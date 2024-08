6+1 klassz vidéki fesztivál, ahol még tűzijáték is lesz: itt feldobhatod az augusztus 20-ai hosszú hétvégédet

Országszerte sok településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet, zenei fesztiválokat és tűzijátékot Szent István napja alkalmából. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek. Szolnokon is lesz légi parádé, továbbá tűzijáték, harcászati bemutató és tiszai hajós, fáklyás felvonulás. Vidéki programajánlónk következik!

Megtanultuk a leckét, augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepünk: Szent István király napja, a magyar államalapítás, és az állam több mint ezeréves folytonosságának emléknapja. Idén ráadásul extra hosszan ünnepelhetjük, 17-étől, azaz szombattól 4 napos ünnepi hosszú hétvége vár ránk. Az ország számos pontján pedig remek programokkal készülnek ezekben a napokban. Szóval, nem csak Budapesten lesz élet, országszerte megannyi településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet, vagy épp fesztiválokat. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek. Szolnokon is lesz légi parádé, továbbá tűzijáték, harcászati bemutató és tiszai hajós, fáklyás felvonulás.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is.

Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította hivatalos állami ünneppé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.

Idei top úti célok az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

A Szallas.hu adatai szerint idén a magyarok harmada a Balatonon üdül az államalapítás ünnepén. A foglalások mintegy 18 százalékánál választották az észak-magyarországi régió településeit, 11 százalékuk pedig a Dél-Alföldre szól. A foglalások száma alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Hévíz vezeti a legnépszerűbb belföldi úti célok listáját. Az élmezőnyt Eger, Szeged, Gyula, Balatonfüred, Pécs, Zalakaros és Keszthely követi.

Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője még hozzátette, a foglalások mintegy 15 százaléka négy, 13 százaléka pedig egy éjszakára szól. Minden harmadik foglalásnál apartman, minden negyediknél pedig vendégház és hotel mellett döntöttek az utazók.

A foglalások 28 százalékánál wellness-szálláshelyre esett a vendégek választása.

Az augusztus 20-ai távozási dátumú foglalások harmada 50-100 ezer forint értékű, 21 százalékuk 50 ezer forint alatti, minden ötödik 100 és 150 ezer forint közötti. Minden tizedik foglalásért 150-200 ezer forintot fizettek, és ugyanennyi az aránya a 200-300 ezer forint értékűeknek is. A foglalások 5 százalékánál 300 ezer forint felett költöttek.

1. Sokszáz brazil dobossal pörgetik fel az idei Debreceni Virágkarnevált

Ámulatba ejtő, színpompás forgatag vesz körül, ha augusztus 14-20. között Debrecen felé veszed az irányt. Ezekben a napokban rendezik meg ugyanis az évtizedes hagyományokra visszatekintő Debreceni Virágkarnevált, ahol 5 méter magas,12 méter széles virágkompozíciók haladnak végig a városon.

A kocsikat 2000 magyar és külföldi közreműködő, 7 zenekar, valamint 10 külföldi csapat kíséri, akik között idén a több, mint 250 dobossal érkező BRAZIL BATALA INTERNATIONAL lesz a legnagyobb durranás.

A karnevált természetesen számos egyéb program is kíséri, így például különböző gyerekprogramoknak, koncerteknek, színházi előadásoknak is örülhetnek az érdeklődők.

2. Tűzijáték a rakpartról - Szegeden

Idén 5 napos lesz az Államalapítás Ünnepéhez kapcsolódó programsorozat Szegeden, melynek helyszíne a tavalyi évhez hasonlóan a Széchenyi tér. Az ünnepi tűzijátékot a rakpartról lehet majd megtekinteni augusztus 20-án 21.00 órától.

Augusztus 16-án, pénteken délután veszi kezdetét az öt napos rendezvény a Széchenyi téren, ahol élő koncertek, gyermekműsorok, fúvószenekari találkozó és utcabál is várja a szórakozni vágyókat. Természetesen nem csak a programok miatt lesz érdemes kilátogatni, ugyanis a Széchenyi tér igazi kézműves és gasztronómiai piaccá változik. A borászatokon kívül kisüzemi sörfőzdék, vendéglátósok és kézművesek is várják a kilátogatókat. Részletek itt!

