Kék Cápákkal, Huszárokkal, Kecskékkel és Kosokkal. A klubok a minőségi edzésmunka és kiemelkedő közösségi élmény megteremtésén túl, nagy erőkkel igyekeznek megjelenni a fiatalok körében népszerű közösségi média több platformján is. A kallódó, vagy egyszerűen csak sportolni vágyó fiatalokat elsősorban az ovális labdát körülölelő nagyszerű közösségi élmény, valamint a számtalan pozitív példa fogja meg.

Csapatsport lévén a rögbi lényeges szerepet tölt be az emberek közötti kapcsolatok alakításában, közösségteremtő hatással bír. Büszkeséggel tölti el a szövetséget, hogy rögbiseik köré a kiemelt sportokat megszégyenítő összetartó és egymásért fáradozó, családtagokat és barátokat is beszippantó közösségek szerveződnek.

A rögbi értékei: Csapatszellem, tisztelet, fegyelem

Csapatmunka, tisztelet, öröm, fegyelem és sportszerűség?! Az említett közösségek a rögbi ezen alapértékeit szem előtt tartva munkálkodnak és segítik a sport népszerűsítését vidéken és a fővárosban egyaránt. Számos rögbiklubban a szülők nem csupán szurkolók, hanem a klub működésének meghatározó pillérei. Önkéntes munkájukkal a közösségformálás motorjai. A szülők és gyerekek közös rögbis élményei felejthetetlenek, a csapatmunka és a sportszerűség értékei összetartóbbá teszik a családokat és a közösségeket.

A rögbi kiváló lehetőség a sportolásra és a közösségi életre mind a fiúk, mind pedig lányok számára. Ez a sport önbizalmat és erőt ad, ami az élet minden területére kihat. A rögbi világszerte népszerű, és 2016-tól az olimpiai játékokon is szerepel. A rögbis szemléletmódban a játék öröme és a minél jobb játékminőség elérése az elsődleges szempont. A sport alapvetően a küzdelemre, kitartásra, egymás segítésére és a közösségi életformára nevel. A mérkőzéseket mindig közös étkezés követi, ahol a pályán ellenfelek barátként tekintenek egymásra.

Az MRGSZ tisztában van azzal, hogy a fiatal korban elkezdett sport nagyobb eséllyel kíséri el az embert élete végéig valamilyen formában. Céljuk éppen ezért, hogy a fiatal generációt a lehető leghamarabb a saját nyelvén elérjék és meggyőzzék a fizikai aktivitás fontosságáról és az abban rejlő egyéb lehetőségekről.

2024. július 12-14. között Budapesten rendezték meg a régió kiemelt tojáslabdás eseményét, a TROPHY SERIES Olimpiai Rögbi Európa-bajnokság második fordulóját. A versenynek a Kincsem Park területén elhelyezkedő Budapest Rugby Center adott otthont. A play-off rendszerű találkozó három napja alatt összesen 24 csapatot és 68 mérkőzést láthattak a sport rajongói. A hölgyek összecsapásait pénteken és szombaton, míg a férfiakét szombaton és vasárnap vehették szemügyre az érdeklődők. A magyar csapatok küzdelmei népes szurkolótábort vonzottak a hazai lelátóra. A hölgyek és a férfiak egyaránt összesített negyedik helyen végeztek, amely mind a két nemben történelmi siker.

Címlapkép: Getty Images

