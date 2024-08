Filléres mozizásra vágysz vidéken? Mutatjuk, mennyiért filmezhet a család az ország keleti felében

Tavaly decemberben emelt árat a Cinema City. A legáltalánosabb jegy, a 2D-s felnőtt jegy ára 2500 forintról 2900 forintra emelkedett Budapesten, míg a 2D-s kedvezményes megy ára 1950 forintról 2400 forintra. Előbbi 16, utóbbi 24 százalékos emelkedést jelent. Mind Budapesten, mind vidéken emelték az árakat, igaz, a vidéki mozikban továbbra is a fővárosinál olcsóbbak a jegyek. Mit tehet, aki ettől is olcsóbban mozizna? Az felkeresi a kisebb, helyi mozikat és ott nézi meg a kiválasztott filmet. Cikkünkben most a keleti régió kisebb mozijainak kínálatát néztük meg.

A Központi Statisztikai Hivatal 2023-as adatai szerint összesen 152 mozi működik ma, Magyarországon. Ebbe nem csak a minden megyeszékhelyen megtalálható Cinema City mozik, de a kisebb, vidéki településeken működő mozik is benne vannak. A KSH adatai szerint a 152 moziban összesen 422 moziterem üzemel, melynek befogadóképessége 71 122 fő. A 2023-as évben 358 filmet mutattak be a mozik, ebből 47 új magyar játékfilm volt. Ha ötéves távlatban nézzük az adatokat, akkor az látszik, hogy 2018-ban jóval több, 177 mozi üzemelt az országban, 421 moziteremmel és 73 315 fős befogadóképességgel. Nyilván a koronavírus-járvány óta sokat változtak a mozizási szokások, a jegyárak emelkedése is hozzátett ahhoz, hogy ki, mikor ül be egy filmre. A járvány visszavetette a működő mozik számát A KSH adatai szerint 2014 és 2019 között Magyarországon a mozik és a mozitermek száma dinamikusan nőtt: míg 2014-ben 105, 2019-ben 72%-kal (76 darabbal) több, összesen 181 mozi végzett filmvetítési tevékenységet. A mozitermek száma 2019-re 428-ra bővült, ami közel száz teremmel (30%-kal) volt több a 2014. évinél. A mozik befogadóképessége hasonló arányban bővült, 2019-ben 16,8 ezerrel (közel 29 %-kal) több volt a férőhelyek száma, mint 2014-ben. 2020-ban a koronavírus okozta járvány váratlan körülményeket teremtett a mozik számára is. Az előző évhez képest több mint 10%-uk nem tudott filmeket vetíteni, a működésüket szüneteltették vagy megszüntették, így összesen 161 mozi 401 moziteremmel maradt látogatható. 2020 nyarán a márciusi kényszerleállást követően egyre több – köztük szabadtéri – mozi nyitott újra. Az összes mozi 12%-a, azaz 19 darab kert- és szabadtéri mozi volt, 16-tal több, mint 2014-ben. A vándormozikkalAz úgynevezett vándormozik üzemeltetői vetítőgépük segítségével viszik el a mozifilmeket – akár helyi igények szerint is - olyan térségekbe, ahol nincs kiépített mozi együtt 2020-ban az előadások vetítéséhez a helyszínt csaknem 30%-ban a nem hagyományos mozik termei biztosították. 2020-ban a 142 beltéri mozi közül 13-nak 8 vagy több terme volt; ezek az ún. multiplexmozik, amelyek összesen 26 124 férőhellyel, a teljes mozikapacitás 36%-ával rendelkeztek. A multiplexek száma az elmúlt években lényegében nem változott (2014-ben 12, 2020-ban 13 volt), a „kis” mozik közül az egy moziteremmel rendelkezők száma és aránya nőtt: míg 2014-ben az összes beltéri moziból az egy mozivászonnal rendelkező beltéri mozik aránya 57% (58 mozi) volt, addig ez az arány 2020-ban 59%-ra (84 darabra) emelkedett. Forrás: KSH A mozitermek négytizede a fővárosban üzemelt A mozitermek közel 40%-a Budapesten található, ez 2020-ban összesen 157 termet jelentett. A fővárost követően a legtöbb moziterem (22 darab) Győr-Moson-Sopron megyében volt, a legkevesebb vetítővászonnal (2 darab) Tolna megye rendelkezett. 