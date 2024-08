Különleges időutazásra készül Savaria: tógás rómaiak és marcona gladiátorok veszik be a várost

Ha még nem írtátok be a naptárba, jegyezzétek: augusztus 22-25. között Szombathelyen újra az időutazásé, vele a római tógáké és a karneválé lesz a főszerep. 8 kiemelt és 20 kísérőhelyszínen, idén már közel 400 programmal jelentkezik a fesztivál. De mennyibe kerül egy ilyen monstre programsorozat egy vidéki városnak? Mit jelent Szombathelynek a karnevál? Erről is kérdeztük Grünwald Stefániát, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

HelloVidék: A 25. jubileumi év előtt jár a Savaria Történelmi Karnevál, de aki még sosem járt Szombathelyen, annak hogyan tudjuk elmondani, miben más ez a programsorozat, mint a többi historikus fesztivál?

Grünwald Stefánia: Tematikája nagyon egyedi. Igaz, az elmúlt évtizedekben egyre több történelmi múltra építő hagyományőrző fesztivált szerveznek Magyarországon, de közöttük az első egyértelműen a Savaria Történelmi Karnevál volt. Ha visszagondolok a hatvanas évekbeli előzményeire, akkor nem is lehet ez kérdés. Az, hogy egy város a saját történelmi múltját, az ókori városalapítást, annak körülményeit és a későbbi korszakokat egy mára összművészeti fesztivállá fejlődött esemény keretében próbálja bemutatni, tényleg kuriózum. Ami még ritkaságnak számít, az maga a karneváli felvonulás, amin nemcsak hivatásos csoportok és hagyományőrzők vonulnak fel, hanem Szombathely apraja-nagyja is beöltözik, így a városlakók maguk is részeseivé válnak az eseménynek.

A'60-as években honnan jött az ötlet, hogy Szombathely utcáin múltidéző maskarás felvonulást szervezzenek?

Akkoriban minden év augusztusában, az Iseumi Szabadtéri Játékok keretében a Szombathelyi Képtárral szemben, az egykori szentély díszletei között előadták a Varázsfuvolát. Ennek az előadásnak a szünetében rendre megérkezett Claudius császár hírnöke lóháton, és bejelentette, hogy másnap egy történelmi karneváli felvonulást fognak tartani a császár tiszteletére. A ’60-as években négy-öt éven át minden évben megrendezték Savaria Karnevált, aztán egyszer csak ez abbamaradt. Különféle mendemondák terjengenek arról, hogy miért szűnt meg, de elsősorban talán a pénzhiány miatt maradt abba. Olyan szintű nosztalgia élt azonban azokban, akik a hatvanas években részt vettek - akár felvonulóként vagy látogatóként - a felvonuláson, hogy szinte minden évben felmerült az ötlet, hogy újra kéne indítani. Én saját magam – kulturális szervezőként - legalább tíz alkalommal vettem részt olyan egyeztetéseken, ahol ez volt a központi téma, hogy milyen módon, hogyan tudnák újraindítani a Savaria Karnevált. Erre aztán végül 2000-ben került sor a millecentenáriumi ünnepségsorozat keretében. Azóta minden évben, leszámítva a Covid miatt kimaradt két évet, jellemzően augusztus végén megtartjuk az eseményt.

Fotó: Mészáros Zsolt/ Savaria Történelmi Karnevál

Milyen helyet foglal el a Karnevál Szombathely és Vas megye turizmusában?

A Karnevál egyértelműen húzóerőnek számít, hiszen Szombathely vendégstatisztikáiban az augusztus kiugróan magas a többi hónaphoz képest, és ez szinte teljes mértékben a Savaria Történelmi Karneválnak köszönhető. Ilyenkor az összes szálláshely foglalt, nemcsak Szombathelyen, hanem a 20-30 kilométeres körzetben is érezhető a hatása. Voltak olyan évek, amikor már februárban elfogytak a szálláshelyek a karneváli időszakra.

A Covid után több vidéki fesztivál látogatószáma csökkent, nehezen tudtak talpra állni, nem egy meg is szűnt, például a közeli soproni Volt Fesztivál. Hogyan alakult Szombathelyen a látogatószám?

