Dobsz egy hátast, mi vár Szabolcs megyében: sárkányok, uralkodók és egy kis Hollywood

Idén is felkerült a toplistás települések közé Nyíregyháza, nem csoda, hiszen rengeteg látnivaló és program várja az ide és a megyébe látogatókat. Ha tervezed a nyaralást, vagy tennél egy őszi rövid kirándulást, adunk pár tippet, mit érdemes a régióban mindenképp megnézned. Itt járva megtudhatod, miért hívják Mátészalkát Hollywood bölcsőjének. De barangolhatsz, egy ízig-vérig Trónok harca hangulatot idéző városban, Nyírbátorban is, amit a sárkányok városa névvel is illetnek. Vagy akár átélheted a Bridgerton hangulatot a tiszadobi Andrássy Kastélyban. De ez még nem minden! Nézzük meg, mi vár még rád!

A Szallas.hu friss elemzése szerint bár a Balaton népszerűsége elvitathatatlan a vakációzók körében, a Tisza-tónál is sokan nyaralnak. A magyar tenger térségében Siófok, Balatonfüred és Hévíz szálláshelyeit választották eddig a legtöbben nyaraláshoz, a Tisza-tónál Tiszafüred, Poroszló és Abádszalók voltak a legkeresettebbek. Az országos listán pedig Budapest, Eger, Szeged, Hajdúszoboszló, Pécs, Gyula és Nyíregyháza szerepelnek a legfelkapottabb balatoni települések mellett. Július első két hetében többen nyaraltak belföldön, mint a teljes júniusi hónapban. Ha nem is az élre, de felkerült a turisztikai térképre Nyíregyháza A top 10 hazai település a nyáron a portál adatai szerint foglalási darabszám alapján július 16-áig: 1. Siófok

2. Budapest

3. Eger

4. Balatonfüred

5. Szeged

6. Hajdúszoboszló

7. Pécs

8. Hévíz

9. Gyula

10. Nyíregyháza Milyen kikapcsolódás vár a családra a megyében? Ahogy arról korábban írtunk, több mint tíz fürdőhely vár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol kikapcsolódhatsz a családdal. Az árakról és részletekről korábbi cikkünkben írtunk, ide kattintva olvashatsz róla többet. Nézzük meg, mi minden más vár még a megyében és mennyiért 1. Nyíregyházi Állatpark - Sóstó Zoo - Nyíregyháza A tölgyesekkel határolt Nyíregyházi Állatpark hazánk leglátogatottabb vidéki látnivalója, mely már többször is elnyerte az Európa legjobb állatkertjének járó címet. Területe 30 hektáron nyújtózik, és csaknem 5000 állatnak ad otthont. A parkban tett séta épp olyan tanulságos, mint amennyire kalandos és szórakoztató. Milyen programok várnak Rád a Nyíregyházi állatparkban? ​Új attrakció! – Jégvilág

VR Tengeralattjáró - VR élmény és 4D-s elemek

​Száguldó Folyó - Különleges Hullámvasút

​Fókashow

​Látványetetések - cápaetetés, fókashow, kecskék és állatfarm

​Tevegelés

​Klíma Kamra – Éld át az igazi sarki hangulatot! 2. Sóstói Múzeumfalu - Nyíregyháza Hazánk második legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma, a Sóstói Múzeumfalu a megye öt eltérő tájegységeinek népi építészetét hivatott bemutatni. Mindenki kedvére barangolhat a Felső-Tisza vidékének jellegzetes épületei között, ám a sóstógyógyfürdői skanzen változatos programjain is részt vehet. A skanzen 1979-ben nyitotta meg kapuit, akkor még öt parasztportával, azóta folyamatos fejlődésen megy keresztül, mára már Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumának számít. 3. Szatmári Múzeum - Mátészalka A fény városa, Hollywood bölcsője - mondják Mátészalkáról. Itt található a Szatmári Múzeum is. Az 1975-ben alapított Szatmári Múzeum a régió összegyűjtött szellemi és tárgyi örökségének legrangosabb központja, a régió egyetlen tudományos intézménye, így Szatmár néprajzi értékeinek őrzése, mentése folyamatos és állandó részét képzi tevékenységének. A Szatmári Múzeum Mátészalka egyik legrégebbi polgári utcájában található, a Kossuth utcán. A múzeum Közép-Európa leggazdagabb kocsi-, szekér- és hintógyűjteményével rendelkezik. A gazdag tárlatot bemutató szekérszín mellett állandó és ideiglenes kiállításainkat is megtekinthetik az ide látogatók. A múzeum fő eleme a népi hagyományőrzés, a régi szatmári élet bemutatása. Az egykori főispáni épületben az u. n. Péchy-palotában az állandó kiállítások között a nemzetközileg is elismert festőművésznő Gábor Marianne érdemes művész festőművésznő életmű kiállítása, Kertész Klára kerámiái, valamint Kútvölgyi Mihály fotóművész Szatmár-Beregi fafaragások c. fotókiállítása látható. A 2010-es években felújításra került Mátészalka híres iparos családjának, a Schwartz, azaz Szatmári családnak a lakóháza, ahol három kiállítás kapott helyett. A településről származó család fiának, Tony Curtisnek az emlékszobáját, egy villamosítás-történeti tárlatot, illetve egy babakiállítást tekinthetnek meg itt a látogatók. Jegyárak: Felnőtt belépő: 1000 Ft

