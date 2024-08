Kalandra fel! Ezek a legnépszerűbb nyári gyerektáborok 2024-ben

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rengeteg magyar család döntött úgy, hogy a külföldi vakációzás helyet idehaza töltik el a gyerekek a nyarat. A legfrissebb statisztikák szerint az árak valamelyest idén nyáron is nőttek, átlagosan 10-15 százalékkal. Ennek ellenére a minőségibb szolgáltatásokat nyújtó táborok iránti kereslet még mindig töretlen. A Táborfigyelő adatai szerint a legnépszerűbb táborcélpontok között Pest, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyéket találjuk, de sok gyermek vakációzik Somogy és Fejér vármegyékben is.

Továbbra is töretlen a hazai táborok népszerűsége, a nyári vakáció hajrájában még mindig rengetegen keresik fel a hazai helyeket. A Táborfigyelő a lapunknak elmondta, hogy az idei év már csak azért is kiemelkedő, mert az elmúlt években is tapasztalt tendencia, miszerint az országhatáron kívül élő magyar családok nyaranta itthon táboroztatják gyermekeiket, egyre nagyobb mértékben növekszik. Táboroznak Magyarországon az Európai Unió tagállamaiban, úgy mint Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország vagy Spanyolország, élő családok gyermekei, de az EU-n kívüli országokból is sokan töltik a vakáció egy részét itthon, ilyen forrásállamok Anglia, az Egyesült Államok, Kanada, de Brazília is - hívták fel a figyelmet lapunknak. Az okok között a gyerekekben a magyar kultúra és beágyazottság megerősítése ugyanúgy szerepel, mint a magyar nyelv gyakorlása, illetve a választás eredőjeként egyértelműen látszik a magyar táborok kiemelkedő minősége is. Ami az árakat illet semmi okunk nincs az örömre. A júniusi 3,7 százalék után júliusban is tovább emelkedtek az árak. A KSH friss felmérése szerint az áremelkedés éves üteme 4,1 százalékra nőtt. Egy hónap alatt pedig az árak átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek Az inflációt még mindig a szolgáltatások árának az emelkedése fűti. Ez júliusban sem volt másképp, hiszen egy hónap alatt 1,1 százalékkal, egy év alatt pedig 9,1 százalékkal drágult. Ez lecsapódik a turizmusra, vendéltására is. A táborfigyelő a HelloVidék megkeresésére elmondta: a nyári táborok árai átlagosan 10-15%-os mértékben növekedtek, ezáltal egy napközis tábor átlagára valamivel 50 ezer forint felett található, míg egy ottalvós táborért átlagosan 80 ezer forintot kell fizetnie a családoknak. A táborok esetében az árolló rendkívül széles, találni tábort a Táborfigyelőn 42 ezer forintért is, ahogy 350 ezer forintos turnusáron is - tették hozzá. Nagy a szórás régiónként Mint ahogy a Táborfigyelő felhívja rá a figyelmet, a SZÉP kártya elfogadása továbbra is népszerű mind a szülők, mind a táboroztatók körében, a nyári táborok több mint harmadában (35%) fogadják el a béren kívüli juttatás ezen formáját. A kártyakibocsátók rangsorát idén az OTP vezeti, mögötte fej-fej mellett az MBH és a K&H. A táborozó gyerekek száma valamelyest csökkent, a tavalyi rekordévben tapasztalt rekordszámú 230 ezer résztvevővel szemben 2024-ben 215 ezer táborozóval számolhatunk idén. Ennek első számú oka, hogy a nyári szünet egy héttel rövidebb lett, idén tíz héten át vakációzhatnak a gyerekek. Továbbra is tarolnak a sporttáborok A legnépszerűbb tábortéma 2024-ben a sporttáborok lettek, így már zsinórban a harmadik esztendőben választottak a legtöbb gyermek részére ilyen vakációs programot a szülők. Az ezüstéremmel a kalandtáborok büszkélkedhetnek, míg a dobogó harmadik fokára döntetlen eredménnyel jutottak az idegen nyelvi, elsősorban angoltáborok, illetve a katonai táborok. Nagyon sokan választottak ezen témák mellett állatos, készségfejlesztő, lovas és horgásztábort is. Egyre népszerűbb Somogy és Fejér megye is A Táborfigyelő felmérése alapján a legnépszerűbb táborcélpontok között Pest, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyéket találjuk, de sok gyermek vakációzik Somogy és Fejér vármegyékben is. Továbbra is optimális a táborkínálat földrajzi eloszlása is, országszerte elérhetőek minőségi táborok, így a családoknak nem kell túl sokat utazni egy-egy kiválasztott táborért. A táborozó gyerekek valamivel több mint fele (53%) napközis táborban vakációzik, míg 47%-uk ottalvós programokon vesz részt. Ennek oka, hogy a fiatalabb gyermekek nagyobb arányban táboroznak, élménydús felügyelet szükséges számukra, amíg a szülők dolgoznak, és esetükben többen választják az olyan vakációs programokat, ahol még otthon lehet aludni - zárták. Címlapkép: Getty Images