3. Fáklyás felvonulás a Tiszán, Szolnoknál

Augusztus 17-20. között, a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezik a Szent István napi ünnepi programokat Szolnokon. A nemzeti ünnepen, koncertekkel, kulturális programkavalkáddal, gyermekműsorokkal, utcabállal várják az érdeklődőket a Tiszai hajósok terén és a Tisza parton. Látványos programok, kirakodó- és kézműves vásár, széles gasztronómiai kínálat, kenyérszeletelés, tűzijáték, igazi nyárvégi kikapcsolódás Szolnokon! Bővebben a programokról itt!

4. Középkori időutazás Székesfehérváron

Az országban az egyik leghosszabb programsorozattal Székesfehérvár várja a látogatókat. A Székesfehérvári Királyi Napok ugyanis már augusztus 11-én elkezdődik és 10 napon át néptánc előadásokon, kézműves programokon, kertmozis vetítéseken, múzeumi tárlatokon, retro koncerteken, és még számtalan más eseményen vehetünk részt.

Augusztus 17-20. között a belvárosban megelevenedik a középkor a Koronázási Ünnepi Játékokon és a Lovagok Napján. Audienciát tart a királyi óriásbáb-család, lovagok vívnak meg egymással, zenészek muzsikálnak, mesterek szorgoskodnak az utcán, a középkori piacon kofák és korhelyek hangoskodnak, sőt, még boszorkányok és jósok is felbukkannak.

Aki még nem járt a székesfehérvári Bory-várban, annak kiváló alkalom lehet augusztus 20-a a romantikus lovagvár meglátogatására. A délelőtt 10-kor induló kisvonatos túra során számtalan érdekességet tudhatunk meg a vár titkairól, valamint a városról is megtudhatjuk mindazt, amit tudni érdemes. Az épületben helyet kapott hét torony, harminc kisebb-nagyobb helyiség, köztük három műterem, számtalan szobor, kép, régiség és különböző műtárgyak is, amelyek maguk is kiváló mesélői a kornak. Bővebben a programokról ITT olvashatsz!

5. Bor és gasztronómiai programok Hévízen

Neves borászokkal, megújuló gasztronómiai fogásokkal és kínálattal találkozhatunk az államalapítás ünnepén Hévízen is, valamint kézműves vásárt és gyerekprogramokat is szerveznek. Augusztus 16-án Szulák Andrea lép fel 21:00 órától, augusztus 17-én Dér Heni várja majd a popzene kedvelőit a Rákóczi úti színpadon 20:00 órától, augusztus 20-án este pedig a Happy Dixieland Band koncertjét hallgathatjuk meg.

6. Hortobágyi Hídivásár

Ahogy minden évben, idén is országos hírű kirakodó – és népművészeti vásárral várják a látogatókat a Hortobágyon. A vásár nevét természetesen a világszerte híres Kilenclyukú híd adja, amely méltó helyszínt biztosít a magyar és külföldi vendégeknek is. Természetesen a gasztronómia szerelmesei is megtalálják a számításaikat a városban, ugyanis különleges ételekkel és fogásokkal várják őket Hortobágyon. Megkóstolhatják például a nemzeti értéknek számító slambucot.

6+1. Bor és kenyér ünnepe a siófoki hajóállomáson

Siófok legnagyobb ünnepét rendezik meg augusztus 16-20. között, ahol színes zenei és gasztronómiai programokkal találkozhatunk. Idén is a siófoki hajóállomáson rendezik meg a legtöbb programot, valamint itt kapnak helyet az árusok is, azonban az ikonikus balatoni sétány több pontján is lesznek rendezvények.

Délelőttönként a gyerekeket mesejátékok, koncertek és játszóház is várja, az előadások között pedig a Levendula Játszóház és Alkotóműhely kreatív foglalkozásán ügyeskedhetnek.

Napközben táncbemutatók, komolyzenei koncertek gazdagítják a programkínálatot, de sámándobolás és íjászkodás is része lesz az eseménysorozatnak. Esténként DJ-k keverik a lemezeket, hogy hatalmasat bulizhassunk, augusztus 20-án pedig lézershow zárja a Bor és Kenyér Ünnepét Siófokon.

Címlapkép: Getty Images