Mivel a karneváli helyszínek 90 százaléka ingyenesen megtekinthető, nincsenek pontos tényadataink arról, hányan látogatnak ki. Különféle számadataink azért vannak, általában drónfelvételek alapján tudunk számolni. Ezek alapján, a három és fél napra kivetítve, jellemzően 100-130 ezer fő fordul meg a rendezvényen. Még a Covid előtt 2019 egyértelműen az egyik csúcsévnek számított, mind látogatószám, mind a résztvevők, mind a bevételek szempontjából. Egy ilyen kiemelkedő év után óriási visszaesést jelentett a járvány. Két év ki is maradt, bár 2021-ben rendeztünk egy hasonló tematikájú kulturális programsorozatot jóval kisebb léptékben, mert annyira hiányolta a közönség ezt a fesztivált. A 2022-es programsorozat is eléggé nehezen indult. Nagyon sokan kihullottak a két év alatt a rostán, mind a szolgáltatók mind a kézművesek, mind a vendéglátósok köréből. Érezhető volt, hogy nehezen tért magához ez a szektor is. Idén tapasztaljuk először azt, hogy kezd visszaállni a 2019 előtti állapot. Akik megmaradtak, azok most újból talpra tudtak állni, jönnek és jelentkeznek. Nagyon sok a vásározónk, a résztvevőnk és a fellépőnk is. Így a Covid utáni harmadik évben érzem először azt, hogy végre lesz némi stabilitás.

Ez a rendezvény gyakorlatilag egész Szombathely belvárosát napokra uralja, ugyanakkor azon ritka vidéki fesztiválok egyike, ahol a programok 90 százaléka ingyenes. Ki finanszírozza ezt, hogyan áll össze a költségvetés?

Az idei Karnevál nyolc kiemelt és 23 kísérőhelyszínen közel 400 programot kínál, bemutatva mindazt, ami egy várost várossá tesz: annak múltját, jelenét és jövőjét is. A költségvetést tekintve ideális, ha egy ilyen esemény háromlábon áll: egyharmad részben önkormányzati támogatásból, egyharmad részben pályázati és szponzori támogatásból, valamint a maradék egyharmad kereskedelmi bevételekből, amelyek a jegybevételből és a vendéglátásból származnak. Voltak évek, amikor sikerült ezt a kedvező arányt megtartanunk. Sajnos a Covid után ez az arány némileg eltolódott: idén valamivel magasabb az önkormányzati támogatás, míg a pályázati és szponzori támogatások csökkentek, és a kereskedelmi bevételek is stagnálnak.

Az elmúlt pár évben óriási volt az inflációs nyomás, a Covid előtti évekhez képest mennyivel kerül többe a rendezvény?

Az idei évben nagyon jelentős volt az áremelkedés. A szolgáltatások terén 20, sőt, akár 30 százalékos növekedést is tapasztaltunk. Ennek ellenére nem mertünk ilyen mértékben emelni a vendéglátósok tarifáin, mivel tudatában voltunk annak, hogy az elmúlt két év számukra is rendkívül nehéz időszak volt. A belépőjegyárakon is csak minimálisan emeltünk, nem követtük le az infláció mértékét.

A költségeket illetően a 2023-as Savaria Karnevál összköltségvetése 144 millió forintra rúgott. Az előzetes számításaink alapján az idei rendezvény költségei 166-167 millió forintra emelkednek. Ennek csaknem a fele önkormányzati támogatásból származik. 13 millió forintot a Nemzeti Kulturális Alaptól nyertünk el, a fennmaradó összeget saját forrásból kell kitermelnünk ahhoz, hogy a rendezvény nullszaldós lehessen.

Fotó: Mészáros Zsolt/ Savaria Történelmi Karnevál

Hogyan profitál a helyi gazdaság, különösen a vendéglátóipar és a szálláshelyek a Karneválból?

Elég jelentősen. A karnevál ideje alatt rendszeresen végzünk vásárlói kutatásokat is. Minden évben arra is rákérdezünk, hogy mekkora összeget költenek el a karneválozók a rendezvényen, beleértve a vendéglátást, a belépőjegyeket és a különféle ajándéktárgyak vásárlását is. Ha ezt egy átlagosan százezer fős látogatottságra vetítjük, akkor közel 1,5 milliárd forint az az összeg, amely ezen a hétvégén itt Szombathelyen forog. Ez persze nem a tiszta hasznot, hanem a teljes forgalmat jelzi, de a visszajelzések alapján, különösen jó időjárás esetén, a helyi vállalkozók is tisztes profitra tehetnek szert.

A fő attrakció még mindig a felvonulás, idén mire készülnek?