2014 óta a mozitermek száma legnagyobb mértékben Budapesten és Pest megyében növekedett: előbbi esetén 11, utóbbinál 10 moziteremmel több várta 2020-ban a filmeket kedvelőket, mint 2014-ben. A mozik, mozitermek jellemzően városokban találhatók, a multiplexek több mint fele (7 darab) a fővárosban működött 2020-ban. 2020-ban a moziférőhelyek száma 71,9 ezer darab volt, 4,1%-kal (3 ezerrel) kevesebb, mint az előző évben. Ezer lakosra országosan 7 moziférőhely jutott. Budapesten a legkedvezőbb a helyzet, ahol az ezer lakosra jutó férőhelyek száma több mint kétszerese az országos átlagnak (14,6 darab), Nógrád (2,0 darab) és Tolna (1,6 darab) megye fajlagos ellátottsága a legalacsonyabb. Forrás: KSH 2020-ban 72%-kal esett vissza a mozik látogatottsága 2020-ban a járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedések hatására a mozielőadások száma 257 ezerre, az egy évvel azelőttinek közel a felére csökkent. A hazai mozik a 2019. évinél 72%-kal kevesebb, 4,3 millió látogatót fogadtak, ezzel megtört az évek óra tartó növekvő tendencia. (A 2019. évi 15,1 millió fős látogatottság közel másfélszer volt nagyobb, mint 2014-ben.) Átlagosan az egy moziteremre jutó látogatások száma 2014-ben 31,4 ezer fő volt, 2019-ben 35,3 ezerre nőtt, 2020-ban pedig 10,6 ezer főre esett vissza. A mozik forgalma között jelentős szórást tapasztalhatunk: a tényleges látogatások száma 12 fő és 455 ezer fő között alakult az egyes mozikban 2020-ban. 2020-ban a mozilátogatások fele – közel 2,2 millió – Budapesten történt. Egy főre országosan 0,4 mozilátogatás jutott, míg 2019-ben 1,5 látogatás. A 2014 és 2019 közötti időszakban a főváros és a megyék közül Budapesten volt az átlagos látogatásszám a legmagasabb, 3,6 és 4,5 közötti, ezzel szemben Tolna és Nógrád megyékben a legalacsonyabb, 0,1 és 0,5 között alakult. A hazai mozik jegybevétele 2020-ban 6,4 milliárd forintot tett ki, ami közel 71%-kal maradt el az előző évitől. A lakosság mozijegyekre a legtöbbet Budapesten (3,5 milliárd forintot), a legkevesebbet Tolna megyében (13,9 millió forintot) költött. A jegybevétel megyék szerinti megoszlása gyakorlatilag megegyezik a 2019. évivel. A magyar filmek jegybevétele az összes jegybevétel 6,8%-át jelentette 2020-ban, ami a 2019. évi jegybevétel 40%-ának felel meg. Az átlagos jegyár – amely tartalmazza az ingyenes, főként gyermekek számára készült előadásokat is – 2020-ban 1500 forint volt, 3,2%-kal több, mint az előző évben. Olcsóbbak a kis mozik, így jobban megéri? Tavaly decemberben emelt árat a Cinema City. A legáltalánosabb jegy, a 2D-s felnőtt jegy ára 2500 forintról 2900 forintra emelkedett Budapesten, míg a 2D-s kedvezményes megy ára 1950 forintról 2400 forintra. Előbbi 16, utóbbi 24 százalékos emelkedést jelent. Mind Budapesten, mind vidéken emelték az árakat, igaz, a vidéki mozikban továbbra is a fővárosinál olcsóbbak a jegyek. De mit tehet, aki ettől is olcsóbban mozizna? Az felkeresi a kisebb, helyi mozikat és ott nézi meg a kiválasztott filmet. Cikkünkben most a keleti régió kisebb mozijainak kínálatát néztük meg. 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán a Krúdy Art Moziban a következő jegyárakat láthatjuk: A megyén belül, a Szalkai Moziban pedig a következőket: 2. Hajdú-Bihar megyében az Apollo Moziban a következő jegyárakra számíthatunk: A megyében még a Makk Kálmán Moziban is filmezhetünk. Itt helyfoglalás során kell fizetni a jegyekért. Az árak a következők: 3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolcon mozizhatunk a Béke moziban: A megyében Sárospatakon is nézhetünk filmeket, itt van az árlista, mennyiért: Vagy Egerben is, a Cinema Agria Moziban, itt az árak a következők: Ha megnézzük, akkor bizony egyértelmű, hogy a vidéki kisebb mozikban, sokkal olcsóbban jön ki a családi mozizás, mint a nagyobb komplexumokban. Persze mindenki maga dönti el, mit preferál jobban, illetve, hogy igényel-e olyan extrákat, amiket egy Cinema City-ben kínálnak, legyen szó az étel - és italválasztékról is. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!