Kedvezményes (nyugdíjas, diák) belépő: 400 Ft

A megváltott belépőjegyek érvényesek a Szalkai-Schwartz-Házban és a Szatmári Múzeumban lévő összes kiállításra egyaránt! 4. SzatmárQuad - Kérsemjén A Kérsemjénből kiinduló, lenyűgöző útvonalakon vezetett quad túrák elérhetők Fehérgyarmat várostól mindössze 8 km-re. Fedezze fel Kérsemjén és környező falvak rejtett kincseit és lenyűgöző tájait, miközben megcsodálhatja a Szamos, Tisza és Túr folyók természeti csodáit! A kínálatban számos választási lehetőség áll rendelkezésre, lehetőség van különböző útvonalak egyedül vagy párosan történő felfedezésére. Ez kiváló program lehet családok, baráti társaságok számára, és ideális választás csapatépítő rendezvényekhez vagy kirándulásokhoz. A túrákon 1 vagy 2 személyes quadok bérelhetők. Útvonalak: Barangolás a Szilva úton - 90-110 perc (időjárás/útviszony függö) - 50 kilométer

Tiszaparti túra - 130-180 perc (időjárás/útviszony függö) - 80 kilométer

Egésznapos túra 5. Túristvándi Vízimalom - Túristvándi A túristvándi vízimalom átélte az évszázadok viharait, változásait. Ez az egyetlen ilyen felépítésű és méretű vízimalom egész Európában. A vízilapátokkal együtt 6 méter 20 cm átmérőjű kerekekkel működő alulcsapós vízimalom oldala a partoldalba van beépítve, többi része cölöpökön áll. Déli oldalán helyezkedik el a kerék és a duzzasztó zsilip. A belső tér tizenegy ablakkal rendelkezik, így a megvilágítás is tökéletes. Kívülről három erkély díszíti, melyekről csodálatos látvány tárul elénk a folyóról és környékéről. A malom szerkezete ma is őrlésre alkalmas, köszönhető az alapos felújításnak. Az épületben megtekinthető egy kiállítás is, melyben a vízimalom történetével, működésével ismerkedhetnek meg a vendégek. Belépődíjak: Felnőtt: 200 Ft

Gyermek/Diák/Nyugdíjas: 100 Ft 6. Andrássy-kastély - Tiszadob A tiszadobi Andrássy Kastélyról az a monda járja, hogy Erzésbet magyar királyné tiszteletére épült, a francia Loire folyó menti középkori lovagi várkastélyok mintájára.