A legnagyobb látogatottsága egyértelműen a felvonulásnak van, igen. Idén közel kétezer főre rúg majd a hivatásos hagyományőrző csoportok jelmezeseinek a száma. A felvonulás öt korszakot ölel át: kezdve az ókori városalapítóktól egészen az újkorig, és ehhez csatlakoznak a civilek, akik általában 1000 főt tesznek ki. Többségük a római kort megidéző jelmezeket szeret magára ölteni, de sokan a későbbi korszakok ruháit részesítik előnyben.

Minden évben vannak nagyon jó ötleteink a Karnevál és a felvonulások színesítésére. Általában az anyagi keretek szokták megakadályozni ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítását. Azonban idén szeretném külön kiemelni az egyik közönségkedvenc csapatot, a Collegium Gladiatoriumot, azaz a gladiátorokat, akik 30. jubileumukat fogják ünnepelni a Karneválon. Emiatt nagyobb hangsúlyt kapnak majd az idei rendezvény egészén is.

Kassai Lajos lovasíjász és csapata is minden évben itt van (Fotó: Mészáros Zsolt/ Savaria Történelmi Karnevál)

A kiemelt színpadi programok sem elhanyagolhatók: a karnevált idén is a Savaria Szimfonikus Zenekar nyitja majd, a nagyszínpadon a Punnany Massif, az Európa Kiadó, az Irie Maffia is fellép majd. Külön szeretném kiemelni a Zöldfoki-szigetekről érkező zenekart, a a Tabankát is, akik még sosem jártak Magyarországon. Egy rendkívül energikus, latinos koncertet adnak majd, bemutatva nemzeti kultúrájukat Szombathely Fő terén.

A Kalandvár marad szokásosan az a helyszín, ahol a legkisebbek is kiélvezhetik a karneválozást, ez az árnyas-ligetes sziget, ahová civil szervezetek, cégek is hoznak programokat, és ahol mindig megtalálhatók a tűzoltók, akik idén nemcsak tüzet, de jeget is hoznak a nyári napokra. A gyerekek így még hógolyózhatnak is augusztusban.

A Sörtér is csütörtök estétől várja közönségét, ahol változatos tematikájú koncertek között válogathatunk, erről a Wolfolks, a King Bees, a Pandora Project, a M.É.Z., a Koprive, Ripoff Raskolnyikov, Meggie és barátai gondoskodnak.

Idén sem maradunk Karneválszínház nélkül, a Vinnai András rendezte karneválszínházi előadás „Szombathelyi Szórakoztató Szupergála” címen fut, egy helyi érdekű zenés sóműsor lesz, a Weöres Sándor Színház művészeinek előadásában.

Hány ember az, aki aktívan szervez, részt vesz egy ilyen gigarendezvény létrehozásában?

A szervezőcsapatunk nagyon szűk. Alapvetően hét emberből áll, akik a hét kiemelt helyszínért felelősek. Ahogy közeledik a rendezvény időpontja, a csapat létszáma úgy növekszik. Ekkor csatlakoznak hozzánk a vásárszervezők, a technikai kollégák, akik az útlezárásokért, a biztonsági intézkedésekért és a helyszínek kialakításáért felelnek. A rendezvény idején pedig a szervezői létszám aztán már több száz főre nő, biztonságiak mellett diákok és önkéntesek is dolgoznak velünk.

Kalandvárban idén nemcsak hajókázni, de hógolyózni is lehet Fotó: Mészáros Zsolt/ Savaria Történelmi Karnevál

Hogyan próbálják minimalizálni a Karnevál ökológiai lábnyomát? Van-e valamilyen zöld kezdeményezés a rendezvényen?

Idén tervezzük bevezetni a repohár rendszert, amit előzetesen már elkezdtünk propagálni. Bevallom, kaptunk miatta hideget-meleget is, de nagyon bízom benne, hogy ez csak az első évben vált majd ki indulatokat, akár a vásározók, akár a látogatók részéről. Remélem, mindenki előbb-utóbb belátja majd, hogy a hulladéktömeg, ami tavaly például 12 tonna volt, jelentősen csökkenthető. Próbáltunk egy tetszetős repoharat készíttetni, amit akár ajándékként is haza lehet vinni. Én személy szerint sokkal nagyobb környezettudatosságra motiválnám a rendezvény résztvevőit, és nagyon örülnék neki, ha legalább ezzel a minimális hozzájárulással valamit tennének a környezetükért.

Címlapkép, fotók: Mészáros Zsolt/ Savaria Történelmi Karnevál

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)