Hiába a húzós árak: ezekre a helyekre jár szórakozni a magyar elit

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne gondolkozott volna már el azon, hogy egyszer valami különleges kikapcsolódási formába vág. Legyen szó akár egy tandemugrásról, vízisíről, vagy akár egy élményvezetésről egy Ferrari volánja mögött. Ezek azok az élmények, amelyek kizökkenthetnek mindenkit egy rövid időre a szürke hétköznapi mindennapjaikból, és tovább fejleszthetik a személyiségünket. A Meglepkék csapata Magyarország első számú élményajándék szervezője régóta telis-tele van a jobbnál-jobb kikapcsolódási lehetőséggel, így mindenki megtalálhatja magának a legeslegjobb kikapcsolódási formát. Sashalmi Attila, a Meglepkék.hu élménykutatója lapunknak elmondta, melyek a legnépszerűbb programok, de mesélt a távlati céljaikról is.

A nyári főszezonban hatványozottan felértékelődik a kikapcsolódni vágyók száma, ugyanakkor a sikeres, vagy inkább a keresett programok nem az évszakoktól függenek – kezdte lapunknak Sashalmi Attila. A Meglepkék.hu élménykutatója szerint ilyenkor az utalványok felhasználási kedve és lehetősége miatt fokozott inkább csak az érdeklődés.

Az ajándékozási kedv egész évben dübörög, karácsonykor meg a csúcson van, de a megajándékozottak a jó időben szívesebben mennek el és valósítják meg az ajándékot, amit nekik szántak

- mondta.

A nyári hőségben ugyanakkor nem meglepő, hogy dübörögnek a vízparti kikapcsolódási formák, amelyek közül kiemelkedő az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Redjet, aztán Hyperjet, Superjet a Balatonon, vitorlázás, SUP bárhol és vízejtőernyőzés a Tisza tavon.

Egy balatoni Redjet ára egy 10 perces kikapcsolódás során 5 ezer forinttól indul. Ha viszont hosszabb vízi kalandra vágynánk, akkor se kell csüggednünk. Lehetőség van már manapság motorcsónakos túrára Szentendrére, onnan pedig Sup túrára lefelé 6-10 fővel. Igaz ez esetben már mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

A program időtartam

3 órás kaland 300.000 Ft

4 órás kaland 315. 000Ft

Aki nem éri be ennyivel, és valami igazán extrémre vágyik azoknak jó választásként szolgálhatnak a különböző sportautós szolgáltatások. A sebesség szerelmeseit a Balaton Park Ring várja, ahol többek között Ferrarival, Lamborghinivel vagy akár egy Ford Mustanggal is repeszthetünk. Igaz ez esetben is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Egy Ferrari 296 GTB-el való tesztvezetés 149 990 Ft, a Mustanggé valamivel olcsóbb, „csak” 89 990 Ft.

Az autós programokon túl lehetőség van még lövészetre, repülésekre, tandemugrásokra is

- folytatta Sashalmi Attila.

A tandemugrás kiváló választás lehet azoknak, akik szeretnék megtapasztalni, milyen a súlytalanság, a zuhanás, a süvítő szél. Az élmény mellé külön kérhető különböző videó felvétel is, amin megörökítjük a felejthetetlen ugrásunkat is. Ennek az ára fejenként 86 ezer Ft.

Ezen felül, akik mégis valami nyugodalmas kikapcsolódásban gondolkodnának, számukra ott van a Gasztró, vagy az egyéb más romantikus kikapcsolódási formák.

Fürkészve az oldalt olyan egyedi szolgáltatásokba is belebotlik az ember, mint például a tankvezetés is. A hatástalanított járművekkel ugyan úgy, mint autókkal, repülőkkel élményvezetéseket vagy sima tank rodeózást tartanak Balatonon, Gyálon vagy akár Budaörsön is.

Sashalmi Attiláék hosszútávon szeretnék a piaci pozícióikat tartani, és folyamatosan új lehetőségeket kutatni és szerezni. Mindamellett már azon gondolkodnak, hogy mivel tudnák bővíteni még a repertoárt a későbbiek folyamán

Egy szóval mindennel! A víziónk, hogy a Meglepkéken legyen minden, ami élmény Magyarországon. Minden, amit szívesen adsz ajándékba vagy te is kapnál. Az Extrém élményekkel, kalandokkal alapoztuk meg a céget a hírnevünket, de ránk sütötték, hogy nagyon férfias a kínálat és elkezdtük a terjeszkedést. Már megtalálható gasztroblogok, szállás(különlegesek), szépségkezelések, relaxáció élmények

- hívta fel a figyelmet.

A cégek körében már jó ideje bevett szokássá váltak ezek a különböző csapatépítő szolgáltatások. Sashalmi Attila ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy alapesetben nem ez a specialitásuk. Szeretnek nálunk szemezgetni, de ami jó élmény 1-2-3 főnek és életre szóló, bakancslistás az 10-15-30 főnél lehet meg sem valósítható vagy nem olyan a hatás.

Mivel már 20 éve csináljuk látjuk az egyre növekvő igényt. Vannak Top élmények, amik nagyot futnak és pár év múlva lecsengenek, de mindig vannak sztárok

- magyarázta.

A Meglepkék.hu megrendelőinek többsége a 30-55 év közöttiekből kerül ki, 70-75%-uk nők, ők azok, akik figyelnek, érdekli őket az ajándékozás és az ajándékozás hatása. Mint mondja ez annak a fényében különösen érdekes, hogy eredetileg férfiaknak alapították a céget, hogy ne egy bonbonnal meg virággal lepjék meg a feleségüket, de többségben mégis Nők vásárolnak náluk.