A kastélyt 1880 és 1885 között építette Andrássy Meining Arthur tervei alapján neogótikus-romantikus stílusban. Az épület mögötti területen egy a mai napig is gondozásban lévő angolkert található, melyet rózsalugasokkal ültettek tele, valamint egy bukszus-labirintus került még itt kialakításra mely még ma is bebarangolható a látogatók számára. A kastélynak különlegessége, hogy az évszakok számának megfelelően 4 bejárata van, a hónapok számával megegyezően 12 tornya, a hetek számával megegyezően 52 szoba található benne, valamint a napok számával azonosan, 365 ablakszeme van. A Tisza-part legromantikusabbjának is emlegetett kastélya a második világháború után állami tulajdonba került és gyermekotthonként működött, 2014-ben viszont teljesen felújították, 2015 decemberében pedig megnyitotta kapuit az érdeklődők számára is. Ha te is átélnéd a híres sorozat, a Bridgerton hangulatát, akkor nézd meg a kastélyt, illetve az előtte elterülő varázslatos labirintust! 7. Báthori Várkastély és Panoptikum - Nyírbátor Báthori nemesi telkeit először 1433-ban említették írásos emlékekben, pontosan azon a környéken, ahol később az ásatások során megtalálták az újjáépített kastély maradványait. Magáról a kastélyról először 1549-ben tesznek említést, ami ekkor még nagy szereppel bírt, ám a XVIII. századra már elég romos állapotban találták. Megmaradt használható részéből egy magtárt alakítottak ki. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal műemlékké nyilvánította az épületet 1985-ben, ennek következtében a rendkívül rossz állapotban található északi palota hazánk egyik leghíresebb késő-gótikus emléke lett. A Báthori Várkastélyt a 2000-es évek végén felújították, ennek köszönhetően ma már látogatható. A korabeli kastélynak ez az egyetlen olyan területe, ami meglévő falaiban középkori maradványait őrzi. A Báthori Panoptikumban mindenki részese lehet egy csodálatos időutazásnak, ahol történelmi tényeken alapuló kiállítás keretein belül ismerhetik meg a város múltjához kötödő Báthori család korát és legendáit. A XV-XVII. század legfontosabb eseményeit mintegy negyvenöt életnagyságú forma jeleníti meg öt képben, miközben pár neves történelmi egyén mellett a család többi tagjai is életre kelnek. Az aprólékosan kidolgozott figurák és a környezet párosítása egyedülálló reneszánsz hangulatot nyújt mindenki számára. Számtalan legendát megismerhetünk a városról, amit körbeszőttek a sárkányokról, vagy olyan vérben fürdőző királynőkről szőtt történetek, mint Báthori Erzsébet. 8. Cinemaqua Film-és Naturpark - Kisvárda A Cinemaqua Film- és Naturpark 2020. augusztusában nyitotta meg a közönség előtt kapuit. A park 40 hektár területen fekszik és mintegy 28 élményelemet lehet megtekinteni. A park belsejében elektromos autókat vehetnek igénybe a látogatók, melyek megállóit táblák jelzik. Fantasztikus filmes világ várja a látogatókat eredeti díszletekkel, hihetetlen látványelemekkel , elképesztő show-kal, dinókkal, díszlethajóval, VR-szobával, vizi dodgemmel és még sok felejthetetlen élménnyel Európa legújabb és tematikájában teljesen legeredetibb mozi parkjában. A szinte élethű díszletek között akár egy teljes napot is el lehet tölteni. Az attrakciók között láthatóak 1900-as éveket idéző díszletek, számos olyan filmekben szereplő tárgyak, amelyeket bátran kipróbálhatnak a kíváncsi kezek. Ilyen az1614-es évekbeli Jamestown telepesfalu díszletei vadnyugati pisztoly dörrenéssel, katonai sátrak és számos egyéb a filmes világot életre keltő látványosságok. A legnagyobb kaland mégis alighanem az Elveszett világ felfedezése. Ez a rész adja a leginkább természetközeli élményt. Mesés túrát tehetünk a vadregényes rengetegben, s elképzelhetjük a kort, amikor még a dinók uralták a bolygót. A park egyik különlegessége a Natura sétány, ahol a filmes élmény és a természet egy helyen összeér, és összefér. A festői szépségű környezetben sétálva ha csendben figyelünk, láthatjuk a környék kis lakóit. Helyszínek: Eco park, Látogatóközpont, Filmpalota, Amerika korzó, Motel, Kalandhajó, Végítélet kaland, Kalózkaland, Atlantisz játszótér, Jamestown, Honvédsuli, Csónakház, Japán ház, Csodakert, Varázsló tér, Útvesztő, Jövő háza, Vadnyugat, Aranymosó, Játékkészítő, Boszorkányház, Börtön, Királyság,Őslénypark, Aranyásók, Cirkuszi sátor, Hangár, Natura sétány 9. Movie Planet Tematikus Családi Élménypark - Vásárosnamény A Movie Planet az a hely, ahol a család minden tagja talál magának érdekeset. A park célja a kalandot kedvelő és szórakozni vágyó családok szórakoztatása, ahol kivételes filmbeli attrakciókkal, műsorszámokkal és meglepetésekkel várják a látogatókat. Minden attrakció kötődik egy klasszikus, nagyon jól ismert filmhez vagy karakterhez. Innen születetta hely neve a Movie Planet, a filmek bolygója. Egy 500 méter hosszú vízi villámvasutat lehet kipróbálni, amely 10 méter magasból induló szabadesést rejt magában. Ez az országban is egyedülálló attrakció. A Hollywood Restaurant nevű étteremben a finom ételek mellett filmbeli műemléktárgyakat is megcsodálhatnak, mint például Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag című filmben használt egyik motor. Látványosságok: Cars verdák – Luigis bike ride

Wild West – kisvonat

Gold Mine aranybányász

Mary Poppins carousel (körhinta)

Indiana Jones Canyon river adventure

Jurassic Park dino autók

Mississippi Boat játszóház

